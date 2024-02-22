SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами

ПО немецкой компании SAP вновь разрешено к использованию в России, хотя и далеко не всем. SAP ушла с российского рынка два года назад не без участия правительства Германии. Теперь оно же дало добро на ее возвращение. За минувшие два года SAP регулярно вводила новые антироссийские санкции и продолжает это делать.

Разворот на 179 градусов

Немецкая компания SAP, один из крупнейших в мире разработчиков CRM-систем (customer relationship management, система управления взаимоотношениями с клиентом) и ERP-систем (enterprise resource planning, система управления и планирования ресурсов), официально вернется на российский рынок. Как пишут «Ведомости», добро на это ей дало Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA). Однако это не означает, что SAP снимает абсолютно все ранее введенные санкции против россиян и российских компаний – ее возвращение сопровождается перечнем условий и ограничений, так что большинство работающих в России предприятий могут не рассчитывать на возобновление сотрудничества с SAP.

По информации издания, пользоваться программными наработками SAP на территории России могут в первую очередь российские представительства европейских компаний. Аналогичное разрешение предоставлено дипломатическим и консульским представительствам Евросоюза в России – на всех остальных разрешение BAFA никоим образом не распространяется.

Также есть и временные ограничения – правом пользоваться софтом SAP дипведомства ЕС и российские «дочки» компаний из Старого света имеют право максимум до 31 марта 2025 г.

Слишком много тонкостей

Послабления, прописанные в решении BAFA, все же затрагивают отечественные компании, но и тут есть ограничения. Такая возможность дарована исключительно дочерним структурам российского бизнеса, которые зарегистрированы на территории Швейцарии и Евросоюза.

Однако купить лицензию на ПО SAP и получить от компании техническую поддержку можно будет далеко не у всех. Продавцами в данном случае будут выступать только компании, которые зарегистрированы в Германии, гражданами или резидентами этой страны, сообщает источник издания. По его словам, положения документа BAFA распространяются не только непосредственно на продажу программного обеспечения немецкой SAP, но также на его доставку, передачу и экспорт и заодно на «оказание сопутствующих услуг».

Впрочем, даже несмотря столь жесткие ограничения предоставления лицензий и техподдержки ПО SAP в России, компаний, которые получат их, будет очень много. По прогнозам источника издания в одном из интеграторов, их будет несколько тысяч.

Импортозависимость

SAP – это давний игрок на российском рынке ERP- и CRM-систем. Она открыла свое представительство в России более 30 лет назад, в 1992 г., и за это время сумела захватить значительную долю рынка. Как сказал изданию директор дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга компании «Инфосистемы Джет» Антон Павленко, к концу 2021 г., когда страна еще не погрузилась в нынешние реалии, около 45% российских компаний использовали то или иное программное обеспечение SAP. В сфере крупного бизнеса этот показатель достигал и вовсе 60%.

В марте 2022 г., как сообщал CNews, SAP приняла решение уйти из России, но быстро реализовать задуманное у нее не вышло. Последнюю точку SAP, казалось, поставила в конце 2023 г., когда прекратила техническую поддержку своих российских клиентов, но позже выяснилось, что это была лишь запятая. В феврале 2024 г. SAP также решила отлучить россиян и от своих облачных сервисов.

Но, несмотря на это, количество российских компаний, эксплуатирующих решения SAP, исчисляется даже не сотнями – тысячами. По подсчетам технического директора «Т1 интеграции» Алексея Изосимова, таковых в стране сейчас около 2000. Он сообщил изданию, что среди них есть и очень крупный бизнес – «Газпром», РЖД, «Аэрофлот», Сбербанк, Х5 Group, «М.Видео-Эльдорадо» и пр.

Нельзя не отметить, что уход SAP из России ощутимо ударил по ней в финансовом плане. По данным «Контур.Фокуса», российская «дочка» SAP ООО «САП СНГ» по итогам 2021 г. получила выручку в пределах 36,7 млрд руб. и чистую прибыль 2,1 млрд руб. В 2022 г. показатели были совсем другими – выручка на уровне 16,3 млрд руб. и чистый убыток в размере 8,4 млрд руб. Сведения за 2023 г. в открытом доступе отсутствуют.

Также уход из России обернулся для SAP потерей 410 млн евро. Как сообщал CNews, эту сумму она потратила на реструктуризацию своего бизнеса.

Неспешный переход на альтернативное ПО

К концу 2023 г., то есть спустя почти два года с момента объявления SAP о своем решении покинуть Россию, лишь сравнительно небольшое количество отечественных компаний перешло на аналоги софта SAP. По подсчетам «Т1 Интеграции», таковых на тот момент насчитывалось около 15-20%. При этом, если рассматривать исключительно российские компании горнодобывающего, нефтегазового и металлургического секторов, то 60% из них по-прежнему пользуются продукцией SAP. Аналогичный результат «Т1 Интеграция» фиксирует и в машиностроении.

Опрошенные изданием эксперты сомневаются, что новая инициатива BAFA повлечет за собой сколько-нибудь серьезные последствия. «Это общее разрешение не является революционным с точки зрения снятия ограничений, оно просто упрощает работу чиновников и организаций, которые используют и поставляют услуги и ПО, но на основании разрешений, предоставленных в индивидуальном порядке», – полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По оценке управляющего директора департамента платформенных решений Axenix Павла Кирика, нынешнее решение BAFA – это лишь «попытка удержать равновесие системы, пошатнувшейся очень сильно с уходом SAP из России». «С одной стороны, представительства международных компаний изо всех сил пытаются найти легальные способы продолжать пользоваться сервисами SAP, с другой – рынок не готов одномоментно и качественно импортозаместить софт SAP на российские аналоги», – добавил он.

Замена скоро появится

В обозримом будущем в России может появиться полноценная отечественная замена основным программным продуктам SAP. CNews писал, что над ней работают специалисты, имеющие богатый опыт взаимодействия с немецким софтом – выходцы непосредственно из российского офиса SAP.

Они стали частью команды компании «Лаб СП», занимающейся техподдержкой решений SAP. Компания намерена создать полноценную замену продуктам немецкого вендора и выпустить свои CRM- и ERP-систему.

К концу 2024 г. «Лаб СП» рассчитывает иметь на руках обе системы в состоянии минимально жизнеспособного продукта (MVP, minimum viable product). Разработка в столь сжатые сроки потребует крупных финансовых вливаний – по предварительным подсчетам, несколько сотен миллионов рублей.