Россиян ждут новые поборы в маркетплейсах. Грядет искусственное повышение цен из-за решения Минфина

Минфин не стал поддерживать предложение по сохранению лимита беспошлинного ввоза товаров в Россию на текущем уровне (1000 евро в месяц). Если этот порог снизится (а его хотят сократить в пять раз), то заказывать товары из иностранных магазинов станет невыгодно, а цены в российских маркетплейсах вырастут, так как многие продавцы закупают свой ассортимент за рубежом. В итоге решение Минфина приведет к негативным последствиям как для покупателей, так и для продавцов.

«Подарочек» от Минфина

Министерство финансов России отказалось поддерживать предложение оставить в покое ставку беспошлинного ввоза товаров на территорию страны, которую власти постоянно пытаются снизить. Как пишут «Ведомости», министерство уведомило о своем решении крупнейшие отечественные маркетплейсы, притом в письменном виде – уведомление было отправлено, в частности, в Ozon и в «Яндекс Маркет».

На момент выхода материала порог беспошлинного ввоза составлял 1000 евро (99,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2024 г.). Как сказано в письме Минфина, ведомство не стало высказываться в пользу сохранения ставки на нынешнем уровне по причине того, что некие «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны».

Совершенно очевидным последствием снижение беспошлинного порога станет повышение цен на товары, которые россияне приобретают не только в иностранных интернет-магазинах, но и в российских маркетплейсах – Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и пр. Значительную часть товара продавцы на этих площадках приобретают за рубежом, и если власти снизят порог, то им придется уплачивать таможенную пошлину в размере 15%. Эти дополнительные расходы в обязательном порядке будут перенесены на покупателей и выразятся в повышении цен на ассортимент.

Лучше больше, да лучше

Вероятнее всего, власти намерены радикально снизить беспошлинный порог ввоза. В конце лета 2023 г. CNews писал об их планах урезать его сразу в пять раз, то есть до 200 евро или до 19,9 тыс. руб. по текущему курсу.

При этом почти любой современный смартфон с относительно достойными характеристиками стоит ощутимо дороже этих 200 евро. То есть если заказывать, к примеру, культовый смартфон Nothing Phone 2, который на старте продаж летом 2023 г. стоил минимум $599 (55,4 тыс. руб.), уже превышает потенциальный будущий лимит. Следовательно, для россиян этот телефон, который сейчас ввозится в страну по «серому» импорту и продается во многих маркетплейсах и офлайн-магазинах по цене от 55,6 тыс. руб., будет стоить еще дороже – на 15%, с учетом размера таможенной пошлины.

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Снижение порога ожидалось в середине осени 2023 г. Однако решение по этому вопросу на тот период принято не было.

Решить вопрос на международном уровне

Как сообщили изданию в министерстве, «окончательное решение по порогу беспошлинной торговли будет приниматься правительством России». Известно также, что в начале февраля 2024 г., по информации РБК, состоялось межведомственное совещание по вопросу о размере лимита беспошлинных покупок за месяц.

В Минфине добавили, что в настоящее время вопрос урезания лимита находится на обсуждении с бизнес-сообществом. Однако есть шанс, что своей цели российские власти не добьются, и порог снижен не будет. Дело в том, что нынешний лимит в 1000 евро устанавливали вовсе не они, а непосредственно Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в состав Совета которой входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Из этого следует, что итоговое решение об изменении порога беспошлинного ввоза будет приниматься на международном уровне, сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной таможенной службы России (ФТС). По его словам, это будут делать страны – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (все государства, входящие в состав Совета ЕЭК).

Впрочем, вероятность того, что лимит все же будет срезан тоже не нулевая. В ФТС подчеркнули, что обращений о сохранении лимита на нынешнем уровне пока не поступало не только от России, но и от других стран.

Россиянин? Плати мзду

Порог беспошлинного ввоза силами российских властей на протяжении последних 10 лет регулярно меняется то в одну сторону, то в другую – это крайне непостоянная величина. Ранние инициативы Правительства страны в этом вопросе уже утратили актуальность, поэтому наиболее интересным в этом плане является период с 2018 по 2022 гг.

Для примера, в феврале 2018 г. бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости снижения порога с тогдашних 1000 евро до 500 евро с января 2019 г., а с января 2020 г. – до 200 евро.

Власти реализовали этот план в указанные сроки, но этого им показалось мало. В конце 2019 г. стартовало обсуждение идеи по снижению порога до мизерных 20 евро или 1990 руб. по курсу на 20 февраля 2024 г. Однако такие драконовские по отношению к россиянам меры так и не были внедрены, а о причинах отказа властей от них до сих пор ничего неизвестно.

В начале 2022 г. все вновь изменилось. Всем известные события моментально привели к историческому обвалу рубля – курс национальной валюты доходил до 123 руб. за 1 доллар США. Спустя два года курс держится на отметке 92,4 руб. за 1 американский доллар.

В апреле 2022 г. ЕЭК приняла решение о временном возвращении порога беспошлинного ввоза до 1000 евро. Срок действия решения – до 1 апреля 2024 г., после чего лимит вновь будет снижен до 200 евро, если не поступит дополнительных распоряжений. Но, как говорилось выше, никаких обсуждений этого вопроса ЕЭК не ведет.

Сделать чуточку лучше, но не навсегда

В письме, которое Минфин направил в Ozon, сказано, что главной целью возврата в апреле 2022 г. порога беспошлинного ввоза было «насыщение отечественного рынка товарами для личного пользования, удовлетворении спроса на импорт», пишут «Ведомости». За счет этого также получилось решить некоторые экономические проблемы с разрывом логистических цепочек после 24 февраля 2022 г. и не допустить дефицита товаров и «социальной напряженности в государствах ЕАЭС». «На сегодняшний день большинство из указанных факторов нивелированы и дальнейшее продление повышенного беспошлинного порога ввоза товаров нецелесообразно», – приводит издание выдержку из письма.

По оценке Ozon, снижение лимита приведет к 10-15-процентному удорожанию товаров стоимостью от 200 до 1000 евро. В ритейлере отметили, что это в итоге навредит 34 млн россиян – столько людей в стране сейчас покупают товар из-за рубежа по беспошлинной модели продаж. «Поддержание беспошлинного порога на уровне 1000 евро в последние несколько лет помогло нам обеспечить спрос россиян с невысоким уровнем дохода на недорогие и востребованные товары из-за рубежа, например, электронику, инструменты или автотовары. Отмена порога, бесспорно, отразится на российских потребителях: многие люди могут отказаться от покупки, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем они могут себе позволить. Поэтому мы рассчитываем на взвешенное решение регуляторов в этом вопросе», – сообщили CNews в Ozon.

В негативных последствиях снижения порога беспошлинного ввоза не сомневаются и в «Союзе потребителей России». По информации издания, организация направила в Правительство России письмо, в котором говорится, что следствием сокращения порога с 1000 евро до 200 «станет снижение доступности для россиян нужных им импортных товаров, не конкурирующих с отечественной продукцией». «С учетом того что основной потребитель товаров стоимостью до 1000 евро – это граждане с небольшим доходом, проживающие, как правило, в удаленных регионах России, мы выражаем солидарную позицию с союзом – сохранить лимит беспошлинных онлайн-покупок на уровне 1000 евро», – заявил «Ведомостям» президент Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Владимир Солодкин.

Итоговое решение России по вопросу размера беспошлинного ввоза будет сформировано «на площадке подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции», заявил изданию представитель Минэкономразвития.