В Германии запретили продажу части процессоров Intel и ПК на их основе. Под ударом Dell и HP

У Intel проблемы в Германии

Суд Дюссельдорфа (Германия) временно запретил Intel продавать некоторые модели произведенных ей компьютерных процессоров на территории Германии. По информации Financial Times, судебный запрет может распространяться не только на сами чипы, но и продукцию компаний Dell и HP на их основе.

Решение вынесено в рамках патентного спора между Intel и американской R2 Semiconductor, инициированного последней. Европейский патент, принадлежащий R2, описывает технологию управления электрическим напряжением, которую Intel якобы незаконно использовала в своих CPU.

По мнению истца, которым выступает R2, проблему представляют потребительские процессоры Intel Core линеек Ice Lake, Tiger Lake, Alder Lake (10-12 поколения, производство которых началось в 2019-2021 гг. соответственно), а также серверные чипы Intel Xeon Scalable семейства Ice Lake-SP. Входящие в эти линейки процессоры, как и некоторые модели ноутбуков и серверов на их основе, якобы нарушают ранее упомянутый патент.

В отчете, поданном Intel в Комиссию по ценным бумагам и рынкам США (SEC) в конце сентября 2023 г., сообщается о претензиях к компании со стороны R2 Semiconductor, в соответствии с которыми последняя намерена добиться не только судебного запрета на продажу продукции на базе CPU Intel, но и отзыва ее экземпляров, уже поставленных на рынок. С точки зрения Intel, вердикт в пользу истца был бы «несоразмерным средством обеспечения правовой защиты».

Текущие решение, вынесенное судом Дюссельдорфа, распространяется преимущественно на сравнительно старые процессоры Intel, за исключением еще вполне актуальных чипов семейства Alder Lake, презентованного Intel в 2021 г. и по-прежнему широко представленного на рынке. Некоторые модели, попадающие под запрет германского суда, к примеру, отдельные представители линейки Tiger Lake, уже сняты с производства.

Предмет патентного спора

Судя по всему, предметом патентного спора стала технология FIVR (Fully Integrated Voltage Regulator), которая впервые была применена Intel в процессорах микроархитектуры Haswell, легшей в основу четвертого поколения CPU Intel Core.

FIVR предусматривала размещение в CPU полностью интегрированного регулятора напряжения, наличие которого, в частности, избавляло производителей материнских плат под чипы Intel от необходимости разрабатывать сложные подсистемы питания, а также позволило оптимизировать энергопотребление процессора.

«…R2 поинтересовалась, корректны ли только что опубликованные Intel данные об используемом ей подходе к технологии FIVR, реализованная в их чипах. Следующее и последнее сообщение поступило [нам] от патентного поверенного Intel. Именно тогда мне стало ясно, что Intel использует запатентованную технологию R2 в своих чипах без указания авторства или компенсации», – заявил генеральный директор R2 Semiconductor Дэвид Фишер (David Fisher) в разговоре с изданием Tom’s Hardware.

По мнению Фишера, по своей бизнес-модели компания R2 Semiconductor мало отличается от коллег по отрасли – Arm и Rambus, которых в патентном троллинге почему-то не обвиняют.

Он также отметил, что Intel очень хорошо знакома с бизнесом компании – в 2015 г. R2 почти удалось договориться с Intel об инвестициях, однако последняя в одностороннем порядке отказалась вложиться в R2.

Топ-менеджер R2 в своем заявлении подводит к тому, что сделка сорвалась, поскольку Intel в процессе подготовки к ней получила доступ к необходим ей сведениям о технологиях конкурента и более не видела нужды вкладывать в него деньги.

Позиция Intel и тяжба с VLSI

Согласно публичной позиции Intel относительно претензий со стороны R2 Semiconductor, последняя является едва ли не патентным троллем (компания, которая фактически не ведет бизнес-операций, а зарабатывает на выплатах по патентным спорам). В США Intel уже добилась признания патента, являющегося предметом спора с R2, недействительным. Аналогичная битва между компаниями продолжается в Великобритании.

С решением суда Дюссельдорфа Intel категорически не согласна и намерена подавать апелляцию.

R2 не единственная, кто имеет зуб на Intel. Американская VLSI уже который год бьется с ней в судах по аналогичному поводу. В последнем споре между компаниями предметом разбирательства стал патент США, описывающий «интегральную схему, имеющую конструктивную опору для контактной площадки с перевернутым кристаллом, и способ ее изготовления», который достался VLSI от NXP Semiconductors.