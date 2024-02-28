Российский производитель требует миллионы у блогера, который нашел в его мониторах «бесполезный» российский чип, «добавленный для попадания в реестр»

Производитель мониторов «Лайтком» решил засудить блогера Максима Горшенина, осенью 2023 г. нашедшего в его мониторах не использующийся, по его словам, российский чип. Компания требует с него более 5 млн руб., а также хочет привлечь к ответственности российскую «дочку» Google, которая совсем недавно обанкротилась.

Блогерство – опасная профессия

Российский блогер Максим Горшенин стал фигурантом судебного дела, в котором выступает ответчиком. Иск против него подала российская компания «Лайтком», занимающаяся производством мониторов. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Лобушкин молнит».

Как сообщал CNews, осенью 2023 г. Горшенин вел блогерское расследование против нее, обнаружив внутри мониторов «Лайтком» чип производства российской компании «Миландр», который, по словам Максима, никак не используется в работе монитора и установлен только лишь для того, чтобы сам монитор мог считаться достаточно российским, чтобы числиться в реестре отечественной электроники, и чтобы сама «Лайтком» имела доступ к госзакупкам.

Редакция CNews обнаружила дело против Горшенина в картотеке арбитражных дел. «Лайтком» обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы 26 февраля 2024 г. и требует от блогера почти 5,3 млн руб.

Карточка дела против Максима Горшенина

Чем обусловлен выбор размера суммы исковых требований, а также почему «Лайтком» решила обратиться в суд лишь сейчас, спустя почти полгода со дня публикации роликов Максима Горшенина в интернете, неизвестно. Редакция CNews обратилась с этими вопросами в «Лайтком» и ожидает ответа. Также редакция направила запрос в компанию «Миландр» – в пользе от использования чипа именно этой компании в составе монитора «Лайтком» и усомнился Горшенин.

Борьба с «мертвыми душами»

Максим Горшенин – не единственный, кто является ответчиком по иску от 26 февраля 2024 г. Также юристы «Лайтком» намерены засудить компанию ООО «Гугл» – это российская «дочка» Google, которая долгие годы представляла американского интернет-гиганта в России.

Но нюанс здесь в том, что российский «Гугл» уже почти полгода как банкрот – как сообщал CNews, Google подал на банкротство своего российского представительства летом 2022 г. и добился нужного ему результата в октябре 2023 г.

Ролик Горшенина на YouTube

Другими словами, хронология событий такая – компания «Гугл» обанкротилась, а спустя четыре с половиной месяца на нее подали в суд по делу, едва ли связанному с ее основной деятельностью в России. На вопрос редакции CNews о причинах претензий к «Гугл» в компании «Лайтком» на момент выхода материала не ответили.

Также в числе ответчиков по иску лайткома есть компания ООО «Дзен Платформа» – это основанное в 2017 г. юрлицо популярного в России сервиса «Дзен», ранее известного как «Яндекс Дзен». Существует вероятность, что это может быть связано с тем, что на момент выхода материала у Горшенина был свой канал на «Дзене», где он разместил серию роликов про мониторы «Лайткома».

Ролики на «Дзене» – точно такие же, как и на видеосервисе YouTube, который действительно связан с Google, но имеет свое юрлицо в США. Обе компании входят в холдинг Alphabet.

Однако предположение о том, что «Лайтком» хочет засудить «Дзен Платформу» и «Гугл» только лишь из-за присутствия на «Дзене» и YouTube роликов Максима Горшенина, может быть ошибочным. Дело в том, что эти видеоролики есть также и на других популярных в России платформах как минимум в социальной сети «ВКонтакте». Также они есть на платформе RuTube, которая принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу» – за ней стоит компания ООО «Руформ», которая тоже в списке ответчиков по иску «Лайткома».

Ролик Горшенина в « ВКонтакте

Что касается сети «ВКонтакте», то она является собственностью холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group, которым управляет Владимир Кириенко – сын Сергея Кириенко, заместителя руководителя администрации Президента России. Ни VK, ни «Газпром-Медиа Холдинг» в списке ответчиков по иску «Лайткома» напрямую не фигурируют, хотя «Дзен» в настоящее время входит в число активов VK.

Комментарий Максима Горшенина

В редакцию CNews поступили комментарии Максима Горшенина. На вопрос редакции о том, уведомили ли его об иске, он ответил: «Нет, меня не уведомили, хотя мои контакты у них есть». Блогер в разговоре с CNews предположил, что компания «сознательно не хотела досудебно договориться» с ним и что, возможно, она рассчитывала, что он не узнает об и иске и не придет на рассмотрение дела.

Комментируя вопрос редакции о сумме исковых требований, Горшенин сказал, что, возможно, в эту сумму «Лайтком» оценила свою репутацию, которую он мог опорочить опубликованными роликами.

