Магия ИТ закончилась. Программистам в России стали платить меньше, чем курьерам

В России на протяжении последних нескольких лет зарплаты ИТ-специалистов росли невероятными темпами. В 2023 г. все изменилось – теперь программисты получают меньше, чем курьеры, то есть развозить еду, посылки и товары из интернет-магазинов в России теперь выгоднее, чем писать программы.

Доставка еды и онлайн-заказов дороже программного кода

По итогам осени 2023 г. программисты заняли лишь второе место в списке самых востребованных в России специалистов, сообщили CNews представители сервиса «Авито работа». И это при том факте, что в стране сформировался внушительный дефицит ИТ-специалистов – в августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев утверждал, что стране не хватает около 700 тыс. ИТ-кадров.

Первое место в этом рейтинге заняли курьеры – работники служб доставки, которые привозят на дом или в офис еду, заказанные в онлайн-магазинах товары, письма, воду и пр. Более того, они даже обошли программистов по средней заработной плате, предлагаемой им при трудоустройстве. Разница пока не очень велика, на уровне 3% – около 69 тыс. руб. у курьеров и около 67,2 тыс. руб. у программистов.

Фото: Нейросеть «Кандинский» С учетом темпов инфляции и нынешнего уровня цен в России средняя зарплата программистов не такая уж и высокая

Но это, еще не все. Согласно статистике «Авито работы», количество открытых в России вакансий программистов по итогам осени 2023 г. выросло в 3,5 раза, что является очень хорошим результатом – умеющие писать программы россияне без работы пока не останутся. Но жителям страны, способные вовремя доставить заказ по требуемому адресу, найти работу будет намного проще, чем программистов – за тот же срок количество открытых вакансий курьеров подскочило в 4,3 раза.

«В исследовании проанализированы вакансии для стажеров и специалистов начального уровня. Зарплатные предложения для более квалифицированных специалистов в анализе не учтены», – сообщили CNews представители «Авито работы».

Пора идти работать на завод

Сложившаяся в России ситуация такова, что если еще год назад написание программ приносило очень много денег, то теперь по уровню зарплаты кодеров обгоняют, в том числе, люди, по несколько часов в день стоящие у станка. Самый часто встречавшийся ранее в комментариях под роликами российских автоблогеров совет пойти работать на завод спустя годы стал реально дельным предложением – средняя зарплата, предлагаемая фрезеровщику, по итогам осени 2023 г. превысила 101,2 тыс. руб.

Самые востребованные специалисты по итогам осени 2023 года

Специальность Увеличение числа вакансий, разы, сентябрь-ноябрь 2022/2023 Средняя предлагаемая заработная плата, руб., конец осени 2023 Курьер 4,3 69 023 Программист 3,5 67 243 Банковский работник 3,1 66 405 Фрезеровщик 2,9 101 213 Сборщик 2,7 69 979 Арматурщик 2,6 89 505 Контролер 2,4 56 133 Менеджер по работе с клиентами 2,2 46 381 Стропальщик 2,2 62 672 Дорожный рабочий 2,2 66 912 Станочник 2,1 75 211 Монолитчик 2,1 71 866 Бетонщик 2 71 696 Слесарь 2 73 328 Сотрудник склада 2 50 711

По сути, по размеру средней зарплаты российские программисты отныне находятся на одном уровне с работниками банка и дорожными рабочими. Меньше, в среднем, платят пока лишь сотрудникам склада, стропальщикам, менеджерам по работе с клиентами и контролерам.

Если сравнивать с другими профессиями, то умение превращать строки кода в работающую программу принесет программистам, в среднем, меньше денег, чем слесарям, бетонщикам, монолитчикам, станочникам, арматурщикам и сборщикам. Другими словами, устроиться на завод им будет выгоднее, недели писать и компилировать код.

Когда одной статистики недостаточно

В России, в числе прочего, наблюдается и снижение темпов роста зарплат программистов и в целом работников отечественной ИТ-сферы. В конце ноября 2023 г. CNews по ссылкой на исследование портала SuperJob писал, что по итогам неполного 2023 г. зафиксирован 8,5-процентный рост зарплат в ИТ-сфере на фоне 2022 г. Другими словами, ИТ-шники хоть и стали получать больше, однако еще два года назад их зарплата росла почти в три раза быстрее.

Также аналитики SuperJob сообщили CNews, что ИТ-кадры стали зарабатывать меньше водителей и фрезеровщиков, а в некоторых городах их по размеру зарплат обгоняют врачи и менеджеры по продажам. Для примера, 1С-программист, работающий в Казани, каждый месяц будет получать меньше, чем волгоградский водитель, у которого есть права категории «Е».

В том факте, что можно жить лучше, работая курьером, российские ИТ-шники могут убедиться еще на этапе обучения в вузе. В сентябре 2023 г. CNews писал, что обеспечение стабильной и своевременной доставки товаров и еды в России ценится в финансовом плане выше, чем знания российских ИТ-студентов.

Притом разница в зарплатах довольно серьезная. Согласно статистике Сбербанка, в сентябре 2023 г. студент, разнося заказы или работая на стройке, получал в среднем 67 тыс. руб., а студент ИТ-шник, работающий в своей сфере – 47 тыс. руб.

Единственное пока исключение – это специалисты в сфере искусственного интеллекта. Вакансии для них открываются ежедневно (сейчас их на 80% больше, чем годом ранее) зарплатная вилка выросла в разы. Единственный минус – работодатели предлагают кандидатам существенно меньше денег, чем те рассчитывают, но в целом зарплаты в ИИ-секторе, в отличие от других отраслей ИТ, растут очень быстро.

Как сообщил CNews Евгений Громаковский, сооснователь и CEO корпоративного мессенджера Compass, в вопросе зарплат ИТ-специалистов есть два интересных момента. «Во-первых, стоит учитывать, что не все платформы специализируются на размещении вакансии ИТ-компаний, поэтому точность статистика может не отражать всю картину. Например, на одной платформе можно найти десятки вакансий программистов в региональных госучреждениях с зарплатой 30 тыс. руб.. В то же время на другой платформе есть вакансии Senior разработчика со знанием Big Data и опытом обучения языковых моделей с зарплатой 400 тыс. руб. Чтобы получить полную и верную статистику необходимо высчитать медианную зарплату, учитывая данные всех платформ по поиску работы», – отметил он.

«Во-вторых, нет ничего удивительного в том, что, например, фрезеровщикам или токарям платят столько же, сколько ИТ-специалистам. Импортные детали для автомобилей, станков, грузовиков уже не доступны, и спрос на них очень высокий. В то же время специалистов не хватает – так как детали стабильно завозили из-за границы, в обучении собственных кадров не было необходимости. Теперь эта необходимость есть, поэтому удовлетворить спрос на перегретом рынке помогает высокий уровень заработной платы», – сказал CNews Евгений Громаковский.