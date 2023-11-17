Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве

Расследование дела ИТ-дистрибьютора Melion продолжается. Его фигурантами стали сотрудники ФСБ – их взяли под стражу за подозрение в вымогательстве миллиардов рублей.

Потенциальная причастность силовых структур

Расследование дела ИТ-дистрибьютора Merlion, связанное с арестом его сооснователей в 2020 г., продолжается, и с течением времени в количество его фигурантов увеличивается. Как пишет РБК со ссылкой на людей, знакомых с ходом расследования, в списке отныне числятся несколько сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

По информации издания, речь о работниках одного из управлений ведомства, которые курировали деятельность правоохранительных органов. Их имена и фамилии, а также численность не раскрываются, но все они взяты под стражу на фоне подозрения в вымогательстве денег в особо крупном размере.

Согласно имеющейся в открытом доступе информации, силовиков подозревают в вымогательстве 5 млрд руб. непосредственно у руководства компании Merlion. В обмен на эту сумму они обещали прекратить следственные действия, утверждает один из собеседников издания.

Первые подробности

На момент выхода материала было известно, что всех силовиков арестовали на неделе с 6 по 12 ноября 2023 г. По словам собеседника издания, вместе с ними под стражей оказался и Сергей Ромодановский – бывший глава Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Северо-Западному округу Москвы.

Фото: Merlion Число действующих лиц в деле Merlion давно стало двузначным

Аналогичная участь постигла следователя того же СУ СКР Андрея Жерютина. Наряду с ним был задержан и руководитель Хорошевского следственного отдела того же СУ СКР Рустам Юсупов.

17 ноября 2023 г., по информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, в здании управления ФСБ по Москве и Московской области состоялась серия обысков. Есть ли связь между ними и арестом силовиков на минувшей неделе, на момент выхода материала достоверно известно не было.

По данным РБК, арест всех перечисленных сотрудников СК состоялся 10 ноября 2023 г. по решению Басманного суда Москвы. Их обвиняют в совершении внушительного списка преступлений, среди которых – нарушение ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения или участие в нем) и ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Отдельно следует отметить, что Сергей Ромодановский, приходящийся сыном экс-главе ФМС России генералу Константину Ромодановскому, а также Рустам Юсупов были задержаны при поддержке ФСБ.

Невероятный твист

По делу также проходит следователь СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексей Неснов, в прошлом – подчиненный Сергея Ромодановского. Ему было поручено расследовать дело о «покушении» на бывшего генерального директора Merlion Вячеслав Симоненко, с чего и началась вся эти история, которая длится более трех лет В ходе этих событий Merlion неоднократно менял генерального директора – на смену Симоненко пришел Дмитрий Виноградов, а в феврале 2023 г. на этот пост заступил ветеран компании Сергей Расколов. Он с небольшими перерывами работает в ней с 2003 г.

Дело Merlion началось с ареста в ноябре 2020 г. трех совладельцев компании – Олега Карчева, Владислава Мангутова (в настоящее время вышел из числа совладельцев) и Алексея Абрамова, а также бывшего вице-президента компании по безопасности Бориса Левина. Против них выступил Вячеслав Симоненко, обвинивший их в попытке убить его и его членов его семьи путем поджога его дома в 2015 г. В те же сроки объявился и якобы исполнитель «заказа» – некий Григорий Жеренов, ветеран боевых действий на Донбасе, явившийся в полицию с повинной.

В начале 2022 г. расследование дела пошло в совершенно другом направлении. Уголовное дело против Мангутова, Карчева, Абрамова и Левина было закрыто, каждый из них был выпущен на свободу, и одновременно с этим следствие взялось за Вячеслава Симоненко.

Против экс-гендиректора Merlion было заведено уголовное дело, к которому вновь были приобщены признательные показания Жеренова, но на этот раз совсем другие. «Поджигатель» сознался, что ранее дал заведомо ложные показания против совладельцев ИТ-дистрибютора.

Еще больше действующих лиц

Показания Жеренова, как пишет «Коммерсант», гласили, что он был частью организованного преступного сообщества, в которую входил, помимо прочих, еще и Симоненко. Основная цель группы заключалась в захвате Merlion и принадлежащего ему ритейлера «Ситилинк». Дальнейшее расследование выявило, что для реализации этого плана Симоненко воспользовался «услугами» так называемых «решал», после чего список фигурантов дела мгновенно расширился.

Как пишет «Коммерсант», «решальщики» – это упомянутый следователь Алексей Неснов, а вместе с ним – старший инспектор восьмого отдела управления кадров СК Александр Киреев, гендиректор компании «Комплексная правовая защита» Василий Пашкевич и бывший сотрудник СК Кирилл Качур на пару со своим отцом Виталием Качуром. У последнего, к слову, есть судимость.

По данным СК, в группу входят и некие «иные лица». CNews писал, что перечисленные «решалы» могут быть причастны и другим преступлениями. На 17 ноября 2023 г. расследование дела Merlion продолжалось.