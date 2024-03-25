iPhone и Android под ударом. Google и Apple грозит насильственное раздробление

Под прицелом антимонопольщиков

Над Apple и Google нависла угроза разделения на более мелкие компании по инициативе регуляторов США и ЕС, усмотревших в их действиях признаки антиконкурентных практик, сообщает Reuters. Ранее бизнес, представляющий сферу информационных технологий, столь суровому наказанию не повергался.

Агентство не исключает возможности открытия расследований в отношении Apple и Google в ряде других стран по примеру американских и европейских антимонопольщиков.

В 1984 г. американский телекоммуникационный гигант AT&T, двумя годами ранее признанный монополией – одной из крупнейших в XX веке, был разделен на семь самостоятельных компаний. Расследование было инициировано Минюстом США в 1974 г. и продлилось восемь лет.

Антимонопольные регуляторы в США и ЕС сегодня настаивают на том, что Apple и Google удалось выстроить вокруг своих продуктов крайне закрытые экосистемы. В сложившейся ситуации переход действующего клиента одного из технологических гигантов к конкурирующему поставщику услуг в значительной степени затруднен.

В среду, 20 марта 2024 г., Минюст США предупредил Apple, что не исключает дробление корпорации с капитализацией $2,7 трлн на несколько более мелких компаний – в качестве меры по восстановлению конкурентности рынков, на которых представлены «яблочные».

Ранее ведомство заручилось поддержкой властей 15 штатов и подало иск к Apple, в котором обвиняет компанию Тима Кука (Tim Cook) в монополизации рынка смартфонов, создании помех конкурентам и завышении цен на свою продукцию. Как отмечает Reuters, разбирательство по делу, вероятно, растянется на годы – Apple сдаваться не намерена.

Тем временем в Европе регуляторы также обратили свое пристальное внимание на Apple, Meta* и материнскую компанию Google – Alphabet. Как отмечает Reuters, они, вероятно, окажутся фигурантами расследования о нарушении нового закона ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act; DMA). Неблагоприятный для американских технологических гигантов исход грозит им огромными штрафами и даже предписаниями о разделении бизнеса, сообщил Reuters источник на условиях анонимности.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) еще в 2023 г. высказывалась относительно антиконкурентного поведения Google на рынке цифровой рекламы. Она усомнилась в действенности каких-либо мер, не связанных с отторжением от Google частей бизнеса в области рекламных технологий. По мнению чиновницы, компания, к примеру, могла бы избавиться от таких инструментов продаж рекламы как DFP и AdX, что положило бы конец имеющемуся конфликту интересов.

Google с позицией европейских антимонопольщиков не согласилась. Согласно данным Insider Intelligence, на долю интернет-гиганта приходится 28% мирового рынка рекламы, что свидетельствует о его доминирующем положении.

Ожидается, что Верстагер и ее коллеги определятся с мерами в отношении Google до конца 2024 г.

Как давление регуляторов вынуждает техногигантов идти на уступки

Закон DMA, принятый в конце 2022 г., в частности, вводит понятие Gatekeeper (привратник или посредник). Соответствующим статусом наделяются крупные глобальные интернет-сервисы, которым предписано в установленные сроки обеспечить доступ сторонних компаний. В сентябре 2023 г. CNews писал о том, что в статусе Gatekeeper популярный мессенджер WhatsApp в будущем позволит принимать сообщения из Telegram, Viber и пр., по крайней мере пользователям, находящимся на территории ЕС.

Ради соблюдения DMA Apple, к примеру, пошла на уступки владельцам iPhone в ЕС и разрешила устанавливать приложения из сторонних магазинов. Microsoft, в свою очередь, разрешила удалять с ПК Edge – стандартный браузер, входящий в состав актуальных операционных систем семейства Windows.

