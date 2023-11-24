Основателя Chronopay обвинили в легализации полумиллиарда рублей

Суд начал рассмотрение уголовного дела основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского, обвиняемого в создании мошеннического сайта king-donate.com. Ущерб потерпевшим в размере 500 тыс. руб. уже был возмещен, но следствие считает криминальным весь оборот king-donate.com в 500 млн руб.

Новое дело Павла Врублевского

Мещанский районный суд начал рассмотрение уголовного дела основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского, обвиняемого в создании мошеннического сайта king-donate.com.

Вместе с ним на скамье подсудимых находятся сотрудники Chronopay Алексей Беляев (отвечал за финансовую часть) и Матвей Ведяшкин (работает программистом), а также Надежда Акимова (ранее носила фамилии Кульнева и Душкова).

Врублевский и Беляев были арестованы весной 2022 г., Акимова и Ведяшкин находятся под домашним арестом. Оператором сайта King-donate.com является компании «Вангуд», в которой работала Акимова. Она также является учредителем компаний «Блэксис» и «Нантэк», которые, по мнению следствия, связаны с «Вангуд».

Мошенничество в интернете и сомнительные платежи Chronopay

Kings-donate в 2019-2020 гг. завлекал пользователей социальных сетей, предлагая им различные способы заработка в интернете: участие в опросах за вознаграждение, розыгрыши, покупку акций, биткоинов, налоговые вычеты и т.д. Для получения денежных средств доверчивым пользователям предлагалось перевести со своих банковских счетов десятки тысяч рублей, но обещанных вознаграждений они не получали.

Услуги приема платежей для «Вангуд» предоставляла платежная компания Chronopay («Хронопей-Восток»). Chronopay подключила «Вангуд» и еще десятки компаний к процессингу «РФИ-банка». Однако в конце 2019 г. банк, получив жалобы международных платежных систем и обнаружив подозрительные признаки на сайтах данных организаций (создание «зеркал» сайтов и подложных динамических ссылок), отключил большинство из них. В 2021 г. у самого «РФИ-банка» была отозвана лицензия.

Проверка Росфинмониторинга выявила признаки сомнительных операций у организаций, которые Chronopay подключал к «РФИ-банк». В том числе ведомство пришло к выводу, что «Вангуд», «Нантэк», «Блэксис» и «Хронопей-Восток» составляют одну группу лиц: у компаний были ряд общих сотрудников, их интересы представляли одни и те же лица, они использовали одинаковый пул IP-адресов в системе банк-клиент, также «Вангуд» оплачивало счета «Хронопей-Восток».

Криминальный оборот в 500 млн рублей

Таким образом, следствие пришло к выводу о сговоре группы лиц с целью мошенничества. При этом гендиректор «Вангуд» Дмитрий Кузьменко, по мнению следствия, выполнял номинальные функции. Изначально в материалах следствия говорилось, что жертвами kings-donate.com стало порядка 100 тыс. россиян, а общий ущерб от их действия составил около 500 млн руб.

На суде же было заявлено, что потерпевшими являются лишь 36 сотрудников, а общий объем причиненного им ущерба составляет 534 тыс. руб. В то же время следствие пришло к выводу, что криминальный характер носит весь объем прошедших через «Вангуд» денежных средств – 424 млн руб.

Обвинения предъявлено по четырем статьям Уголовного кодекса: статья 159 часть 4 (мошенничество, совершенное группой лиц), статья 158 часть 4 (кража, тайное чужого имущества), статья 174 часть 4 (легализация, осуществленная группой лиц), статья 187 часть 2 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц).

Позиция обвиняемых

Ни один из обвиняемых свою вину не признал. Павел Врублевский заявил, что показания потерпевших не подтверждены экспертизами, которые необходимо было проводить на этапе следствия. А само обвинение использует тот факт, что большинство потерпевших просто не знали, что делают.

Врублевский уверен, что деньги со счетов потерпевших не могли быть переведены без их согласия, так как для этого требовалось осуществить ввод их SMS-паролей. Кроме того, основатель Chronopay утверждает, что денежные средства потерпевшим были возвращены еще до возбуждения уголовного дела.

Обвинения в легализации преступных средств Врублевский отвергает, так как не доказано их преступное происхождение. Относительно обвинений в незаконном обороте денежных средств основатель Chronopay отмечает, что для этого сначала обвиняемым необходимо было бы ввести в оборот 500 млн руб.

Адвокат Врублевского Александр Иноядов пытался продолжить мысль своего подзащитного о нарушениях в ходе следствия, но судья Мария Сырова несколько раз его прерывала, так как, по ее мнению, адвокат пытался таким образом заявить ходатайство. Иноядов возразил, что он всего лишь поясняет свое отношению к обвинению, в ответ на что судья Сырова его «в незнании русского языка».

Надежда Акимова заявила CNews, что она сама считает себя потерпевший. Якобы Врублевский вошел к ней в доверие и получил в управление созданный ей благотворительный фонд, после чего Акимова уехала в Крым и к инкриминируемым ей действиям не могла иметь отношения.

Арест десятков миллионов рублей Дмитрия Артимовича

Отметим, что в начале 2022 г. одновременно с арестом обвиняемых были изъяты сервера Chronopay, после чего платежная система перестала работать. Также обыски прошли дома у бывшего топ-менеджера Chronopay, известного хакера Дмитрия Артимовича (в 2013-2014 гг. вместе с Врублевским отбывал срок за DDoS-атаку против «Аэрофлота»).

В ходе обыска у Артимовича были изъяты денежные средства на сумму несколько десятков миллионов рублей. Несмотря на то, что Артимович является лишь свидетелем, денежные средств до сих пор ему не возвращены, так как они признаны вещественным доказательством.

При этом формально расследование по уголовному делу, в рамках которого были изъяты сервера и денежные средства, до сих пор не завершено: в суд было передано другое дело, которое выделили из состава первоначального.