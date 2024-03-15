Россиян изгоняют из облачных сервисов Amazon и Microsoft. Под запретом Dynamics CRM, Power BI. Времени на поиск замены не дали

20 марта 2024 г. Microsoft и Amazon синхронно закроют россиянам доступ к своим облачным сервисам. Пока что это касается только корпоративных клиентов – частных лиц ограничение на данный момент не затрагивает. Тем не менее, на поиск альтернативы компаниям дали совсем немного времени – всего шесть дней, два из которых приходятся на выходные и дни выборов Президента России.

Облачное изгнание россиян

Американские компании Amazon и Microsoft решили лишить российский бизнес доступа к своим облачным сервисам. Сделают они это одновременно – 20 марта 2024 г. Письмо датировано 14 марта 2024 г. – Это означает, что у отечественных компаний, даже тех, чья ИТ-инфраструктура целиком завязана на эти облака, есть всего шесть дней на экстренный поиск альтернативы Microsoft Azure и Amazon Web Services. Два дня из них – это выходные.

Первой на проблему обратила внимание вице-президент по инвестициям Softline, руководитель Softline Venture Partners и член Совета Минцифры Елена Волотовская. В своем личном Telegram-канале Volotovskaya она привела скриншот письма, которое получили российские клиенты облачных сервисов Microsoft и Amazon.

Елена Волотовская написала, что нововведения связаны с новыми санкциями Евросоюза и уточнила, что факт закрытия доступа к облакам компаний пока не подтвержден. Однако позже представители ГК Softline дали редакции CNews уточнение по поводу происходящего.

«От лица ГК Softline мы подтверждаем получение официальной информации от Microsoft и Amazon о приостановлении с 20 марта 2024 г. доступа к облачным продуктам на территории России», – сообщили CNews в Softline. В компании, ссылаясь на письма американских ИТ-гигантов, подчеркнули, что запрет коснется, в том числе, сервисов Power BI, Dynamics CRM и ряда других. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», – заявили редакции представители Softline.

Европейские санкции, о которых упомянула Волотовская – это 12-й пакет ограничений, принятый в конце декабря 2023 г., уточнили в Softline. Он накладывает ограничения на импорт в Россию сервисов, в том числе и облачных, для бизнес-аналитики (business intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM) и пр.

Прогнозы неутешительные

В Softline не верят в положительное решение вопроса. В компании уверены, что с 20 марта 2024 г. получить доступ к своим данным, размещенным в облаках Google, Microsoft и Amazon, будет совершенно невозможно.

«Согласно письмам от правообладателей, данные продукты станут недоступны для российских клиентов в связи с требованиями новых положений Регламента ЕС 833/2014, который вводит ограничения на поставку в Россию различных видов программного обеспечения», – сказали CNews представители Softline.

«Речь может идти о всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в России согласно требованиям указанного выше Регламента», – заявила CNews PR-директор ГК Softline Светлана Ащеулова.

Ситуация может стать еще хуже. Как сообщили «Ведомостям» собеседники в неназванном правительственном учреждении, есть вероятность лишиться доступа к облачному сервису Office 365, онлайн-аналогу Microsoft Office. Также они, вероятно, больше не смогут пользоваться хранилищами OneDrive и SharePoint и потеряют возможность общаться в корпоративном мессенджере Microsoft Teams.

Но даже этим все может не ограничиться. Как заявил изданию заместитель генерального директора по науке компании «Сисофт девелопмент» Михаил Бочаров, 20 марта 2024 г. может перестать работать даже Microsoft Outlook – самый известный в мире почтовый сервис. Тысячи компаний по всему миру используют его в качестве основной корпоративной почты. Впрочем, в России у него есть масса отечественных аналогов, в том числе RuPost компании «РуПост», входящей в ПАО «Группа Астра».

Три в одном

И Amazon, и Microsoft являются крупнейшими в мире игроками на рынке облачных сервисов. По данным аналитической компании Statista, в IV квартале 2023 г. Amazon занимала 31% глобального рынка, а Microsoft – 24%, что в сумме дает более половины (55%) в глобальном плане.

