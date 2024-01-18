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Новый специальный суперсмартфон для криптоинвесторов будет стоить вдвое дешевле прошлого

Специальный аппарат для криптоинвесторов будет стоить $450 и позволит производить любые операции с криптовалютами, NFT и т.д. Первый аппарат уже раскупили.

Цена своевременного эйрдропа

Компания Solana Labs, создатель криптовалюты Solana, объявила о выпуске уже второго по счету специализированного смартфона с интегрированными средствами работы с Web3. Первое устройство под названием Saga появилось в апреле 2022 г., и к концу года было практически распродано.

Анонс первой Saga состоялся в июне 2022 г. Компания Solana Labs сообщила, что планирует диверсифицировать свою деятельность и выйти на другие рынки, помимо блокчейна, криптовалют и NFT. Партнером по созданию смартфона выступил OSOM, компания, которая разрабатывала аппаратную часть для смартфонов Google, Apple и Intel.

Одновременно со смартфоном компания анонсировала и Solana Mobile Stack - набор средств для разработки приложений Web3 под ОС Android. Написанные с его помощью приложения и составили основу программного функционала устройства: встроенный криптокошелек, магазин децентрализованных приложений (dApp store), возможность производить транзакции между такими приложениями и т.д.

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Фото: Solana Mobile
Смартфон первого поколения от Solana

Смартфон стоил $1000 и поначалу продавался не лучшим образом, так что цену сбросили до $599.

Но в декабре 2023 г. всё изменилось. Дело в том, что вместе со смартфоном предлагался эйрдроп (раздача криптотокенов) в 30 млн мем-коинов Bonk. К концу года они взлетели в цене на 755%, так что весь комплект стал оцениваться в $830, что перекрывало стоимость устройства.

За считанные дни все или почти все 20 тыс. произведенных смартфонов были раскуплены. На вторичном рынке за него уже просят до $3200. Это оправдано, поскольку в течение следующего месяца различные проекты производили новые эйрдропы специально для пользователей Saga.

Глава вторая

Новый смартфон, пока фигурирующий под условным названием Saga Chapter 2 («Глава вторая»), планируется сделать более дешевым: издание The Block называет цену $450 за трубку. По сведениям от осведомленных источников, разрабатывать аппаратную составляющую будет другая компания, не OSOM. Кто именно - пока неизвестно.

Запуск нового смартфона, если он произойдет достаточно оперативно, позволит сохранить и увеличить интерес разработчиков к продуктам Solana и экосистеме Saga.

«Активная экосистема - единственный шанс для новой мобильной платформы обеспечить себе сколько-нибудь заметную долю на рынке», - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. По его словам, хоть Saga тоже Android, пусть и с углубленной интеграцией с Web3, стать успешным продуктом он сможет только если вызовет стойкий интерес у разработчиков Web3-приложений. «Их разработки - единственное, что сможет сделать Saga чем-то большим, нежели просто ещё одним смартфоном под Android», - подметил Алексей Водясов.

В Solana, по-видимому, уже сформирована отдельная бизнес-единица - Solana Mobile: анонс нового устройства исходил именно от него.

Роман Георгиев

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