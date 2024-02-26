По приказу Минцифры iPhone превратится в Android . В России появится поддержка сторонних магазинов приложений

Минцифры хочет на уровне закона заставить Apple внедрить в iOS поддержку сторонних магазинов приложений. Ранее аналогичное требование внедрили власти Евросоюза. С момента своего появления iOS работала исключительно с App Store, тогда как в экосистеме Android подобных ограничений не было никогда.

RuStore на iPhone

Минцифры России готовит законопроект, который обяжет компанию Apple реализовать на территории России поддержку сторонних магазинов приложений в своих iPhone и iPad, пишет «Коммерсант». Документ планируется внести на рассмотрение в Госдуму в течение весенней сессии, которая завершится в первых числах августа 2024 г.

Об этом упомянул лично глава Минцифры Максут Шадаев. Как сообщал CNews, законопроект, о котором говорил министр связи, был анонсирован еще в конце 2022 г. и подготовлен к концу апреля 2023 г., но на тот момент ход ему дан не был. Аналогичный документ разработан и принят в Евросоюзе – теперь в этом регионе Apple обязана обеспечить и в iPhone, и в iPad поддержку различных магазинов приложений.

Если законопроект будет принят в России на всех этапах, то Apple придется его исполнять. Компания хоть и ушла из России в марте 2022 г., но свое юрлицо ООО «Эппл Рус» пока не ликвидировала, в отличие от Cisco, HP, Google, Oracle и многих других.

Фото: Минцифры Минцифры стремится упростить жизнь россиянам, пользующимся iPhone

В этом случае велика вероятность появления на iPhone и iPad отечественного магазина приложений RuStore, который работает на Android с мая 2022 г.

Почему Android лучше

Необходимость регулирования деятельности американской компании российским законом продиктована нынешней политикой Apple по отношению к россиянам. Она прекратила продажи своих устройств в России (сейчас они завозятся по параллельному импорту), начала блокировать поставки запчастей для них, а затем лишила гаджеты гарантии.

Наряду с этим за последние два года из App Store исчезло гигантское количество российских приложений, особенно банковских – это особенно хорошо видно на примере Сбербанка, который регулярно пытается вернуться в App Store. Apple столь же регулярно и очень оперативно эти попытки пресекает.

Долгое время у пользующихся iPhone россиян была альтернатива в виде удобных веб-приложений (PWA), которые почти полностью копировали возможности полноценных приложений. Однако в недавнем обновлении iOS их поддержка была отключена.

Тем временем в Android-экосистеме подобной монополии нет. Google тоже удаляет российские приложения из магазина Play, но на россиянах это не сказывается – у них есть каталоги RuStore, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и многие другие. В крайнем случае всегда есть возможность установить любое приложение вручную, скачав АРК-дистрибутив.

Один закон для всех

По информации «Коммерсанта», в настоящее время упомянутый Максутом Шадаевым законопроект находится на этапе доработки после полученных предложений администрации президента. После вступления документа в силу исполнять его требования будет обязана не только Apple – определенные обязательства лягут и на другие компании.

По данным издания, под действие законопроекта попадут «все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов».

Что касается Европы, то в этом регионе новые требования к Apple вступили в силу еще осенью 2022 г., однако на тот момент не все положения нового закона начали действовать, что дало Apple несколько месяцев на подготовку. Тогда от нее потребовали лишь избавить людей от своего устаревшего интерфейса Lightning и заменить его на USB-C, что она и сделала – вышедшие осенью 2023 г. смартфоны серии iPhone 15 получили интерфейс, который массово интегрируется в Android-мобильники, по меньшей мере, с 2017 г.

Положения закона, касающиеся поддержи сторонних магазинов в iOS, вступят в силу 6 марта 2024 г. Неподчинение этим требованиям повлечет для Apple потерю рынка Европы, на что она пойти не может, Как следствие, в конце января 2024 г. компания опубликовала план постепенной интеграции этой поддержки в свою экосистему.

Впрочем, так же просто и гладко, как замена Lightning на USB-C, внедрение сторонних каталогов ПО в iPhone и iPad не пройдет. Apple выкатила немало требований к разработчикам приложений и владельцам магазинов – последние, в частности, должны будут платить Apple комиссию за использование так называемых «базовых технологий».

Кроме того, Apple бюрократизировала процесс появления приложений для iPhone в сторонних приложениях – Она будет проверять буквально каждую утилиту на безопасность и выдавать криптоподпись. Если же Apple что-то не понравится, она сможет удаленно блокировать запуск таких приложений на iPhone и iPad.