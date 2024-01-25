Российских операторов начнут уничтожать за «серые» SIM-карты. Власти готовят новый суровый закон

Власти намерены рассмотреть новые инициативы в борьбе с «серыми» SIM-картами. Одна из них – это прекращение деятельности юридического лица оператора связи только за то, что он не убедился в достоверности сведений об абонентах, которые они указывают при покупке номера телефона.

Операторам приготовиться

Российские власти намерены в самом скором будущем рассмотреть сразу несколько инициатив, направленных на борьбу с «серыми» SIM-картами, пишет «Коммерсант». К таковым относят карты, при регистрации которых оператору были предоставлены некорректные данные об абоненте. В частности, предложено закрывать юридические лица операторов.

Автором всех новых инициатив является зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин. Он заявил, что собирается внести их в Госдуму в рамках весенней сессии, которая продлится до 4 августа 2024 г.

В числе прочего сенатор предложил приравнять SIM-карты к средствам платежа и наказывать тех, кто связан с оборотом «серых» SIM-карт, по всей строгости УК РФ. В частности, он предлагает квалифицировать их действия как нарушение ст. 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей». Нарушивший ее может получить штраф в размере до 1 млн руб. и сесть в тюрьму на срок до семи лет.

Также Шейкин предложил переложить часть ответственности за распространение «серых» SIM-карт непосредственно на операторов связи. Его идея заключается в том, чтобы наказывать их за некачественную проверку данных об абонентах при заключении договоров с ними. Как пишет «Коммерсант», Шейкин предложил, в том числе, принудительно прекращать деятельность юридических лиц таких операторов.

«При совершении мошенничеств принятие средств от потерпевших происходит на абонентские номера сотовых операторов, в дальнейшем злоумышленники переводят деньги на банковские счета, цифровые или криптокошельки, – заявил Шейкин изданию. – При выявлении данных о владельцах номеров выясняется, что этих лиц и мест их регистрации не существует». Сенатор уверен, что это – прямое следствие нарушения операторами связи «законодательства при продаже SIM-карт».

Операторы не согласны

С мнением Шейкина о том, что SIM-карты стоит приравнять к средствам совершения платежей, категорически не согласны в Tele2. Представители оператора заявили CNews, что с помощью SIM-карт никакие финансовые операции не совершаются.

Также, по их словам, нынешнее российское законодательство уже имеет все необходимое, чтобы была возможность наказывать нарушителей. «Операции по переводам средств с использованием абонентского номера подпадают под требования о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Операторы активно участвуют в недопущении незаконных или подозрительных финансовых операций», – сказали они.

С Tele2 согласен глава Ассоциации малых операторов связи Дмитрий Галушко. «Нельзя приравнять SIM-карту к средству платежа – это физический модуль, который используется для идентификации абонента, а не банковская карта», – сказал он изданию.

Галушко упомянул систему «Антифрод» – детище Роскомнадзора, к которому тот принуждает подключаться операторов связи, грозя им крупными штрафами и другими санкциями. Эта система нужна для борьбы с мошенническими и рекламными вызовами.

«Уже есть "Антифрод", не очень понятна цель такой жесткой инициативы», – сказал «Коммерсанту» Галушко, имея в виду предложенные Шейкиным идеи. Он добавил, что принятие предложений сенатора увеличит административное давление на операторов связи.

Что говорит закон

Нынешнее российское законодательство позволяет наказывать операторов связи штрафами за недостоверные сведения об абонентах. Это прописано в ст. 13.29 КоАП РФ, в которой сказано, что размер штрафа за некорректные сведения об абонентах-физлицах может достигать 500 тыс. руб.

Также операторы должны будут заплатить до 1 млн руб. за пропуск мошеннических вызовов, согласно ст. 13.2.1 КоАП РФ.

В конце января 2024 г. CNews писал, что Роскомнадзор намерен проверить законность владения россиянами несколькими мобильными номерами. Никакого нарушения, согласно действующему в стране законодательству, нет.

В активную фазу борьба властей с «серыми» SIM-картами вступила в апреле 2023 г. В августе 2023 г. начались их массовые блокировки.