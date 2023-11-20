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Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября

CNews приглашает принять участие в конференции «Современный цифровой офис 2023» 28 ноября.

CNews приглашает принять участие в конференции «Современный цифровой офис 2023» 28 ноября.

Основные вопросы конференции:

Современный офис

  • Как меняются требования к современному офису?
  • Действительно ли в современном офисе повсюду «цифра»?
  • Как цифровизация меняет привычные бизнес-процессы?
  • Все ли сотрудникам нужна цифровизация?
  • Особенности организации гибридной работы?
  • Насколько экономически эффективна цифровизация офиса?

Технологии цифрового офиса

  • Цифровые технологии для современного офиса.
  • Цифровая HR-служба.
  • Как сохранить корпоративную культуру.
  • Средства коллективной работы.
  • Корпоративные коммуникации в цифровом офисе.
  • Электронный документооборот как необходимый атрибут цифрового офиса.
  • Как контролировать работу удаленных сотрудников.
  • Роботы в цифровом офисе.
  • Риски ИБ и как с ними бороться.

Проекты и кейсы

Среди спикеров конференции:

Максим Пижанков, заведующий сектором «Лаборатория образовательных технологий», ЦБ РФ;
Павел Бутенко, директор по цифровой трансформации, «Согаз»;
Александр Луганцев, начальник отдела, «ВТБ Специализированный депозитарий»;
Даниэль Саттаров, руководитель подразделения «Пользовательские сервисы», ДОМ.РФ;
Василий Корнейчук, ИТ бизнес-партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью, «Норникель»;
Никита Токарев, руководитель ЦК Мобильных решений, НЛМК;
Владимир Наумов, руководитель проектного офиса, ZenDen;
Виталий Слободин, руководитель проекта, УК «Росводоканал»;
Алла Великанова, независимый эксперт по обучению и развитию персонала;
Елена Ковалева, менеджер по продукту, «Лига Ставок»;
Александр Григорян, соучредитель и директор по развитию digital-интегратора «Улей»;
Алексей Пантелеев, коммерческий директор, Profsoft;
Павел Голуб, директор по развитию, arcsinus.

Актуальный список спикеров мероприятия доступен на странице.
Список участников обновляется по ссылке.

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