Режим упрощенного ввоза электроники и оборудования в Россию продлен на год

Упрощенный ввоз электроники, действующий с мая 2022 г., продлен до конца 2024 г. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Упрощение ввоза электроники сохраняет законную силу

Правительство России продлило упрощенный порядок ввоза электроники и оборудования до конца 2024 г. Постановление Правительства №834 «Об установлении особенностей ввоза в Российскую Федерацию шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» (об упрощенном ввозе электроники) действует с 9 мая 2022 г. Постановление о продлении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



«Решение направлено на обеспечение потребителей товарами, содержащими оборудование для шифрования. Речь идет в том числе о смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах, микросхемах и рациях», – сообщила пресс-служба правительства.

Упрощенный порядок распространяется на процедуру выдачи разрешительных документов для ввоза товаров, а именно, нотификации. Этот документ необходим для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. Ранее для получения нотификации производитель должен был обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В соответствии с данным постановлением Правительство разрешает оформить нотификацию через отраслевые ассоциации, которые определены постановлением.

Также разрешается не предоставлять Федеральной таможенной службе (ФТС) данные о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. При этом производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий.

Разница между упрощенным ввозом и параллельным импортом

Важно отметить, что упрощенный ввоз техники, санкционированный Правительством и параллельный импорт Министерства промышленности и торговли это не одно и то же. Первое подразумевает упрощение порядка подачи документов в контролирующие структуры, а именно, в ФСБ и ФТС России.

Параллельный импорт же предполагает ввоз товаров в Россию без разрешения правообладателя, Минпромторг, аналогично упрощенному ввозу техники, утвердил список товаров для него в 2022 г.

В него вошли товары, более чем из 50 категорий: от автозапчастей до очков. Список товаров дополняется и актуализируется ведомством.