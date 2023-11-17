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Российский производитель телеком-оборудования провел ребрендинг

«Искра Технологии» – российский производитель инфокоммуникационного оборудования, цифровых платформ и систем автоматизации для операторов связи, органов государственной власти, корпораций и предприятий – в рамках проведения ребрендинга представил свой новый логотип.

Синергия связи и автоматизации

28 августа 2023 года АО «ИскраУралТЕЛ» официально объявило о завершении реорганизации путем присоединения АО «РТСофт», а 7 сентября объединенная компания была официально переименована в акционерное общество «Искра Технологии».

«Наш новый логотип символизирует ценности и принципы, на которых строится наша деятельность. Переплетение орбит в логотипе символизирует связи, которые мы создаем между людьми, компаниями и технологиями. Мы верим, что только доверительные отношения позволяют нам реализовывать самые сложные проекты», комментирует новость директор по маркетингу компании Мадина Течиева.

Новый логотип также символизирует синергию связи и автоматизации, которые являются основными направлениями деятельности компании.

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Новый логотип символизирует синергию связи и автоматизации

«Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали максимальную пользу от использования современных технологий и нашего опыта. Визуальное оформление является символом движения вперед, отражает динамичное развитие компании. Мы всегда находимся в поиске новых решений и возможностей для улучшения нашей работы. Легкий и лаконичный логотип отражает открытость и прозрачность нашей компании», – продолжает Мадина Течиева.

Вдохновленный современными технологиями новый фирменный стиль «Искра Технологии» является символом постоянного развития, отражает сильную позицию на рынке и способность адаптироваться к изменяющимся требованиям и потребностям заказчиков.

Замена символики во всех официальных печатных и онлайн материалов, продукции компании будет происходить постепенно и завершится к концу 2023 г.

erid:2SDnjdPrJmWРекламодатель: АО «Искра Технологии»ИНН/ОГРН: 6660017837/1026604933475Сайт: https://iskrauraltel.ru/ru/

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