Microsoft экстренно создает армию индийских ИТ-шников специального назначения. Их будут миллионы

Microsoft намерена обучить несколько миллионов индусов навыкам работы с искусственным интеллектом. На весь процесс она собирается потратить считанные месяцы. Именно искусственный интеллект стал причиной массовых увольнений во многих ИТ-компаниях, и он же может оставить миллионы легендарных программистов-индусов без работы.

Миллионы, подконтрольные Microsoft

Корпорация Microsoft, проведя несколько циклов увольнений и оставив без работы десятки тысяч людей по всему миру, решила создать многомиллионную армию специалистов в области искусственного интеллекта. Как пишет профильный ресурс Windows Latest, такое количество людей она найдет всего лишь в одной стране – в Индии, славящейся своими программистами. Каким именно знаниям Microsoft будет обучать индусов, Windows Latest не сообщает.

Создавать свою новую ИТ-армию Microsoft будет очень оперативно – она собирается к концу 2025 г. обучить тонкостям работы с искусственным интеллектом, по меньшей мере, 2 млн человек. Чтобы уложиться в столь сжатые сроки, Microsoft решила отказаться от жестких критериев отбора кандидатов на обучение. Возможность открыть для себя новую и весьма перспективную отрасль Microsoft предоставит студентам, безработным, жителям сел, деревень и городов, мужчинам и женщинам.

У Microsoft все схвачено

Программа Microsoft ориентирована на людей из разных демографических групп и географических регионов. Со своей стороны она вносит внушительный вклад в социальное и экономическое развитие Индии – страны, которая в последние годы очень заинтересована в наличии в списке ее граждан большого количества специалистов по искусственному интеллекту.

Чтобы все прошло успешно, Microsoft развивает партнерство с правительствами 10 штатов Индии. Корпорация намерена реализовать несколько уровней обучения искусственному интеллекту, как минимум два – базовый и углубленный. Знания в сфере ИИ смогут получить сотни тысяч индусов, в особенности студентов и безработных, большинство из которых проживают в отдаленных населенных пунктах. Уроки будут проходить в местных образовательных учреждениях.

Требований много, людей мало

Индия, как и Россия, тоже сталкивается с нехваткой специалистов в сфере информационных технологий, в том числе и в области искусственного интеллекта. В России к лету 2023 г. дефицит ИТ-шников достигли 700 тыс. человек.

В Индии на фоне все более широкого распространения и глубокого проникновения искусственного интеллекта очень не хватает профильных работников. 90% крупнейших компаний страны признают нехватку ИИ-специалистов, и 78% из них указывают на отсутствие у местных жителей необходимых знаний для работы в этом направлении.

При этом обычные программисты из Индии, судя по всему, больше не нужны ни в своей стране, ни за ее пределами. CNews писал, что над миллионами из них висит угроза потери работы, которая растет по мере того, как искусственный интеллект развивается и улучшает свои навыки в области написания программного кода.

Что получит Индия

На фоне всего перечисленного и возникла инициатива Microsoft по обучению 2 млн индусов тонкостям обращения с искусственным интеллектом и его обучения. Эта инициатива потенциально может принести пользу Индии несколькими способами, считают эксперты Windows Latest.

Первое – это экономический рост. Индия стремится стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, а появление большого количества специалистов может дать ей ощутимый толчок в требуемом направлении.

Второе – это социальное развитие. ИИ-разработки могут решить массу основных проблем в сельских районах Индии – бедность, плохое образование низкокачественное здравоохранение. Эксперты приводят в пример чат-боты, которые могут повысить финансовую грамотность сельского населения Индии, а также программное обеспечение с ИИ-алгоритмами внутри, которое может персонализировать процесс обучения.

В дополнение к этом инструменты на базе искусственного интеллекта могут упростить доступ к финансовым услугам, особенно для жителей сельских населенных пунктов.

Не все так просто

Инициатива Microsoft весьма амбициозна – корпорация намерена в кратчайшие сроки взрастить миллионы специалистов в сфере искусственного интеллекта, которая сама по себе еще не до конца изучена и очень быстро развивается и меняется. Но Microsoft придется столкнуться с массой проблем на пути к поставленной цели, которых, вероятно, не было бы, реши она готовить ИИ-специалистов в Европе или в США.

Одна из таких проблем – это полное отсутствие доступа к интернету у почти 400 млн жителей Индии, на многих из которых у Microsoft теперь есть планы. Это само по себе является довольно серьезным препятствием. Также Microsoft нужно обеспечить доступ к технологиям и учебным ресурсам в сельской местности. Наконец, инициатива корпорации должна учитывать кастовые ассоциации и социальные ограничения все еще распространенные в Индии.