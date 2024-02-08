ИТ-компаниям грозят гигантские расходы из-за нового решения властей. Их нагрузят новыми требованиями и лицензиями ценой в миллионы

Расходы ИТ-компаний могут ощутимо вырасти, вплоть до 15 млн руб. в год, из-за законопроекта по обеспечению банков правом хранить данные с банковской тайной в стороннем облаке. Бизнес опасается финансовых проблем, особенно у небольших компаний, не только из-за роста расходов, но и из-за невозможности конкурировать с крупными игроками по части привлечения банков в качестве клиентов. Законопроект принят в первом чтении.

Новый закон – новые траты

Новая инициатива российских властей, касающаяся предоставления банкам возможности передавать сторонним ИТ-компаниям разработку ИТ-решений и возможности хранить информацию с банковской тайной в своих облачных сервисах вызвала бурное обсуждение в профильной отрасли. ИТ-бизнес всерьез опасается резкого роста расходов у компаний малого и среднего звена, а также тяжелой конкуренции с крупными игроками рынка, пишут «Ведомости».

Издание ссылается на письмо Российской ассоциации электронных коммуникаций, АРПП «Отечественный софт» и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), которое было направлено главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (фракция «Справедливая Россия») в начале февраля 2024 г.

В тексте письма сказано, что данная инициатива властей, которая уже обрела форму законопроекта и в настоящее время находится на обсуждении в Госдуме, может «существенно увеличить издержки» российских ИТ-компаний малого и среднего бизнеса. Помимо этого, она, как утверждают авторы письма, способна «подорвать конкуренцию на рынке в пользу больших игроков».

Подробнее о законопроекте

Документ, о котором идет речь в письме Аксакову – это детище целой группы депутатов и сенаторов во главе самим Аксаковым. Коллективный плод труда законотворцев был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле 2023 г.

Фото: Роспатент Новая идея властей не понравилась ИТ-бизнесу

Законопроект дает банкам возможность передавать разработку ИТ-решений на аутсорс и хранить данные с банковской тайной в облачных сервисах. Также авторы документа предлагают дать Центробанку все необходимые полномочия для внедрения новых обязательных требований к процессу «привлечения поставщиков услуг по предоставлению ИТ-сервисов в указанных формах», пишут «Ведомости». В дополнение к этому, если законопроект будет принят, Центробанк сможет самостоятельно устанавливать обязательные требования непосредственно к информационным системам.

Чем недоволен бизнес

Первый этап рассмотрения законопроект уже прошел – депутаты Госдумы приняли его в первом чтении в конце ноября 2023 г. По словам автором письма Аксакову, в том виде, в котором он ожидает второе чтение, документ создает правовую неопределенность.

В частности, ИТ-бизнес указал на то, что законопроект накладывает на все ИТ-компании обязанность получать лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК), притом вне зависимости от факта передачи им банковской тайны.

Это ставит ИТ-компании перед фактом дополнительных расходов, потому что получение такой лицензии может не только само по себе стоит от 1,5 до 2 млн руб., но и занимает до нескольких месяцев, утверждается в письме. Также в нем сказано, что такой подход приведет к росту регуляторной нагрузки на бизнес, потому что компании будут вынуждены проходить регулярную проверку выполнения лицензионных требований.

Все это, по оценке составителей письма, выльется в крупные и регулярные финансовые издержки. По их подсчетам это около 15 млн руб. ежегодно для одного юрлица.

Но это еще не все, с чем придется иметь дело компаниям, если законопроект будет принят в своем нынешнем виде. Если та или иная компания нарушит новые требования о лицензировании, которые на нее накладывает законопроект, то ее будет ждать приостановка деятельности на срок до 90 дней с конфискацией «произведенного продукта и средств производства», говорится в письме.

Также авторы письма упоминают, что для соответствия новой букве закона придется расширить штат путем приема на работу в среднем трех специалистов по кибербезопасности. Это может стать проблемой, в России за последние два года сформировался острый дефицит таких специалистов

Чего добивается отрасль

Цель подготовки и отправки письма заключается в том, чтобы к следующему этапу рассмотрения в законопроект были внесены изменения. Как сообщил изданию исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, отрасль надеется, что создатели законопроекта доработают несколько его пунктов – в числе прочего, ИТ-компаниям важно иметь гарантии того, «независимые отечественные компании – разработчики ПО и ПАК будут иметь равные возможности доступа к оказанию ИТ-услуг в финсекторе наряду с собственными ИТ-компаниями банков и страховых компаний», пишут «Ведомости».

Анатолий Аксаков сообщил издание о получении письма, но уточнил, что еще не успел ознакомиться с ним. «Раньше вопрос передачи персональных данных вступал в противоречие с действующим законодательством, в том числе с интересами клиентов кредитных и финансовых институтов, – добавил он. – Мы запросили потенциальных участников этого рынка, предложили им высказать свои соображения насчет предложенных мер. Будем учитывать их опасения. Я думаю, что у нас еще будет серьезный разговор в комитете, прежде чем будет приниматься решение».