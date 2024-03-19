Нефтяники России жалуются на Минцифры в Правительство: Слишком часто меняют требования

Участники ИЦТ «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование» пожаловались в Правительство на частое внесение изменений в методологические рекомендации Минцифры по цифровой трансформации госкомпаний. Они попросили обновлять рекомендации не каждый год, а раз в три года. В Минцифры же считают, что в вопросах цифровизации нужно действовать быстро.



Просьба нефтегазового сектора

Руководитель индустриального центра компетенций «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование» (ИЦК, объединяет 13 крупнейших отраслевых компаний) Александр Дюков направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросил ограничить внесение изменений в методологические рекомендации по цифровой трансформации госкомпаний, сообщил «Коммерсант».

Обновления в рекомендации вносит Минцифры. Их выполнение в министерстве считают обязательным, сказали источники издания в компаниях.

Участники ИЦТ просят обеспечить неизменность требований на среднесрочном горизонте, утвердить следующую редакцию методических рекомендаций не ранее 2025 г., а затем менять их не чаще одного раза в три года.

В Минцифры заявили, что при разработке новых подходов к переходу к цифровым технологиям в важных отраслях экономики, таких как ТЭК, нужно быть готовыми действовать быстро: «Актуализация и частота изменений методических рекомендаций должна соответствовать современным тенденциям».

Чем недовольны нефтяники

С момента утверждения документа в 2020 г., указывает Дюков, в него ежегодно вносились изменения.

«Регулярное внесение изменений в методические рекомендации приводит к необходимости непрерывной актуализации стратегий цифровизации, невозможности применения последовательного подхода при их реализации, возникновению дублирующей и избыточной отчетности и зачастую противоречащих друг другу требований», — отметил Дюков.

Некоторые рекомендации в отрасли вообще считают пока технически невыполнимыми, например, отказ от применения Windows с 2025 г., пояснил источник газеты.

В апреле 2023 г. «Коммерсант» писал о просьбе ТЭК России к Правительству пересмотреть сроки перехода на российские ИT-решения, так как быстрый отказ от импортного софта и программно-аппаратных комплексов грозит миллиардными потерями, а также энергодефицитом в стране.

В октябре 2023 г. CNews выяснил, что только одна «дочка» «Россетей» — «Россети Северо-Запад» — выделила 243,1 млн руб. на импортозамещение иностранного ПО и ОС. Ей требовалось заменить на отечественные 8,4 тыс. лицензий операционных систем, 7,85 тыс. лицензий офисного ПО, 8,4 тыс. клиентских систем и столько же лицензий коммуникационного ПО.

Трудности перехода

Требования по импортозамещению специального ПО, например, трудно выполнить с учетом отсутствия в России продуктов с аналогичными характеристиками, а также необходимости длительного тестирования цифровых продуктов на функциональность и совместимость.

Целый ряд сложных прикладных систем несовместим с российскими СУБД. В таких случаях переход на новую систему управления базами данных требует переработки прикладного ПО и может занимать около года, а в сложных случаях — два-три года, приводили «Ведомости» слова заместитель гендиректора Postgres Professional Ивана Панченко в январе 2024 г., когда обновленные рекомендации Минцифры были опубликованы на сайте ведомства. Были установлены сроки перехода на отечественный софт госкорпораций и компаний с госучастием: российские ОС, офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации они должны использовать с 1 января 2025 г., а СУБД — с 1 января 2026 г.

Панченко обратил тогда внимание также на то, что значительная часть компаний ранее надеялась на возвращение западных вендоров и препятствовала переходу. И сами российские прикладные разработчики не хотели инвестировать в изменение своего ПО и откладывали их до последнего момента, резюмировал эксперт.