«Ланит» создал компанию для строительства ЦОД «под ключ»

ИТ-интегратор «Ланит» стал контролирующим акционером в новом юридическом лице, основной деятельностью которого является деятельность по обработке данных. В партнерстве с крупным застройщиком коммерческой недвижимости и забрав гендиректора одного из крупнейших дата-центров Подмосковья, компания начнет деятельность на этом рынке.

Новый игрок на рынке поставщиков услуг ЦОД

В марте 2024 г. стало известно о том, что «дочка» ИТ-интегратора «Ланит» создала компанию под названием «Астар дата», которая построит новый центр обработки данных (ЦОД) «под ключ». Первыми на это обратили внимание в издании TAdviser.

В составе ООО «Астар дата» основная доля в 51% принадлежит ООО «Ланит Центры Обработки Данных», а 49% владеет ООО «Аиком». «Ланит ЦОД» принадлежит «Ланит-Холдингу», который в свою очередь является собственностью президента «Ланита» Филиппа Генса. «Аиком» же принадлежит генеральному директору кипрской Riverstretch Trading & Investments, которая контролирует крупного владельца офисов класса А в Москве О1 Properties, Алексею Мазину.

Основным видом деятельности новой дочки «Ланита» является деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. Уставный капитал предприятия — 10 млн руб. Генеральным директором «Астар даты» стал Илья Остаполец, который уже имеет заметный бэкграунд в сфере ЦОД.

Ранее он был техническим директором входящего в пятерку одного из крупнейших ЦОД России «Авантаж» в Лыткарино (Московская область). В 2018 г. МТС выкупила площадку «Авантажа» у частных инвесторов почти за 9 млрд руб.

Бурный рост на рынке ЦОД

Летом 2023 г. CNews провел исследование рынка дата-центров и выяснилось, что на фоне общей турбулентности в экономике и ИТ-сфере, связанной с событиями после 24 февраля 2022 г., отрасль провайдеров ЦОД-услуг чувствует себя относительно хорошо.

По результатам 2022 г. выручка крупнейших коммерческих дата-центров увеличилась на 29%, хоть это и меньше результатов прошлого года вдвое (рост выручки за 2021 г. был рекордным и составил 58%). Все связано с лидером рынка «Ростелекомом», который увеличил свой бизнес в этой сфере на 80% в 2021 г. и на 22% в 2022 г. Без учета показателей госкорпорации средний рост выручки 15 крупнейших ЦОД в России составил бы 40%.

Топ-15 провайдеров услуг дата-центров заработали 73,1 млрд руб. в 2022 г., а лидерами рынка стали: вышеупомянутый «Ростелеком» (38,8 млрд руб. выручки в 2022 г.), который заработал в четыре раза больше, чем Selectel (9,7 млрд руб.), расположившийся на втором месте, затем IXcellerate (4,8 млрд руб.), DataPro (3,05 млрд руб.), «ТрастИнфо» (1,98 млрд руб.) и другие.

Как провайдеры ЦОД-услуг заработали на кризисе

Несмотря на уход западных компаний и клиентов с иностранным участием из России в 2022 г. и другие возникшие сложности в связи с дестабилизацией политического и экономического пространства внутри страны, это привело к росту спроса на услуги дата-центров здесь.

Основными причинами являются вынужденная миграция российских компаний из иностранных облаков и проблемы с поставками ИТ-оборудования из-за рубежа. А благодаря выросшему спросу на услуги и росту издержек (цены импортного оборудования) выросли и цены услуг ЦОД.

При этом рост выручки коснулся всех трех бизнес-моделей в сфере дата-центров: colocation (размещение оборудования на площадке оператора), облачных и смешанных ЦОД-провайдеров, которые предоставляют услуги обеих типов. Безоговорочным лидером, как по выручке в общем, так и с разделением на бизнес-модели, является госкорпорация «Ростелеком».