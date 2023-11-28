«Тинькофф» объявил войну удаленщикам и релокантам. Возможны увольнения

«Тинькофф» запретил своим сотрудникам работать из-за рубежа, обосновав это заботой о безопасности себя самого и своих клиентов. Нововведение может привести к массовым увольнениям – некоторые сотрудники банка, проживающие за пределами России, уже начали искать новую работу.

Уехал из России – лишился работы

«Тинькофф» подготовил новые правила для своих сотрудников – с 2024 г. компания вводит запрет на работу из-за рубежа, пишет РБК со ссылкой на сотрудников «Тинькофф». Это касается как тех, кто планировал устроиться в банк удаленно, так и тех, кто уже входит в список его работников, проживая при этом за пределами России.

Другими словами, это в первую очередь удар по релокантам, покинувшим Россию за последние несколько лет, но продолжавшим трудиться на «Тинькофф» и пополнять бюджет страны своими налогами и прочими ежемесячными отчислениями. Из нового правила банка есть лишь три исключения – это Армения, Белоруссия и Казахстан.

Это означает, что россияне, проживающие на территории перечисленных государств, а также граждане этих стран, пока еще могут работать в «Тинькофф». Однако пока нет гарантии, что в будущем список исключений не сократится.

Фото: Chris Montgomery / Unsplash Для многих релокантов выбор между возвращением в Россию и увольнением, вероятно, будет очень легким

Наличие в перечне стран, из которых можно работать в «Тинькофф», Армении, Белоруссии и Казахстана не случайно – на их территории у банка расположены центры разработки. «Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», – заявил РБК представитель банка.

Во имя безопасности

По информации издания, принимая решение о бойкоте удаленщиков и релокантов, в «Тинькофф» руководствовались двумя аргументами. Первый – это присутствие «Тинькофф» в перечнях системно значимых организаций и субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), вследствие чего банк вынужден учитывать требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) об ограничениях доступа к своей информационной системе.

Также «Тинькофф» опирался на безопасность данных. «В условиях высокого риска атак на ИТ-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», – сказал РБК представитель банка.

По словам этого источника издания, даже действующие сотрудники банка могут лишиться доступа к информационной инфраструктуре банка. Для этого достаточно просто вылететь из России с ноутбуком в багаже в любую страну, где нет центров разработки «Тинькофф». Временное это ограничение, или они будут сняты по возвращении сотрудника в Россию, собеседник РБК не уточнил.

Пора стелить солому

По информации издания, о грядущих в 2024 г. изменениях в отношении банка к релокантам и удаленным сотрудникам, уже осведомлены его работники, проживающие за пределами России, Армении, Белоруссии и Казахстана. Они открыто заявили, что с 2024 г. у них больше не будет возможности работать на «Тинькофф» на прежних условиях.

Существует вероятность, что штат банка в обозримом будущем ожидает сокращение. РБК пишет, что некоторые его сотрудники уже начали искать новую работу именно из-за новых правил в отношении удаленщиков.

В «Тинькофф» заявили изданию, что удаленная работа в банке все еще возможна. Однако ее обязательно нужно отдельно согласовывать с руководителем, даже если сотрудник намерен трудиться в период своего отпуска.

Как банк сам себе противоречит

Технически, «Тинькофф» – не первый представитель российского крупного бизнеса, который указал удаленщикам на дверь. Все началось зимой 2023 г. с законопроекта властей, ставящего ИТ-специалистов, связанных с КИИ и удаленно работающих на российские компании, перед выбором – или вернуться в Россию или лишиться работы.

Через несколько недель схожий ультиматум выдвинул своим работникам и холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group. Он тоже заявил, что удаленщикам в его штате не место, и что они должны или переехать обратно в Россию, или уволиться.

Есть ли у «Тинькофф» внешние мотивы для ввода новых правил, или же он действительно руководствуется исключительно безопасностью, на момент выхода материала доподлинно известно не было. Однако не далее чем в середине ноября 2023 г. глава «Тинькофф» Станислав Близнюк открыто высказывался на тему того, что Россия столкнулась с «жутким дефицитом» ИТ-специалистов.

Напомним, что ИТ-шники составляют значимую долю среди тех, кто покинул Россию после 24 февраля 2022 г. Их массовый отъезд из страны начался еще весной 2022 г., к тому же некоторые иностранные ИТ-компании, покидая российский рынок, забирали с собой еще и сотрудников своих российских представительств.

Как много российских ИТ-шников переехали в другие страны после 21 сентября 2022 г., статистика умалчивает. В декабре 2022 г. министр связи Максут Шадаев официально сообщил, что Россию покинули около 100 тыс. ИТ-специалистов или около 10% общего числа работников отрасли. В августе 2023 г. он заявил, что современной России не хватает от 500 до 700 тыс. ИТ-кадров.

По сути, почти любая современная ИТ-специальность позволяет работать как в офисе, так и удаленно, без потери производительности. Например, разрабатывать программы или настраивать контур безопасности можно из любой точки мира, и быть привязанным к конкретной стране, городу и тем более офису для этого не требуется. Еще летом 2023 г. CNews писал, что около 40% работающих удаленно россиян между принудительным возвращением в офис и увольнением выберут второе. Они не готовы лишать себя всех преимуществ и подчиняться требованиям руководства о работе исключительно из кабинетов. Не исключено, что то же может относиться и к тем, кто отказался не только от работы в офисе, но и от проживания на территории России.