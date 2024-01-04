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Умер Никлаус Вирт, создатель языка Pascal

Скончался Никлаус Вирт, создатель многочисленных языков программирования, включая язык Pascal.

Умер Никлаус Вирт

Умер Никлаус Вирт (Niklaus Wirth), великий теоретик программирования, пионер различных наук, связанных с информационными технологиями, наиболее известный как создатель языка программирования Pascal.

На момент смерти Вирту было 89 лет. Как сообщают многочисленные зарубежные СМИ, он умер 1 января 2024 г. в собственном доме в окружении семьи.

Никлаус Вирт родился 15 февраля 1934 г. в Швейцарии.

Он работал доцентом на факультете компьютерных наук Стэмфордского университета и профессором информатики в Швейцарской высшей технической школа в Цюриха, откуда вышел на пенсию в 1999 г.

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Фото: Wikipedia
Никлаус Вирт, возможно, во время выступления в Уральском государственном университете

За время преподавательской работы Вирт дважды брал годичные творческие отпуска, чтобы поработать в лаборатории Xerox PARC, известной созданием компьютерной мыши, оконного интерфейса и прочими разработками, ныне получившими повсеместное распространение.

19 июня 2007 г. Никлаусу Вирту была присуждена ученая степень Почетного доктора Российской академии наук.

Языки Никлауса Вирта

Самое известное творение Никлауса Вирта - язык программирования Pascal, разработанный им в 1970 г.

Помимо него Никлаус Вирт был главным создателем языков программирования Euler (в 1965 г.), PL360 для серии мейнфреймов IBM/360 (в 1966 г.), ALGOL W (в 1968 г.), Modula (в 1975 г.), Modula-2 (в 1978 г.), Oberon (в 1987 г.), Oberon-2 (в 1991 г.) и Oberon-07 (в 2007 г.), а также операционной системы Oberon.

Языки программирования Вирта обычно отличала ясность, простота и эффективность, благодаря чему в свое время они получили широчайшее распространение и оказали сильное влияние на развитие структурного программирования как явления и на дальнейшую разработку языков программирования.

Pascal в свое время был самым распространенным коммерческим языком программирования. Он лег в основу знаменитого компилятора Turbo Pascal компании Borland, на базе которого были созданы Object Pascal и Delphi.

Редакция CNews вместе с программистами всего мира скорбит о Никлаусе Вирте, великом теоретике компьютерных наук, практике программирования и пионере современных информационных технологий.

Владислав Мещеряков

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