Intel получила самую крупную выручку среди чипмейкеров, завалив мир устаревшими процессорами. Истинные лидеры рынка в отстающих

Intel стала мировым лидером рынка процессоров по объему выручки, обогнав даже Samsung, которая на протяжении нескольких лет удерживала лидерство. При этом из года в год объемы выручки Intel стабильно сокращаются. В распоряжении Intel нет современных техпроцессов, поэтому ее самые топовые чипы до сих пор 10-нанометровые – ее конкуренты давно перешли на 5 и даже 3 нм.

Первое место. Заслужено ли

Компания Intel заняла первое место среди производителей процессоров по объемам выручки в 2023 г. Согласно статистике исследовательской компании Gartner, за отчетный период она заработала почти $48,7 млрд и заняла 9-процентную долю рынка, оставив далеко позади корейскую Samsung. У последней $39,9 млрд выручки и доля 7,5%.

У Intel, как и у Samsung, есть собственные фабрики по выпуску процессоров, но, в отличие от корейского вендора, для которого 3 нм более не являются чем-то недостижимым, у Intel нет столь современного оборудования на заводах. Своими силами она способна выпускать максимум 10-нанометровые решения.

Рейтинг Gartner также включает компании, у которых нет собственных заводов, то есть так называемые fabless. Это в первую очередь Qualcomm, которая тоже подобралась к 3-нанометровой топологии, Nvidia и Apple. Производством чипов таких компаний занимаются контрактные вендоры – в случае перечисленных компаний этим ведает тайваньская компания TSMC.

Борьба за лидерство

Intel пыталась подвинуть Samsung с первого места на протяжении последних нескольких лет. Для примера, в 2022 г. выручка Intel была на уровне $58,4 млрд при доле рынка 9,7%, тогда как у Samsung – $65,6 и 10,9% соответственно. Годом ранее разрыв между компаниями был совсем крошечным по меркам техногигантов с мировым именем – $72,5 у Intel и $73,2 у Samsung.

Фото: Intel Intel хоть и в лидерах, но с финансами у нее не все гладко

Статистика Gartner наглядно демонстрирует, что за последние три года выручка производителей процессоров сильно просела. В случае Samsung в 2022 г. она сократилась на 10,4% год к году, а в 2023 г. – и вовсе на 37,5%. у Intel падение составило 19,5% и 16,7%.

Компания Qualcomm, которая в рейтинге Gartner заняла третью строчку, заработала $29 млрд против почти $34,8 млрд годом ранее, что соответствует сокращению на 16,6%. 2022 г. в этом плане был для нее более успешным – рост выручки за тот период составил 28,3% год к году.

Qualcomm – это прямой конкурент Samsung на рынке мобильных процессоров, тогда как Intel играет только в сегменте настольных, ноутбучных и серверных CPU с архитектурой х86. Здесь ее основной соперник – компания AMD, которая тоже не смогла добиться роста выручки. В 2023 г. она оказалась на 5,6% меньше, нежели в 2022 г., хотя в 2022 г. она заработала на впечатляющие 42,9% больше, чем в 2021 г. В рейтинге Gartner у нее седьмое место.

Когда хайп действительно работает

Самой нашумевшим в 2023 г. разработчиком чипов многие эксперты признают компанию Nvidia – крупнейшего разработчика видеочипов. Редкий день обходился без хотя бы одной новости об этой компании – то она выпустит новую топовую линейку видеокарт, то наладит поставки ускорителей графики в Китай на миллиарды долларов, воспользовавшись лазейкой в законах США, то переосмыслит знаменитый закон Мура об удвоении количества транзисторах в процессорах каждые два года (вместо удвоения количества транзисторов в процессорах каждые два года - ежегодное ускорение в два раза).

Были и негативные моменты, когда выяснялось, что разъемы питания карт новой серии GeForce GTX 4000 склонны к перегреву и оплавлению. Однако вся шумиха вокруг компании, в том числе и внутренний скандал из-за зарплат, который освещал CNews, помогла ей ворваться в топ-5 рейтинга Gartner за 2023 г.

Nvidia заняла пятую строчку в нем, хотя еще год назад находилась на 12 месте. Ее выручка выросла на 56,4% с $15,3 до почти $24 млрд, и это лучший результат за год среди первых 10 участников рейтинга. Более того, помимо нее лишь две компании показали положительный результат – выручка подросла только у Broadcom (+7,2%) и STMicroelectronics (+7,7%). Доля Nvidia на рынке достигла 4,5%.

Больше минусов, чем плюсов

Семь компаний – разработчиков процессоров из рейтинга Gartner завершили 2023 г. с падением выручки. В 2022 г. ситуация была прямо противоположной – рост выручки зафиксировали семь компаний, падение – лишь три.

Для примера, в 2022 г. выручка Apple подросла на 20,4% год к году, а в 2023 г. сократилась на 5,8%. Многие компании и вовсе выбыли из топ-10 – такая судьба постигла MediaTek, и Micron. Некоторые сдали свои позиции – SK Hynix скатилась с четвертой на шестую строчку, а Texas Instruments и вовсе оказалась на грани вылета из рейтинга, спустившись с восьмого места на десятое.