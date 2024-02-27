Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта
CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г.
CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г.
Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к этой задаче добавилось импортозамещение, которое постепенно трансформировалось из простой замены решений покинувших российский рынок иностранных вендоров в курс на обеспечение технологической независимости.
Чтобы ее добиться, надо внедрять не просто аналоги уже существующих продуктов, а решения, превосходящие их по качеству. Однако такое внедрение стоит недешево. Поэтому надо уметь правильно расставлять приоритеты и фокусироваться на проблемах, решение которых принесет реальную выгоду.
Основные темы конференции
Цифровая стратегия российского бизнеса
- Как изменились темпы цифровой трансформации?
- Импортозамещение как возможность цифровых преобразований.
- Как обеспечить технологическую независимость?
- Господдержка заказчиков и разработчиков.
- Компании объединяются для создания лучших решений.
- Как меняется роль кибербезопасности?
- Из собственной инфраструктуры в облака.
- Экономическая эффективность — задача №1.
Востребованные технологии
- Масштабные проекты или цифровизация актуальных задач?
- Как сформировать требования к новым решениям?
- От монолитных систем к цифровым платформам.
- Технологии для организации безопасной разработки.
- Как ускорить time-to-market.
- Какие услуги можно получить как сервис?
- Искусственный интеллект как необходимое направление цифровой трансформации.
- Место больших данных в цифровой стратегии.
Успешные кейсы
- Организационные сложности цифровой трансформации.
- Как убедить бизнес в необходимости проекта?
- Экономический эффект от внедрения инноваций — разбираем кейсы.
- Как создать надежный технологический задел на будущее?
- Когда лучше выбрать собственную разработку?
- Как избежать ошибок при цифровизации?
Среди докладчиков на данный момент:
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Артем Петров, генеральный директор «Русагро Тех», член Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ;
Руслан Гулевич, директор по развитию цифровых технологий, Группа «Илим»;
Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная горнорудная компания»;
Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и ИТ, «Атомстройэкспорт»;
Денис Сологуб, директор по информационным технологиям и цифровой трансформации, Управляющая компания «Транспортное машиностроение»;
Анжелика Корнеева, директор департамента продвижения цифровой трансформации, «Интер РАО»;
Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов и аналитики, «X5 Технологии»;
Артур Захарян, директор по стратегии, Websoft;
Дмитрий Блинов, управляющий директор, LogistiX;
Владимир Гарбера, коммерческий директор, ТН «Цифровая логистика»;
Дмитрий Гольцов, заместитель генерального директора, «Мегапьютер»;
Юрий Степанов, начальник отдела инструментов эксплуатации службы ПИК ГВЦ РЖД;
Денис Богомолов, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса, «Нижфарм»;
Алексей Забродин, технический директор, «Ростелеком-ЦОД».
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.