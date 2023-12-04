Магия ИТ закончилась. Программистам в России стали платить меньше, чем курьерам
В России на протяжении последних нескольких лет зарплаты ИТ-специалистов росли невероятными темпами. В 2023 г. все изменилось – теперь программисты получают меньше, чем курьеры, то есть развозить еду, посылки и товары из интернет-магазинов в России теперь выгоднее, чем писать программы.
Доставка еды и онлайн-заказов дороже программного кода
По итогам осени 2023 г. программисты заняли лишь второе место в списке самых востребованных в России специалистов, сообщили CNews представители сервиса «Авито работа». И это при том факте, что в стране сформировался внушительный дефицит ИТ-специалистов – в августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев утверждал, что стране не хватает около 700 тыс. ИТ-кадров.
Первое место в этом рейтинге заняли курьеры – работники служб доставки, которые привозят на дом или в офис еду, заказанные в онлайн-магазинах товары, письма, воду и пр. Более того, они даже обошли программистов по средней заработной плате, предлагаемой им при трудоустройстве. Разница пока не очень велика, на уровне 3% – около 69 тыс. руб. у курьеров и около 67,2 тыс. руб. у программистов.
Но это, еще не все. Согласно статистике «Авито работы», количество открытых в России вакансий программистов по итогам осени 2023 г. выросло в 3,5 раза, что является очень хорошим результатом – умеющие писать программы россияне без работы пока не останутся. Но жителям страны, способные вовремя доставить заказ по требуемому адресу, найти работу будет намного проще, чем программистов – за тот же срок количество открытых вакансий курьеров подскочило в 4,3 раза.
«В исследовании проанализированы вакансии для стажеров и специалистов начального уровня. Зарплатные предложения для более квалифицированных специалистов в анализе не учтены», – сообщили CNews представители «Авито работы».
Пора идти работать на завод
Сложившаяся в России ситуация такова, что если еще год назад написание программ приносило очень много денег, то теперь по уровню зарплаты кодеров обгоняют, в том числе, люди, по несколько часов в день стоящие у станка. Самый часто встречавшийся ранее в комментариях под роликами российских автоблогеров совет пойти работать на завод спустя годы стал реально дельным предложением – средняя зарплата, предлагаемая фрезеровщику, по итогам осени 2023 г. превысила 101,2 тыс. руб.
|Специальность
|Увеличение числа вакансий, разы, сентябрь-ноябрь 2022/2023
|Средняя предлагаемая заработная плата, руб., конец осени 2023
|Курьер
|4,3
|69 023
|Программист
|3,5
|67 243
|Банковский работник
|3,1
|66 405
|Фрезеровщик
|2,9
|101 213
|Сборщик
|2,7
|69 979
|Арматурщик
|2,6
|89 505
|Контролер
|2,4
|56 133
|Менеджер по работе с клиентами
|2,2
|46 381
|Стропальщик
|2,2
|62 672
|Дорожный рабочий
|2,2
|66 912
|Станочник
|2,1
|75 211
|Монолитчик
|2,1
|71 866
|Бетонщик
|2
|71 696
|Слесарь
|2
|73 328
|Сотрудник склада
|2
|50 711
Источник: «Авито работа»
По сути, по размеру средней зарплаты российские программисты отныне находятся на одном уровне с работниками банка и дорожными рабочими. Меньше, в среднем, платят пока лишь сотрудникам склада, стропальщикам, менеджерам по работе с клиентами и контролерам.
Если сравнивать с другими профессиями, то умение превращать строки кода в работающую программу принесет программистам, в среднем, меньше денег, чем слесарям, бетонщикам, монолитчикам, станочникам, арматурщикам и сборщикам. Другими словами, устроиться на завод им будет выгоднее, недели писать и компилировать код.
Когда одной статистики недостаточно
В России, в числе прочего, наблюдается и снижение темпов роста зарплат программистов и в целом работников отечественной ИТ-сферы. В конце ноября 2023 г. CNews по ссылкой на исследование портала SuperJob писал, что по итогам неполного 2023 г. зафиксирован 8,5-процентный рост зарплат в ИТ-сфере на фоне 2022 г. Другими словами, ИТ-шники хоть и стали получать больше, однако еще два года назад их зарплата росла почти в три раза быстрее.
Также аналитики SuperJob сообщили CNews, что ИТ-кадры стали зарабатывать меньше водителей и фрезеровщиков, а в некоторых городах их по размеру зарплат обгоняют врачи и менеджеры по продажам. Для примера, 1С-программист, работающий в Казани, каждый месяц будет получать меньше, чем волгоградский водитель, у которого есть права категории «Е».
В том факте, что можно жить лучше, работая курьером, российские ИТ-шники могут убедиться еще на этапе обучения в вузе. В сентябре 2023 г. CNews писал, что обеспечение стабильной и своевременной доставки товаров и еды в России ценится в финансовом плане выше, чем знания российских ИТ-студентов.
Притом разница в зарплатах довольно серьезная. Согласно статистике Сбербанка, в сентябре 2023 г. студент, разнося заказы или работая на стройке, получал в среднем 67 тыс. руб., а студент ИТ-шник, работающий в своей сфере – 47 тыс. руб.
Единственное пока исключение – это специалисты в сфере искусственного интеллекта. Вакансии для них открываются ежедневно (сейчас их на 80% больше, чем годом ранее) зарплатная вилка выросла в разы. Единственный минус – работодатели предлагают кандидатам существенно меньше денег, чем те рассчитывают, но в целом зарплаты в ИИ-секторе, в отличие от других отраслей ИТ, растут очень быстро.
Как сообщил CNews Евгений Громаковский, сооснователь и CEO корпоративного мессенджера Compass, в вопросе зарплат ИТ-специалистов есть два интересных момента. «Во-первых, стоит учитывать, что не все платформы специализируются на размещении вакансии ИТ-компаний, поэтому точность статистика может не отражать всю картину. Например, на одной платформе можно найти десятки вакансий программистов в региональных госучреждениях с зарплатой 30 тыс. руб.. В то же время на другой платформе есть вакансии Senior разработчика со знанием Big Data и опытом обучения языковых моделей с зарплатой 400 тыс. руб. Чтобы получить полную и верную статистику необходимо высчитать медианную зарплату, учитывая данные всех платформ по поиску работы», – отметил он.
«Во-вторых, нет ничего удивительного в том, что, например, фрезеровщикам или токарям платят столько же, сколько ИТ-специалистам. Импортные детали для автомобилей, станков, грузовиков уже не доступны, и спрос на них очень высокий. В то же время специалистов не хватает – так как детали стабильно завозили из-за границы, в обучении собственных кадров не было необходимости. Теперь эта необходимость есть, поэтому удовлетворить спрос на перегретом рынке помогает высокий уровень заработной платы», – сказал CNews Евгений Громаковский.