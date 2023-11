Apple вышвырнула из App Store разработчика с российскими корнями. Он остался без средств к существованию

Apple сначала заблокировала, а потом и вовсе удалила профиль компании Sarafan Mobile, основанной выходцем из России, из магазина App Store. Для сотрудников компании продажа приложений через App Store была единственным способом заработка. Apple пошла на этот шаг, перепутав Sarafan Mobile с мошенниками, которые размещали в App Store приложения с идентичными иконками, наполненные рекламой. Apple ждет досудебная претензия.

Apple не отдает деньги

Компания Apple без объяснения причин удалила из своего магазина приложений App Store профиль чилийской компании Sarafan Mobile, занимающейся разработкой мобильных утилит, пишет портал GizChina. Основатель компании Виктор Сералеев написал об этом в заблокированной в России американской соцсети Х, ранее известной как Twitter. В своих публикациях на других платформах Сералеев уточнил, что блокировка произошла 21 сентября 2023 г.

По данным из различных социальных сетей, 33-летний Сералеев – выходец из России, из Набережных Челнов. Выпускник Оренбургского Государственного Аграрного Университета, в настоящее время живущий в Чили.

Согласно официальному сайту Sarafan Mobile, в конце ноября 2023 г. в активе компании числилось шесть приложений для iOS для работы с фотографиями и видеороликами – Boomerang Video maker, Reely Templates, Oddy Side by Side, Rolly AI Chatbot, Fontly Color Fonts и Sidly Before After Video.

В своей публикации глава Sarafan Mobile открыто заявил, что из-за действий Apple персонал его компании остался без средств в существованию. «Приложения были нашим единственным источником дохода. Я не могу передать, с какими проблемами столкнулись мы и наши семьи в связи с закрытием аккаунта», – написал Сералеев в своем блоге, добавив, что его компания наняла юристов, которые готовят досудебную претензию к Apple.

Основатель Sarafan Mobile подчеркнул, что на момент удаления аккаунта у его приложений было более 1200 платных пользователей. Также отдельный акцент он сделал на том, что, Apple не только не удалила профиль компании из App Store, но и не стала выплачивать заработанные ею деньги, а это около $108,9 тыс. (почти 9,7 млн руб. по курсу ЦБ на 24 ноября 2023 г.).

Без вины виноватый

Свой пост Виктор Сералеев опубликовал в Х 23 ноября 2023 г. Всего за сутки он набрал более 230 репостов и свыше 1300 отметок «Мне нравится».

Как пишет GizChina, по ситуации с Sarafan Mobile было проведено расследование, которое показало, что ни за самой компанией, ни за ее основателем вины в том, что профиль был удален, нет. Вина лежит на самой Apple, которая как выяснилось, хотела удалить из своего магазина бесполезный рекламный мусор, но в итоге «промахнулась».

Оказалось, что неизвестные загрузили в App Store приложение-подражатель с аналогичной иконкой, отображающейся в каталоге на экране пользовательского устройства. Все, что умеет делать данная утилита – это показывать рекламу, много рекламы, на чем и зарабатывает его разработчик.

Чтобы спам-приложение скачивали как можно активнее, его авторы даже потратились на его рекламу в запрещенной в России американской социальной сети с картинками. В дополнение к этому была заказана услуга по написанию поддельных хвалебных отзывов с максимально высокой оценкой, чтобы приложение привлекло внимание пользователей.

Apple не желает идти навстречу

Представители Sarafan Mobile вышли на связь с Apple, но та не спешит искать выход из сложившейся ситуации. «После дальнейшего анализа действий, связанных с вашим членством в программе разработчиков Apple, мы установили, что ваше членство или членство, связанное с вашей учетной записью, было использовано для нечестной или мошеннической деятельности. Поэтому ваша учетная запись программы Apple Developer Program была помечена для удаления», – говорится в официальном ответе компании.

Также Apple заявила, что если Sarafan Mobile намерена подать апелляцию, то у нее на это есть ровно 30 календарных дней с момента удаления аккаунта. В компании – разработчике утверждают, что Apple не сообщила, какие именно шаги необходимо предпринять для сохранения своей учетной записи.

«Мы обнаружили образец манипулятивного или вводящего в заблуждение поведения, который привел к прекращению вашего членства в программе Apple Developer Program, – говорится в ответе Apple. – Такое поведение может включать, помимо прочего, неточные метаданные, описывающие ваше приложение или услугу, вводящий в заблуждение контент приложения, участие в манипулировании недостоверными рейтингами и отзывами, предоставление вводящих в заблуждение ответов службы поддержки клиентов, предоставление вводящих в заблуждение ответов в App Store Connect, участие в вводящих в заблуждение покупках или схемы «приманки и подмены » или другая нечестная или мошенническая деятельность внутри или за пределами приложения».

Идти до конца

Как пишет GizChina, основатель Sarafan Mobile Виктор Сералеев нанял адвоката для подачи досудебного иска против Apple. Сералеев очень надеется, что все решится в его пользу в ходе мирных переговоров.

Позиция Sarafan Mobile проста. Компания хочет добиться от Apple восстановления учетной записи в AppStore и выплате упомянутых $108,9 тыс. В дополнение к этому Sarafan Mobile намерена получить от Apple денежную компенсацию, размер которой компания не уточняет.