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Роскомнадзор запугивает операторов связи гигантскими штрафами за неподключение к «Антифроду». Могут потребоваться крупные вложения

Роскомнадзор начал рассылать предупреждения операторам связи об административной ответственности за нежелание подключаться к системе «Антифрод» для борьбы с мошенническими вызовами. Чтобы стать частью этой системы, многим операторам потребуется по-крупному вложиться в модернизацию инфраструктуры.

Предупреждение о штрафе

Роскомнадзор приступил к массовой рассылке уведомлений операторам связи о штрафах, которые их ждут за срыв сроков своего подключения к системе «Антифрод», пишут «Ведомости». Эта система служит для борьбы с мошенническими вызовами. По информации издания, получателями предупреждений выступили 400 операторов связи из Москвы и Московской области.

Уведомление гласит, что несвоевременное подключение к «Антифроду» – это административное правонарушение, регулируемое ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ («неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и (или) уникального кода идентификации, прекращения оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика и подключения к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования»). Такое преступление карается наказанием в размере от 50 до 100 тыс. руб. для должностных лиц, от 400 до 800 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 600 тыс. руб. до 1 млн руб для юрлиц.

Предупрежден – вооружен

Система «Антифрод» – это детище непосредственно Роскомнадзора, созданное в 2022 г. Тестирование проекта началось в декабре 2022 г. при участии крупнейших операторов связи России, а спустя месяц он вышел на штатный режим работы.

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Фото: Bru-nO / Pixabay
Чтобы стать частью Антифрода, региональным операторам придется потратиться на новое «железо»

Согласно действующим требованиям, крайний срок подключения операторов к системе – 31 марта 2024 г., однако есть и дополнительные временные рамки, прописанные в законодательстве. Так, у оператора будет ровно четыре месяца со дня получения письма РКН с требованием подключиться к системе, чтобы направить в «Государственный радиочастотный центр» («дочка» Роскомнадзора) письмо с готовностью узлов верификации к эксплуатации, заявил изданию президент Ассоциации малых операторов России (АМОР) Дмитрий Галушко. Непосредственно на весь процесс подключения к «Антифроду» оператору, по словам директора подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергея Хуторцева, выделено 224 дня с момента получения требования регулятора.

Из этого следует, что письма о штрафах были направлены только тем операторам, которым Роскомнадзор предписал подключиться к «Антифроду более семи месяцев назад.

Бесплатно, но лишь на первый взгляд

Административное наказание за неподключение к «Антифроду» в настоящее время грозит лишь небольшим и региональным операторам связи. У «большой четверки» («Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2) иммунитет, так как они уже пользуются этой системой, сообщил изданию представитель РКН.

За подключение к «Антифроду» операторам платить не нужно – эта процедура полностью бесплатна. Но это вовсе не означает, что никаких денежных вливаний от них не требуется – наоборот, новое требование регулятора может обернуться для них колоссальными затратами.

Так, пользование «Антифродом» стоит денег, сказал изданию аналитик Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко, добавив, что многим операторам придется вложиться в модернизацию своей инфраструктуры, чтобы она стала соответствовать требованиям для подключения к «Антифроду».

«Это требует инвестиций, а у некоторых из небольших операторов для этого вдобавок нет соответствующей технической экспертизы, – заявил Бойко «Ведомостям». – Кроме того, в России до сих пор есть операторы, эксплуатирующие устаревшее оборудование, что затрудняет их подключение к "Антифроду"».

Нужны комплексные меры

Работающая в штатном режиме с января 2023 г., система «Антифрод», по данным РКН, к июню 2023 г. защитила россиян от 263,3 млн мошеннических звонков с подменных номеров. Как рассказали изданию представители регулятора, цель разработки системы – в ограничении «неверифицированных» звонков, блокировке звонков с подменой номера и обнаружении операторов связи, которые пропускают такие звонки. С их слов, чтобы система работала эффективно, совершенно необходимо, чтобы к ней подключились все действующие в России операторы связи.

Однако собеседники «Ведомостей» с этим не согласны. По их мнению, подключение к «Антифроду» всех операторов не избавит россиян от звонков мошенников с подменных номеров – нужно также решить проблему с широким распространением в России «серых» (оформленных некорректно) SIM-карт.

«Большая четверка» помогает РКН, мошенники не дремлют

Федеральные операторы связи с начала 2023 г. активно участвуют в продвижении «Антифрода» в массы и в защите россиян от звонков с подменных номеров. В марте 2023 г. CNews писал, что они начали отключать региональных конкурентов от своих сетей за то, что те пропускают скам-вызовы с поддельных номеров. Такие пропуски влекут за собой различные издержки, а федеральным операторам они не нужны. Единственный способ избежать отключения – подключение к «Антифроду».

Также весной 2023 г. «большая четверка», а также многие небольшие операторы инициировали тотальную проверку паспортных данных своих абонентов. А чтобы те не увиливали от предоставления этой информации, операторы пригрозили им блокировкой номера.

Мошенники тоже начали адаптироваться под новые требования властей. Они все чаще звонят своим потенциальным жертвам не напрямую, а через мессенджеры.

Георгий Дорофеев

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