В России официально запретили AutoCAD. Пиратить тоже нельзя

Autodesk ввела запрет на использование своего ПО на территории России. Запрет распространяется на отечественные компании – частных пользователей пока не затронуло. Пиратить AutoCAD нельзя – бизнесу за использование нелицензионного ПО в России грозит уголовная ответственность. В России немало аналогов AutoCAD, не уступающих ему по количеству возможностей.

AutoCAD под запретом

Американская компания Autodesk, известная в первую очередь своей системой автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD, запретила российским компаниям использовать весь свой софт. Как пишет РБК, компания разослала своим партнерам письменное предупреждение.

«Вы (клиенты Autodesk, – прим. CNews) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги», – приводит РБК цитату из письма Autodesk.

Фото: Autodesk Autodesk сделала новый выпад в сторону России

Запрет действует с 20 марта 2024 г., однако известно о нем стало лишь вечером 22 марта 2024 г. по Москве. Autodesk связала свои новые санкции с новым 12-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза – он вводит запрет на продажу, поставку, передачу, экспорт или предоставление целого списка услуг российскому бизнесу. На ПО для промышленного дизайна европейские ограничения тоже распространяются.

Запрет за запретом

Autodesk – едва ли не пионер среди американских ИТ-компаний, сбежавших из России. Она объявила о прекращении своей деятельности в России еще в марте 2022 г., почти одновременно с Microsoft, Apple и Oracle.

В августе 2022 г. CNews писал о решении Autodesk полностью избавиться от своего российского представительства, которое было основано в 2007 г. Также она не стала церемониться и уволила всех сотрудников российского офиса – к середине лета в нем работало около 30 человек.

Но этим Autodesk не ограничилась. Спустя немногим больше года, в октябре 2023 г. она юридически ликвидировала свое российское юрлицо – ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс).

Впрочем, едва ли можно было ожидать от Autodesk других решений. Американская компания показала свое отношение к России еще в 2014 г., когда после воссоединения страны с Крымом ввела собственные санкции против нескольких отечественных компаний.

Насколько все серьезно

Софт Autodesk хоть и нишевый, но все же очень популярный в России. Как сообщил РБК исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, в сегменте строительного проектирования компания удерживает долю вплоть до 90%.

Но это частный, хотя и весьма яркий пример. В российском машиностроении доля Autodesk не доходила и до 50%, хотя и это существенный показатель. Для сравнения, все российские конкурирующие программы в сумме занимают в этой сфере не более 20%, сказал РБК замгендиректора по науке разработчика строительного ПО АО «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров.

Впрочем, быстро отказаться от софта Autodesk, в теории, можно. По словам Лашина, отечественные аналоги в большинстве своем на 100% совместимы с AutoCAD с точки зрения формата файла чертежа. Также у многих из них идентичны наборы возможностей, и даже интерфейсы очень похожи.

Опрошенные изданием эксперты видят трудности для отечественного бизнеса в переходе на российские аналоги софта Autodesk вовсе не в несовместимости решений. По их мнению, главная проблема – это переобучение сотрудников.

Никакого пиратства

Частные пользователи ПО AutoCAD в России едва ли почувствовали на себе уход компании из страны и, вероятнее всего, новые санкции на них тоже никак не отразятся. Дело в том, что россияне очень любят пиратский софт, и с марта 2022 г. эта любовь цветет новыми красками и становится все сильнее. Чем сложнее добывать лицензию, чем труднее перевести иностранному разработчику деньги за подписку на его ПО, тем охотнее россияне идут на всем известные ресурсы и качают с них нужный им взломанный софт, чтобы избавить себя от лишних трудностей с продлением имеющихся или покупкой новых лицензий на зарубежные программы.

В бизнес-сегменте все иначе. За использование нелицензионного ПО российским предпринимателям грозит уголовная ответственность – CNews неоднократно освещал случаи, когда бизнесменов сажали в тюрьму за подобные проступки.

В Белоруссии, тем временем, на уровне закона дозволено пиратить софт из недружественных стран. Российские власти поначалу тоже хотели дать отечественным предпринимателям такую поблажку на фоне санкций, но очень быстро свернули рассмотрение этого вопроса.

По примеру Microsoft

Возможностью в очередной раз насолить россиянам, прикрывшись новым пакетом санкций, воспользовалась и другая американская ИТ-компания – Microsoft. Как сообщал CNews, она запретила российскому бизнесу пользоваться своими облачными сервисами, дав меньше недели на поиск альтернативы и перенос всей инфраструктуры.

Вероятнее всего, поступок Microsoft – это гораздо более сильный удар по российскому бизнесу, нежели то, что сделала Autodesk. Софт последней узкоспециализированный и используется крайне ограниченным количеством компаний, тогда как облачные сервисы Microsoft, напротив, востребованы очень многими.