Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов

В России по итогам неполного 2023 г. зафиксирован 8,5-процентный рост зарплат в ИТ-сфере на фоне 2022 г. ИТ-шники стали получать больше, но еще два года назад их зарплата росла почти в три раза быстрее.

Рост есть, но он не радует

Зарплаты российских ИТ-специалистов продолжают расти. Как сообщили CNews представители портала SuperJob к концу октября 2023 г. они стали выше более чем на 6% по отношению к январю того же года. По данным SuperJob если рассматривать рост год к году, то он составляет 8,5%.

Это самый высокий показатель среди всех отраслей российской экономики. Занятые во многих из них россияне тоже стали зарабатывать лучше – например, в кадровой сфере за отчетный период зарплаты подросли на 6,7% (номинальный показатель без учета инфляции), в банковской – на 6,5%, в маркетинге и строительстве – на 7 и 7,1% соответственно.

С одной стороны, ИТ демонстрирует рекордные по стране темпы роста сумм, которые раз в месяц поступают на счета специалистам в этой области. С другой – никакие они, на самом деле, не рекордные.

Раньше было лучше

8,5% – это наихудший показатель рост зарплат ИТ-специалистов за последние два года, и это при том факте, что в 2022 г. они массово покидали Россию, что вызвало усугубление и без того серьезного дефицита кадров в этой области.

В 2022 г., по данным SuperJob, по итогам всего года зарплаты ИТ-кадров выросли на 19,1%. Но даже это не является рекордом – в 2021 г. рост составил 26,3% в сравнении с ковидным 2020 г.

Причины, повлиявшие на снижение темпов улучшения качества жизни российских ИТ-шников, эксперты SuperJob не приводят. Однако есть несколько поводов для того, чтобы их зарплаты в принципе росли, а не сокращались.

Динамика зарплатных предложений работодателей в Москве:

Сфера деятельности 2 023 2023 2 022 2 021 октябрь к январю за год за год за год Информационные технологии + 6,3% + 8,5% + 19,1% + 26,3% Строительство + 5,4% + 7,1% + 15,4% + 18,3% Маркетинг, реклама, PR + 5,2% + 7% + 11,3% + 13,4% Кадры + 5% + 6,7% + 14,1% + 16,1% Банки + 4,6% + 6,5% + 12,4% + 13,4%

Источник: SuperJob

Первый – это упомянутый дефицит кадров. В декабре 2022 г. министр связи Максут Шадаев официально сообщил, что Россию покинули около 100 тыс. ИТ-специалистов или около 10% общего числа работников отрасли. Сколько их коллег взяли с них пример в 2023 г., статистика пока умалчивает. Как итог, современной России не хватает от 500 до 700 тыс. ИТ-специалистов, утверждал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства в августе 2023 г.

Второй повод для роста зарплат, пусть и не столь быстрого, сколь пару лет назад – уход из России иностранных компаний, разрабатывавших софт и «железо». В стране возникла острая потребность к импортозамещению и к разработке отечественных заменителей иностранных решений.

Третей повод – большие проблемы России в сфере кибербезопасности. После 24 февраля 2022 г. страна стала излюбленным объектом хакеров всех мастей, В частности на Россию обрушилась волна DDoS-атак, которая не прекращается почти два года. Следствие – стране позарез нужны безопасники.

Или писать код, или варить металл

К середине ноября 2023 г. выяснилось, что во многих крупнейших городах России ИТ-специалисты, еще недавно бывшие непревзойденными лидерами по части размера зарплат, стали уступать представителям совершенно других профессий, не связанных с информационными технологиями. Как сообщал CNews, их стали догонять менеджеры по продажам, сварщики, водители автомобилей и многие другие.

Также в стране наметилась проблема с низкой зарплатой российских студентов в ИТ-сфере. Им платят в среднем 47 тыс. руб., что является высокой зарплатой по меркам многих городов России, но они вполне могут зарабатывать в среднем 67 тыс. руб., если уйдут из ИТ и начнут работать курьерами.

«В ситуации с замедлением роста зарплат ИТ-специалистов удивляться не стоит. Российский рынок изолирован от запада, а большинство российских айтишников не могут устроиться в западные компании, – сказал CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Общая емкость рынка снизилась, и российские компании предпочитают распределять ограниченные ресурсы на стратегические проекты, развитие новых кадров. При этом зарплатная конкуренция с западными компаниями в прошлом, поэтому российскому бизнесу не нужно гнаться за высоким уровнем долларовых зарплат».

«Когда у компаний будет больше ресурсов, и если конкуренция с западными зарплатами вернется, темпы роста зарплат российских ИТ-специалистов станут прежними», – добавил Федор Чернов.

ИТ-шники не одиноки

Нельзя исключать, что на снижение темпов роста зарплат ИТ-специалистов могло повлиять падение качества этих самых специалистов. CNews писал, что «Тинькофф» обозначил две кадровых проблемы российской ИТ-сферы – общий дефицит работников и засилье низкопробных работников, которые не торопятся развиваться в своей сфере. Они знают, что из-за дефицита кадров их в любом случае возьмут на работу как раз из-за дефицита специалистов.

Но следует отметить, что все сферы, в которых зафиксирован рост зарплат по итогам 2023 г., страдают от замедления темпов этого роста. Взять, к примеру, банки: +6,5% за неполный 2023 г. и 13,4% в 2021 г.

То же происходит в кадрах (6,7% против 16,1% соответственно), маркетинге (7%, 13,4%) и строительстве (7,1% в 2023 г., 18,3% в 2021 г.).

Тем не менее, в настоящее время предпосылок к снижению заработных плат нет не только в ИТ, но и в других сферах деятельности, уверяют эксперты SuperJob. По их словам. в условиях жесткой конкуренции за персонал денежная мотивация – решающий фактор в борьбе за кадры. Также свое влияние оказывает и инфляция. О том, сказывается ли на росте зарплат слабый курс рубля, в SuperJob не уточнили.