Факт наличия в ответчиках, помимо него, юрлиц «Дзена», Google и RuTube Горшенин в разговоре с редакцией CNews счел следствием того, что «Лайтком», вероятно, хочет удалить его видеоролики, посвященные ее мониторам, с этих платформ.

Баллов у мониторов «Лайтком» заметно поубавилось - было 140, осталось 90

Максим Горшенин пока не может оценить свои шансы на победу в суде. На момент подготовки комментариев он не видел текст искового заявления и не знал, чего именно от него хотят юристы «Лайткома».

Горшенина очень удивило, что «Лайтком» решила выступить против него по прошествии нескольких месяцев с момента публикации последнего ролика блогера. Он предположил, что разработчики «подчистили все хвосты», или что была проверка, в ходе которой не было найдено никаких доказательств того, что нынешние ревизии мониторов действительно не задействуют российский чип.

Дополнительно Максим Горшенин обратил внимание редакции на тот факт, что количество баллов «российскости» у мониторов «Лайтком» уменьшилось чуть ли не вдвое. Если осенью 2023 г. баллов было 140, то после повторного их внесения в реестр российской электроники в начале 2024 г. количество уменьшилось до 90.

С чего все начиналось

CNews писал, что Максим Горшенин, по его собственным словам, нашел в российском мониторе «Лайтком» российский же контроллер компании «Миландр», выпаивание которого не привело к поломке устройства. На основании этого блогер сделал вывод, что чип в схемотехнике монитора не задействован и служит лишь для повышения уровня «российскости» устройства – чем он выше, тем больше шансов выиграть тендер на госзакупках и сохранить место в реестре российской электроники.

Горшенин опубликовал серию видеороликов, посвященных данной теме. Разработчики отреагировали на них, что блогер занимается «черным пиаром» и не стали подтверждать изложенную им информацию.

На RuTube расследование Горшенина тоже опубликовано

Осенью 2023 г. на вопрос редакции CNews о том, насколько показанная в ролике Горшенина информация соответствует действительности, представители компании «Лайтком» ответили: «Информация от блогера не соответствует действительности и расценивается нами, как акция черного пиара. Вместе с тем, для попадания в реестр Минпромторга российская интегральная схема в мониторе не нужна. Кроме того, количество баллов за локализацию производства (при преодолении порога в 65 баллов в текущем году и 90 – с 1 января 2024 г.) не дают никаких преференций в госзакупках для этого вида продукции».

Представители «Миландр» тоже сообщили CNews, что «информация не соответствует действительности». «Если хотите можете приехать к нам в Зеленоград. Выберите любой монитор на складе «Лайткома». И попробуйте повторить фокус блогера», – добавили они.

Максим Горшенин осенью 2023 г. прокомментировал CNews ответы разработчиков, заявив: «Что им мешало с самого начала им меня пригласить к себе, а только после ролика таким заниматься? В видео я звонил в «Лайтком» минимум три раза (на видео есть) и один раз в «Миландр», который точно связывался с ними по поводу меня. Плюс я им отправлял письмо до звонков, в видео так же есть скрин письма».

«Прав я, или нет, должны устанавливать компетентные органы, по моим данным проверка начата (есть соответствующие документы у меня на руках), – сообщил CNews Максим Горшенин. – Так же хочу отдельно отметить, что есть несколько модификаций мониторов «Лайтком». условно, в «первой» модификации достаточно одного проводка и все работает. Согласитесь: если припаять один проводок вместо российского чипа, то возникают сомнения о необходимости данного микроконтроллера. И есть вторая модификация, которая мне встречалась. Там нужно припаивать уже три проводка, если выпаиваешь российский контроллер от «Миландра». Первый подает питание на сам зарубежный чип чип Realtek 2525. Второй подает питание на ПЗУ. Третий подает питание на блок, отвечающий за регулировку яркости. Управлением яркости занимаются зарубежные компоненты, российский «Миландр» туда только подает питание».

Подробнее о «Лайтком»

Что касается LightCom, то ее юрлицо – ООО «Лайтком», образованное в Зеленограде в мае 2012 г. и имеющее уставный капитал 15 тыс. руб. Единственный владелец компании на момент выхода материала – Виталий Болотин, он же ее гендиректор. Основной вид деятельности – «производство компьютеров и периферийного оборудования» (26.20).

Согласно «Контур.фокусу», выручка «Лайтком» в 2022 г. показала 65-процентный рост год к году и достигла 245,8 млн руб., а чистая прибыль оказалась на уровне 24,5 млн руб. Для сравнения, 2021 г. компания завершила с чистым убытком в 372 тыс. руб. Данные за 2023 г. к моменту выхода материала предоставлены не были. Штат сотрудников – 10 человек.

Важно отметить, что иск против Максима Горшенина – первый за всю 12-летнюю историю компании. Ранее компания ООО «Лайтком», по данным «Контур.Фокуса», в тяжбах не участвовала – ни как истец, ни как ответчик.