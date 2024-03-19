«Билайн», МТС, «Мегафон», «Ростелеком». Кто сколько заработал в 2023 году

По итогам российского телекоммуникационного рынка в 2023 г. лидером по доходам, капитальным затратам и числу абонентов фиксированной связи остается «Ростелеком». Также «Ростелеком» опередил «Вымпелком» по числу сотовых абонентов, а лидером по этому показателю остается МТС. Наименьшие долговая нагрузка у «Мегафона».

Итоги работы телекоммуникационных операторов в 2023 г.

Крупнейшие телекоммуникационные операторы России – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» (владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл», работающим под торговой маркой Tele2) - представили операционные и финансовые итоги работы за 2023 г.

Операторы ежегодно публикуют свои отчетности, однако в 2023 г. было сделано исключение: «Ростелеком» и «Мегафон» не выпустили отчетов о своей работе за 2022 г.

Отметим, что «Мегафон», помимо России, работает в Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии. МТС, помимо России, работает в Армении и Белоруссии (правда, в начале 2024 г. армянская «дочка» оператор была продана). «Вымпелком» работает только в России (до конца 2023 г. он был часть международной группы Veon, которая решила уйти из России).

У «Ростелекома» есть бизнес в сфере фиксированной связи в Армении. Также у МТС немалая часть бизнеса приходится на экосистемные проекты, в частности, «МТС-банк» и финтех-сектор.

«Ростелеком»: лидер рынка по доходам

Лидером по доходам является «Ростелеком». В 2023 г. его выручка составила 707,8 млрд руб., операционная прибыль – 119,3 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) - 288,2 млрд руб., чистая прибыль – 42,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA/OIBDA составляет 40%, по чистой прибыли – 6%.

Капитальные затраты «Ростелекома» в 2023 г. составили 116,9 – по этому показателю оператор также является лидером. Но у «Ростелекома» также и самый большой чистый долг – 563,3 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA(OIBDA) составляет 2.

Финансовые и операционные итоги работы «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и «Ростелекома» в 2023 г.

Показатель МТС «Вымпелком» «Мегафон» «Ростелеком» Выручка, млрд руб. 606,6 303,5 444 707,8 Сервисная выручка, млрд руб. 440,1 275,4 375,9 н/д Выручка от продажи оборудования, млрд руб. 52,5 28,1 68,1 н/д Операционная прибыль 125,7 н/д 106,6 119,3 EBITDA/OIBDA, млрд руб. 273 129,1 181,2 288,2 Рентабельность по EBITDA/OIBDA, % 39,1 42,5 40,8 40 Чистая прибыль, млрд руб. 53,3 3,4 39,9 42,3 Рентабельность по чистой прибыли, % 8,8 1,1 9 6 Капитальные затраты, млрд руб. 98,9 63 101,1 116,9 Чистый долг, млрд руб. 440 335,6 253,8 563,3

Выручка «Ростелекома» от мобильной связи составила 235 млрд руб., от услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) – 102 млрд руб., от фиксированной телефонии – 42,2 млрд руб. Выручка от услуг для массового сегмента составила 146,7 млрд руб., от услуг для корпоративных и государственных заказчиков (B2B и B2G) – 130,7 млрд руб., от межоператорского сегмента – 66,6 млрд руб.

В области фиксированной связи «Ростелеком» является лидером: он обслуживает 12,2 млн абонентов ШПД, 11,3 млн абонентов платного телевидения и 10,2 млн абонентов фиксированной связи. По числу сотовых абонентов «Ростелеком» (за счет Tele2) находится на третьем месте , обслуживая 48,1 млн клиентов. ARPU мобильного абонента составляет 407 руб., ARPU абонента ШПД – 383 руб., ARPU пользователя услуг платного ТВ – 313 руб. Средний ежемесячный трафик передачи данных среди сотовых абонентов составил 16,4 ГБ.

МТС: лидер по числу мобильных абонентов

На втором месте по доходам находится МТС. Выручка компании за 2023 г. составила 606,6 млрд руб., в том числе сервисная выручка - 404,1 млрд руб., выручка от продажи оборудования – 52,5 млрд руб. Операционная прибыль составила 125,7 млрд ру., показатель EBITDA/OIBDA – 273 млрд руб.,чистая прибыль – 53,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA/OIBDA составила 39,1%, по чистой прибыли – 8,8%.

Капитальные затраты МТС составили 98,9 млрд руб. – третий результат среди всех операторов. Чистый долг – 440 млрд руб. (на втором месте после «Ростелекома»), соотношение чистого долга к EBITDA/OIBDA – 1,9.

Выручка оператора в B2C сегменте составила 606,6 млрд руб., в B2B/B2G – 155,6 млрд руб., в B2O – 76,8 млрд руб. Число мобильных абонентов составляет 81,1 млн – по этому показателю МТС является лидером в России. MOU (среднемесячный голосовой трафик) составляет 312 мин., MBOU – 9,8 ГБ. Число абонентов ШПД – 4,7 млн, число пользователей платного ТВ – 3,7 млн, число абонентов фиксированной телефонии – 2,1 млн руб.

Показатели «Мегафона»

На третьем месте по доходам находится «Мегафон». Выручка оператора за 2023 г. составила 444 млрд руб., в том числе сервисная выручка – 375,9 млрд руб., выручка от продажи оборудования – 68,1 млрд руб. Операционная прибыль составила 106,6 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA – 181,2 млрд руб., чистая прибыль – 39,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA/OIBDA сотсавила 40,8%, по чистой прибыли – 9%.

Капитальные затраты «Мегафона» составили 101,1 млрд руб. – второе место после «Ростелекома». Во многом это объясняется покупкой прав на бренд Yota за 27 млрд руб. у холдинга USM (владелец «Мегафона»). Чистый долг компании – 253,8 млрд руб. (четвертое место среди операторов), соотношение чистого долга к показателю EBITDA/OIBDA – 1,4. Число мобильных абонентов – 67,7 млн (учитываются только абоненты в России). ARPU мобильных абонентов составил 462 руб.

Показатели «Вымпелкома»

На четвертом месте по доходам находится «Вымпелком» - его выручка за 2023 г. составила 303,5 млрд руб., в том числе сервисная выручка – 275,4 млрд руб, выручка от продажи оборудования – 28,1 млрд руб. Показатель EBITDA/OIBDA составил 129,1 млрд руб., чистая прибыль – 3,4 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDAOIBDA составила 42,5%, по чистой прибыли – 1,1%

Капитальные затраты составили 63 млрд руб. – наименьшее из всех четырех операторов. Чистый долг составил 335,6 млрд руб. – третье место среди операторов. Соотношение чистый долг/EBITDA (OIBDA) – 2,6 (наибольшее среди всех операторов). В 2024 г. «Вымпелком» перестал раскрывать число сотовых абонентов. На конец III квартала 2023 г. у компании было 44,1 млн сотовых абонентов – это значит, что оператор отстает от «Ростелекома»/Tele2 и по этому показателю находится на четвертой позиции.