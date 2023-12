$40 млн тайно утекли со счетов российского стартапа. Узнавшего об этом топ-менеджера моментально уволили

Бывшего вице-президента по бухгалтерскому учету компании Xsolla, основанной в Перми Александром Агапитовым, уволили за то, что он узнал о сомнительном переводе десятков миллионов долларов со счета стартапа лично Агапитову. Топ-менеджер считает, что его лишили работы незаконно, и намерен добиться справедливости через суд.

Новый скандал в Xsolla

Компания Xsolla, основанная в Перми в 2005 г. и известная в первую очередь тем, что ее учредитель Александр Агапитов уволил 150 человек по совету Big Data, оказалась в центре нового скандала. На этот раз во главе угла – бывший вице-президент по бухгалтерскому учету компании Эмиль Алиев (Emil Aliyev), которого, по его словам, Агапитов уволил незаконно и несправедливо. На это обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика».

С 2010 г. штаб-квартира Xsolla находится в Лос-Анджелесе (США). Алиев подготовил судебный иск против Xsolla и Агапитова и подал его в Верховный суд этого города. В исковом заявлении он написал, что Агапитов лишил его работы за то, что Алиев обнаружил в финансовых документах компании очень странный перевод на довольно крупную сумму.

По словам Алиева, со счета компании были сняты $40 млн. Как пишет портал Kotaku, Алиев утверждает, что деньги были переведены лично Александру Агапитову.

Пострадал за правду

В иске, поданном 22 ноября 2023 г, сказано, что информацию о $40 млн, утекших со счета компании, Алиев раскопал в мае 2023 г. Обнаружив подозрительный перевод, Эмиль Алиев незамедлительно сообщил об этом финансовому директору компании Леону Перри (Leon Perry). Деньги были отправлены на личный счет Агапитова в Goldman Sachs.

Фото: Xsolla Агапитов называет Алиева лжецом, но при этом сам факт денежного перевода не отрицает

Также Алиев сообщил Перри, что налоговый аудит Xsolla в последний раз проходила в 2017 г.

Перри поначалу пообещал разобраться в ситуации, но в конечном итоге отмахнулся от жалоб Алиева и заявил: «Это не ваша проблема» (It is not your problem). Алиев ответил: «Это моя работа» (This is my job).

Алиев утверждает, что позже его вызвали на встречу с Агапитовым, которая состоялась 28 июля 2023 г., где он объяснил, почему, по его мнению, эти транзакции нарушают финансовые правила. По его словам, через несколько дней его уволили. Xsolla, судя по всему, уволила Алиева за нарушение корпоративной политики, но не сказала, за какую именно, и в иске утверждается, что на самом деле он был «незаконно уволен за сообщение о финансовых злоупотреблениях», пишет Kotaku.

За кем истина

Поначалу Перри и Агапитов не давали никаких комментариев о ситуации с Алиевым и сомнительным переводом на $40 млн. Однако 30 ноября 2023 г. все изменилось – основатель Xsolla лично вышел на связь со специалистами Kotaku и сообщил им, что этот перевод не противоречит никаким правилам ($40 million loan did not run afoul of any regulations).

По данным Kotaku, Агапитов заявил также, что Алиев пытался шантажировать компанию после своего увольнения. «Мы наняли лжеца и уволили лжеца» (We hired a liar and fired a liar), – сказал Агапитов изданию.

Как прославилась Xsolla

Xsolla начала свою деятельность в 2005 г. в Перми и раньше была известна под названием 2pay, занимаясь платежными системами. Сейчас она заявляет о себе как о глобальной компании по торговле видеоиграми с набором инструментов и услуг, разработанных для игровой индустрии. В число продуктов Xsolla входят различные сервисы push-платежей, магазины внутриигровых продуктов и подписок, цифровые каналы продаж, инструменты для транзакций с виртуальными товарами, программы защиты от мошенничества, конструкторы сайтов и пр.

В широком поле компания не была известна вплоть до лета 2021 г., когда разразился скандал с массовым сокращением ее штата. Как сообщал CNews, Агапитов разом уволил 150 человек на основе анализа их рабочих коммуникаций в интернете. Некоторым из них он даже разослал электронные письма, в которых назвал их невовлеченными и малопродуктивными.

Примечательной особенностью «чистки» в компании стало применение для составления «черного списка» сотрудников технологии больших данных (BigData).

Скандал не утихал на протяжении нескольких месяцев. Дошло до того, что в феврале 2022 г. Агапитов покинул пост гендиректора своего стартапа и поставил вместо себя Константина Голубицкого, ранее занимавшего пост технического директора Xsolla. Причины ухода Агапитова с должности СЕО компания так и не раскрыла.

Как свои избавляются от своих

В июне 2022 г. Xsolla решила частично избавиться от своих российских корней – CNews писал, что она инициировала процедуру ликвидации зарегистрированного в июне 2018 г. пермского юрлица ООО «Иксолла русский холдинг», которое действительно являлось холдингом.

В структуру организации входили компании ООО «Иксолла», ООО «Иксолла игры» и ООО «Систем проджектс». Председателем ликвидационной комиссии стала Валентина Чемоданова, директор компании «Иксолла». «Иксолла русский холдинг» была ликвидирована 30 декабря 2022 г. Компании «Иксолла», «Иксолла игры» и «Систем проджектс» на момент выхода материала функционировали – их юрлица, по данным ЕГРЮЛ, числились действующими.