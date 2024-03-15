Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей

«Аквариус» обратился в суд сразу с двумя исками к «дочке» Fplus в сумме более чем на 108 млн руб. Официальная причина разногласий не совпадает с той, что озвучивают знакомые с ситуацией источники. Возможно, все дело в поставке товара, качество которого не соответствовало заявленному.

Арбитраж рассудит

В столичный Арбитражный суд поступило два иска против компании ООО «МКТ», входящей в состав российского ИТ-холдинга Fplus, который в конце 2023 г. провел масштабный ребрендинг. Истцом выступила компания ООО «Производственная компания Аквариус».

Оба иска поступили почти одновременно 7 марта 2024 г. – по одному из них сумма требований превышает 98,4 млн руб., по второму – приближается 9,7 млн руб., что в сумме составляет около 108,1 млн руб. Первыми внимание на это обратили «Ведомости».

По обоим искам на момент выхода материала любая дополнительная информация, включая суть претензий, была недоступна. Редакция CNews обратилась в «Аквариус» с вопросам о причинах обращения в суд.

«Данные иски носят исключительно операционный характер и связаны с неисполнением ООО "МКТ" своих обязательств по соглашениям к договорам поставки, заключенным между ООО "ПК Аквариус" и ООО "МКТ" в прошлом году (в 2023 г. – прим. CNews)», – сообщили CNews представители «Аквариуса».

Фото: «Аквариус» «Аквариус» требует у Fplus более 108 миллионов рублей

В Fplus от комментариев отказались.

«Аквариус» – это один из крупнейших отечественных производителей компьютеров, серверов, систем хранения данных, ноутбуков, сетевого оборудования и периферии. Располагает собственными заводами в Твери и Шуе.

Fplus – крупный российский ИТ-холдинг. Тоже выпускает компьютерную и мобильную технику, а также серверы. Входящая в состав холдинга ООО «МКТ», по данным «Контур.Фокуса», на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» (юрлицо Fplus) и на 5% Владимиру Корневу (5%). С февраля 2024 г. холдингом Fplus владеют Алексей Мельников (90%) и Олег Барабанов (10%).

Данные о владельцах ООО «ПК Аквариус» на момент выхода материала были засекречены.

Возможная причина

По информации, предоставленной осведомленными о ситуации источниками «Ведомостей», претензии «Аквариуса» связаны с поставкой некоего некачественного товара, осуществленной силами «МКТ». В ответ на нее «Аквариус» предъявил поставщику несколько замечаний, которые в итоге были устранены «но не полностью».

Перечень исковых заявлений

Какой именно товар стал причиной раздора, этот собеседник издания не сообщил. Более детальная информация нашлась у другого, на этот раз приближенного к одной из сторон конфликта. По его словам, «МКТ» отгрузила «Аквариусу» товары, которые она выкупила у Highscreen.

Highscreen – это бренд российской компании «Вобис Компьютер». Под этой маркой выпускались, в частности, смартфоны.

«В 2023 г. "Аквариус" испытывал финансовые трудности, и "Марвел" (Fplus – прим. CNews) помог устранить кассовый разрыв, приобретя товар у компании Highscreen, – сказал собеседник «Ведомостей». – По условиям договоренности товар позже должен был выкупить "Аквариус". Но он пролежал на складе дистрибутора год, и "Марвелу" (Fplus – прим. CNews) пришлось принуждать партнера выкупить его». После того, как товар был выкуплен, «Аквариус» признал его «некачественным и теперь пытается вернуть деньги через суд», добавил источник.

Потенциальная связь с Highscreen

Сторонние эксперты полагают, что иск «Аквариус» связан с «претензиям по устройствам китайского производства. «Highscreen заказывала оригинальный промышленный дизайн устройств на китайских фабриках», – заявил «Ведомостям» аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов.

Стоит отметить, что в начале 2023 г. CNews писал о планах основателя «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина по инвестированию 10 млрд руб. в производство планшетных компьютеров и смартфонов, для чего было создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг», учредители которого скрыты. Проектированием устройств занимался основатель «Вобис Компьютер» Вадим Копин.

Александр Калинин приходится отцом Алексею Калинину, одному из нынешних владельцев «ПК Аквариус».

Как заявил CNews в начале 2023 г. президент «Аквариуса» Владимир Степанов, «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» представляет собой отдельный и самостоятельный проект Александра Калинина и его партнеров, не имеющий к «Аквариусу» никакого отношения.