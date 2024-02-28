Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion

В деле об аресте основателей крупного российского дистрибьютора Merlion новое имя – Антон Кауров. Это бывший сотрудник ФСБ, который пока что числится подозреваемым. Кауров – не первый фигурант дела, связанный с ФСБ. Несколько месяцев назад следствие заподозрило в возможном участии в преступной схеме еще нескольких силовиков из этого ведомства.



Новый арест в деле Merlion

Связанное с арестом в 2020 г. сооснователей ИТ-дистрибьютора Merlion расследование продолжается. Как пишет РБК, в этом деле новое имя – Антон Кауров, и это бывший сотрудник управления «М» Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Антон Кауров задержан по подозрению в вымогательстве денег у сооснователей Merlion. 28 февраля 2024 г. он был задержан силами сотрудников Следственного комитета России (СК), пишет издание со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.

Должность, которую Кауров занимал в ФСБ, на момент выхода материала не раскрывалась, в открытом доступе этой информации не было. По словам собеседника издания, Антон Кауров ранее работал в одном из управлений ФСБ, контролировавших работу правоохранительных органов и судов.

Источник отметил также в настоящее время Кауров общается со следователями и дает показания. «Фамилия этого человека появилась в материалах дела после допросов других фигурантов», – добавил он, не уточнив, кто именно из десятка людей, проходящих по делу «Мерлиона», указал на Каурова, и какую роль он, по их утверждению, играл во всем этом.

Возможное совпадение имен

Редакция CNews нашла в интернете несколько упоминаний о сотруднике ФСБ Антоне Каурове. Существует вероятность, что в них речь о полных тезках нового фигуранта дела Merlion. Например, на сайте «Адвокатской газеты» в заметке от 22 октября 2018 г. упоминается некий сотрудник ФСБ (на тот момент еще не бывший) Антон Кауров, который 20 октября 2015 г. вместе с другим работником ФСБ Романом Матвеевым избил адвоката Московской области Сергея Будко.

Публикация на сайте «Адвокатской газеты»

В статье на портале Legal.Report от 28 февраля 2017 г. сказано, что сотрудники ФСБ (их имена в заметке не раскрываются) пришли к Будко домой, чтобы доставить его на допрос – адвокат на тот момент подозревался в в получении взятки во время процесса по защите преступника, обвинявшегося в вымогательстве.

Статья на портале Legal .Report

Утверждается, что пришедшие к Будко сотрудники ФСБ предъявили ему поручение следователя, а также свои удостоверения, но адвокат напал на них. В конце февраля 2017 г. 52-летний на тот момент Будко был признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Аресты в ФСБ

Предыдущие задержания сотрудников ФСБ по делу Merlion прошли в период с 6 по 12 ноября 2023 г. Как сообщал CNews, среди взятых под стражу числился Сергей Ромодановский – сын бывшего главы Федеральной миграционной службы России (ФМС) генерала Константина Ромодановского и бывший глава Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Северо-Западному округу Москвы.

Вместе с ним был арестован следователь того же СУ СКР Андрей Жерютин. Задержан был и руководитель Хорошевского следственного отдела того же СУ СКР Рустам Юсупов.

По данным РБК, арест всех перечисленных сотрудников СК состоялся 10 ноября 2023 г. по решению Басманного суда Москвы. Их обвиняют в совершении внушительного списка преступлений, среди которых – нарушение ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения или участие в нем) и ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По делу Merlion также проходит следователь СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексей Неснов, в прошлом – подчиненный Сергея Ромодановского.

Из подозреваемых в жертвы

История Merlion, которая в итоге привела к многочисленным арестам в российских силовых структурах, началась в ноябре 2020 г., когда под арестом оказались трое совладельцев компании – Олег Карчев, Владислав Мангутов (в настоящее время вышел из числа совладельцев) и Алексей Абрамов, а также бывший вице-президент компании по безопасности Борис Левин. Иск против них подал бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко – он обвинил их в попытке убить его и членов его семьи путем поджога его дома в 2015 г.

В конце 2020 г. с повинной в полицию пришел некий Григорий Жеренов, ветеран боевых действий на Донбасе – он представился как исполнитель этого «заказа».

Спустя год, в начале 2022 г., следователи начали вести расследование в совсем другом направлении. Были найдены доказательства невиновности Мангутова, Карчева, Абрамова и Левина – уголовное дело против них было закрыто, их выпустили на свободу, а новым подозреваемым стал сам Вячеслав Симоненко, которого еще недавно считали пострадавшей стороной.

Против экс-гендиректора Merlion было заведено уголовное дело, к которому вновь были приобщены признательные показания Жеренова, но на этот раз совсем другие. «Поджигатель» сознался, что ранее дал заведомо ложные показания против совладельцев ИТ-дистрибютора.

Жеренов «сдал» нескольких своих подельников – он рассказал, что участвовал в преступном сообществе, как и Симоненко. Позже следователи установили, что Симоненко обращался за помощью к «решалам», которыми оказались упомянутый следователь Алексей Неснов, а вместе с ним – старший инспектор восьмого отдела управления кадров СК Александр Киреев, гендиректор компании «Комплексная правовая защита» Василий Пашкевич и бывший сотрудник СК Кирилл Качур на пару со своим отцом Виталием Качуром.

По данным СК, в группу входят и некие «иные лица». CNews писал, что перечисленные «решалы» могут быть причастны и к другим преступлениям.