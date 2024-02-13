«Связной» оставил тысячи россиян без средств к существованию. Им не выплатили зарплату на сотни миллионов рублей

Ритейлер «Связной» после своего банкротства в конце 2023 г. не выплатил зарплату почти 5000 сотрудников. Долг по зарплате гигантский – почти полмиллиарда рублей. При этом кредиторам компания осталась должна в 20 раз больше.

Где деньги, «Связной»?

Популярный в прошлом российский ритейлер «Связной» не выплатил своим бывшим сотрудникам около 477 млн руб. зарплаты. Без положенных им денег остались 5000 россиян по всей стране, пишут «Ведомости» со ссылкой на Единый федреестр о банкротстве.

Размер неустойки по зарплате был утвержден 5 февраля 2024 г. в рамках заочного собрания работников ритейлера.

Однако гигантский по меркам любого россиянина долг «Связного» по зарплате кажется ничтожно малым по сравнению с той суммой, которую он задолжал кредиторам. Он так и не отдал им почти 10 млрд руб., а это приблизительно в 20 раз больше его долга по зарплате. Среди основных кредиторов ритейлера – банки Совкомбанк и «Альфа-банк», а также российский дистрибутор техники Merlion (владеет «Ситилинком», брендом Digma и пр.).

Фото: Связной Работа в «Связном» не окупилась

Стоит отметить, что утвержденная на собрании сумма требований в реальности может оказаться больше. По информации издания, несмотря на то, что само собрание уже состоялось, заявления о выплате заработной платы от бывших сотрудников «Связного» по-прежнему продолжают поступать.

«Связной» – банкрот

Как сообщал CNews, в конце 2023 г. «Связной» был официально признан банкротом. Соответствующее решение вынес столичный Арбитражный суд, после чего в компании была введена процедура конкурсного производства, которая продлится до июня 2024 г. Данная процедура означает продажу, по возможности, всего имущества компании с целью покрытия его долгов перед кредиторами. Конкурсным управляющим назначен Филипп Ангилевский, дата подачи им отчета о проделанной работе – 4 июня 2024 г.

Процедура признания «Связного» банкротом прошла очень быстро по современным российским меркам. Заявление было подано в феврале 2023 г., то есть весь процесс занял всего-навсего 10 месяцев. Для сравнения, в случае с российской «дочкой» Google он длился полтора года.

В ходе процедуры банкротства «Связного» была установлена балансовая стоимость всего его имущества – 21,7 млрд руб. Другими словами, шанс рассчитаться по долгам не только перед работниками, но и перед кредиторами у компании есть. Но стоит учитывать, что по итогам 2022 г. выручка по РСБУ компании ООО «Сеть Связной» (юрлицо ритейлера) достигла 56,8 млрд руб., хотя годом ранее она составляла 105,5 млрд руб., то есть почти вдвое больше. Чистой прибыли в 2022 г. у компании не было – размер чистого убытка превысил 48 млрд руб.

Предупрежден – вооружен

Сотрудники «Связного» узнали, что получить причитающиеся им деньги за отработанное время и выполненные обязанности им будет непросто, еще в сентябре 2023 г. CNews сообщал о письме, которое руководство ритейлера отправило своему персоналу, и в котором говорилось, что платить зарплату вовремя компания не может.

Но на деле задержки зарплаты в «Связном» начались значительно раньше, весной 2023 г. – лишь спустя полгода руководство компании официально прокомментировало происходящее.

Что еще более важно, с июля 2023 г. «Связной» перестал выплачивать денежную компенсацию сотрудникам, увольняемым по сокращению. Это, как и в целом задержки с выплатами, авторы письма объяснили блокировкой счетов со стороны судебных приставов.

Потенциальный план действий

Работники «Связного», не увидевшие честно заработанных денег, могут обратиться за помощью к действующему российскому законодательству. В нем есть несколько статей, регулирующих вопросы с выплатами, притом при эскалации конфликта есть возможность привлечь и Уголовный кодекс, сообщил изданию партнер практики трудового и миграционного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Георгий Мжаванадзе.

В качестве примера наказания за невыплату сотрудникам зарплату он привел санкции за нарушение ст. 145.1 УК РФ («невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»). За это можно получить штраф до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также данное преступление может привести к пяти годам тюрьмы.

По словам партнера адвокатского бюро «Линия права» Алексея Костоварова, выплаты зарплаты сотрудникам «Связного» будут осуществляться «из конкурсной массы должника». Он сообщил изданию, что ритейлер как юрлицо отвечает за долги по зарплате исключительно своим имуществом, а вот его топ-менеджмент вполне может быть привлечен к уголовной ответственности за не выплату зарплат.

Добиться материальной компенсации

В сложившейся ситуации сотрудники «Связного» вправе требовать с работодателя не только зарплату. Им также полагаются и проценты за все дни, что она задерживалась, отметил Георгий Мжаванадзе. «Проценты начисляются в размере 1/150 от ставки ЦБ за весь период задержки», – сообщил он «Ведомостям».

По словам юриста, при желании сотрудники ритейлера могут потребовать с него и компенсацию морального вреда, однако для этого потребуется составить отдельное обращение в суд.