Фото: FreePik Иностранные компании продолжают терроризировать жителей России, хотя они ни в чем не виноваты

Третье место в этом рейтинге удерживает еще одна американская ИТ-корпорация – Google, доля которой составляет 11%. По данным Softline, ограничения могут коснуться и ее облачных сервисов

«ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google», – сказали CNews в Softline.

Чего и следовало ожидать

И Microsoft, и Amazon еще весной 2022 г. показали свое истинное отношение к россиянам. Microsoft в числе первых сбежала из России после начала всем известных событий и пообещала камня на камне не оставить от своего российского представительства. Amazon начала блокировать россиян на своих сервисах, в частности, на Twitch (стриминг для геймеров), за что и поплатилась – в конце 2022 г. на все ее имущество был наложен арест по иску одного из российских геймеров.

Google тоже вводит свои антироссийские санкции. Например, она часто удаляет российские приложения из своего магазина Play, особенно банковские.

Мнение российского ИТ-сообщества

Российские ИТ-компании видят в грядущем ограничении доступа к американским облакам большую проблему. «Очевидно, что риски для бизнеса, в том числе потери большого объема данных и прекращения функционирования ключевых бизнес-приложений, существуют, – заявил CNews Роман Мылицын, руководитель направления инновационных исследований ПАО «Группа Астра». – Рано или поздно начнутся произвольные ограничения для российских компаний. В этой связи разумным решением является подготовка резервного варианта в виде проработки миграции на российские решения».

«Ситуация для некоторых компаний по-настоящему сложная: многие процессы уже давно и успешно выстроены на SaaS-решениях (Software as a Service, прим. CNews) от зарубежных вендоров, – сказал CNews коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса» Александр Чеснавский. – К счастью, критичной ситуация стать не должна. Российские ИТ-компании уже достаточно давно предоставляют собственные качественные решения».

Чеснавский привел в качестве альтернативы сервис «Яндекс 360 для бизнеса», который, по его словам, «содержит все необходимые решения для популярных сценариев работы» В составе сервиса на момент выхода материала были корпоративная почта и «Календарь», «Мессенджер», приложение для видеоконференций «Телемост, сервис для онлайн-редактирования документов, облачное хранение на «Диске» и ряд других онлайн-сервисов.

«Сегодня разнообразные SaaS-решения использует бизнес в различных областях: образование, промышленность, логистика, ритейл и т. д., – добавил Александр Чеснавский. – Многие пользователи иностранных платформ либо активно рассматривают альтернативные российские сервисы, либо уже мигрировали на них. Последний сценарий сейчас – самый распространенный.

«Наши клиенты уже сталкивались с задачей экстренно мигрировать пользователей и данные в российский виртуальный офис и перезапускать все бизнес-процессы. На этом опыте мы построили платформу миграции и процесс онбординга новых клиентов. Все эти инструменты делают переезд для клиента максимально удобным, безопасным и быстрым. Кроме того, мы можем предоставить «Яндекс 360 для бизнеса» на триальный месяц, чтобы компания могла оценить все возможности нашего сервиса», – подытожил Александр Чеснавский.

«Новость застала врасплох многих корпоративных пользователей – времени на перенос огромных объемов информации из облака практически нет. – сказал CNews Евгений Громаковский, CEO корпоративного мессенджера Compass. – Сделать это за неделю – непосильный вызов, не говоря уже о том, что бизнес-процессы будут парализованы. И даже если корпорации переедут на альтернативные решения, например, Open Office или LibreOffice, потребуется время на адаптацию процессов».

«Что касается отключения Microsoft Teams, в моменте для корпораций, который все еще использовали продукт, это сильный удар, – добавил Евгений Громаковский. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе он будет не таким ощутимым – бизнес так или иначе перейдет на российские on-premise продукты, которые способны обеспечить стабильную и быструю коммуникацию».