В октябре 2022 г. Совет Европейского союза поддержал инициативу Common Charger Directive, которая обязывает производителей гаджетов, продаваемых на территории стран-участниц ЕС, обеспечивать поддержку зарядного устройства с интерфейсом современного стандарта USB-C (USB Type-C). В первую очередь инициатива, очевидно, была нацелена на Apple, которая упорно продолжала оснащать выпускаемую ей технику проприетарным коннектором Lightning, тогда как производители Android-техники давно перешли на USB.

Наконец, в ноябре 2023 г. Apple, долгое время сопротивлявшаяся внедрению протокола RCS – более современной альтернативе SMS/MMS, сдалась и согласилась поддерживать продвигаемого Google «убийцу SMS» в приложении iMessage, которое, в частности, используется в iPhone. Это позволит владельцам техники Apple и пользователем Android-смартфонов обмениваться сообщениями почти с таким же комфортом, как и с применениеме мессенджеров.

С дроблением бизнеса все непросто

Далеко не факт, что по итогам обсуждений регуляторы в США или ЕС потребуют от Apple и Google продать часть своих «проблемных» с точки зрения антимонопольщиков активов. Рассматривается множество вариантов наказания, и вполне вероятно, что корпорации в очередной отделаются штрафами. Эксперты в области права высказывают мнение, что нынешнее дело против Apple, построенное по образцу разбирательства 1998 г. против Microsoft (о доминирующем положении обозревателя Internet Explorer; – прим. CNews), Минюсту США, выиграть будет намного сложнее.

Еще более туманными выглядят перспективы европейской инициативы по дроблению американских гигантов. По словам источника агентства в Еврокомиссии, разделение крупной компании на более мелкие в ЕС рассматривается в качестве крайней меры, которая, к слову, еще ни разу не была применена.

Отдельные эксперты отмечают, что в случае с корпорацией Apple дробление приведет к возникновению серьезных трудностей, поскольку все компоненты ее экосистемы тесно интегрированы друг с другом, и невозможно изъять один из них без вреда для пользователя. Так, по мнению юриста Дамьена Герадина (Damien Geradin) из Geradin Partners, нельзя заставить Apple продать App Store – «в этом просто нет смысла».

Эксперт считает, что более грамотным решением стало бы применение в отношении Apple поведенческих средств правовой защиты. Другими словами, регуляторам следовало бы предписать «яблочным» выполнение определенных действий, но не заставлять расставаться с отдельными бизнесами.

С Google все несколько проще – достаточно заставить поискового гиганта избавиться от приобретений, сделанных ради укрепления позиций его ключевых сервисов, считает Герадин.

Минюст США, скорее, пойдет на более мягкие меры в отношении Apple и Google, нежели раздробление, считает Макс фон Тун (Max von Thun), директор правозащитной группы Open Markets. Так, ведомство, возможно, потребует от компаний раскрытия функциональных возможностей поставляемого ими оборудования или постарается защитить разработчиков ПО от дискриминации в вопросах формирования цен.

Жизнь под постоянным давлением

Google и другие крупные ИТ-компании годами находятся в прицеле антимонопольщиков по обе стороны Атлантики. В 2020 г. корпорация имела шансы остаться без рекламного бизнеса и браузера Chrome.

В начале октября 2020 г. профильный подкомитет Палаты представителей Конгресса США признал Amazon, Apple, Google, Meta* (тогда еще Facebook) монополиями и заявил о необходимости их разделение на менее крупные компании.

Наказать техногигантов за доминирование на рынке также предлагали частные организации и даже частные лица. Так, в начале 2022 г. Против Google и Apple подан антимонопольный иск за сговор, касающийся использования поисковика Google в качестве системы поиска по умолчанию на устройствах Apple. Истцом выступило учебное заведение California Crane School.

О необходимости дробления бизнеса крупных американских интернет-компаний в 2018 г. заявил «отец интернета» Тимоти Бернерс Ли (Timothy Berners Lee), профессор Массачусетского технологического института, создатель языка разметки HTML и основатель W3C (органа стандартизации всемирной паутины).

*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России