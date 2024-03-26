ИИ стал голубой мечтой руководителей и кошмаром работников. Им хотят заменить почти всех сотрудников, оставшимся урезать зарплату

Почти половина руководителей стремится заменить своих подчиненных искусственным интеллектом. Немало среди них и тех, кто готов отдать ИИ часть функций работников, после чего урезать им зарплату. Похоже, мирного сосуществования людей и искусственного интеллекта в сфере труда достичь не получится.

ИИ стал проблемой

Около 50% руководителей не видят ничего зазорного в том, чтобы уволить часть или сразу всех своих подчиненных и «нанять» на их место искусственный интеллект. Об этом пишет портал TechSpot со ссылкой на исследование, проведенное в начале 2024 г. компанией Beautiful.ai, которая производит программное обеспечение для презентаций на базе ИИ.

Анализ рынка показал также, что для многих начальников ИИ – это не только средство избавления от части коллектива, но и инструмент сокращения операционных расходов компании на оставшийся штат. Они стремятся переложить на искусственный интеллект часть функций работников, после чего урезать им зарплату.

В опросе приняли участие более 3000 руководителей. Интерес к замене им живых сотрудников проявил 41% из них. Как пишет TechSpot, этот результат наглядно доказывает, что утверждения о возможности мирного сосуществования персонала с искусственным интеллектом основы под собой не имеют.

Света в конце тоннеля пока нет

Прочие результаты проведенного Beautiful.ai тоже не могут порадовать наемный персонал. Для примера, 48% работодателей заявили, что их бизнес получит финансовую выгоду, если получится заменить большое количество сотрудников инструментами искусственного интеллекта.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Искусственный интеллект - реальная проблема для трудоспособного населения . Люди могут остаться без работы и без денег

40% не стали скрывать, что, по их мнению, один искусственный интеллект запросто заменит сразу нескольких сотрудников. При этом они нисколько не сомневаются, что такая «цифровизация» коллектива гарантированно не снизит суммарную производительность труда коллектива.

Что касается вопросов заработной платы, то и здесь все безрадостно. 45% работодателей открыто признались, что прямо сейчас рассматривают искусственный инструмент как возможность снизить зарплаты сотрудников. Они объясняют это тем, что часть задач, которые сейчас выполняет персонал, можно будет перепоручить алгоритмам.

Нашлись и управленцы, мечтающие как можно скорее увидеть «отрицательный рост» в графе «операционные расходы» в финансовом отчете своей компании. 12% респондентов заявили, что уже используют ИИ в надежде сократить штат и сэкономить деньги на зарплатах работников.

Все подтверждается

Неутешительная статистика, собранная аналитиками Beautiful.ai, коррелирует с результатами аналогичных исследований, прошедших в 2023 г. Например, в сентябре 2023 г. были опубликованы результаты опроса, согласно которым искусственный интеллект лишит работы, по меньшей мере, 2 млн человек в США к 2030 г.

Но есть и гораздо более мрачные прогнозы относительно цифровизации труда. TechSpot приводит данные из более раннего исследования этого вопроса: в них утверждается, что в обозримом будущем генеративный ИИ может крайне негативно повлиять на 300 млн рабочих мест во всем мире.

Зерно паники посеяно

Участвовавшие в опросе руководители и работодатели прекрасно понимают, что их подчиненные испытывают чувство тревоги. 62% из них заявили о витающих в их коллективах опасениях, что инструменты ИИ в конечном итоге будут стоить сотрудникам их рабочих мест.

Более того, 66% менеджеров заявили, что их подчиненные боятся, что их уволят из-за внедрения ИИ в течение 2024 г.

Что посеешь, то и пожнешь

Напугав персонал мрачной перспективой остаться без работы или работать за копейки, руководители в итоге переняли от них панический настрой. 90% опрошенных респондентов из числа тех, кто уже использует ИИ для повышения производительности труда в своем коллективе, заявили, что они обеспокоены тем, что инструменты ИИ приведут к снижению заработной платы не только рядовых сотрудников, но и руководящего состава.

64% респондентов сошлись во мнении, что искусственный интеллект уже сравнялся по результатам работы со многими опытными управленцами, а некоторых их них и вовсе обошел.

Коснется каждого

Около половины участников опроса Beautiful.ai высказывают опасение, что инструменты ИИ будут способствовать снижению заработной платы во всех отраслях экономики как минимум США. TechSpot также пишет, что с начала 2023 г. фиксируется внушительное количество увольнений в технической отрасли. Одна из основных причин – прием ИТ-компаниями в свой штат слишком большого числа работников во время пандемии коронавируса, но и повсеместное внедрение генеративного ИИ тоже сыграло свою роль.

В середине марта 2024 г. CNews писал, что каждый месяц без работы остаются десятки тысяч ИТ-специалистов – с начала 2024 г. работы лишились как минимум 50 тыс. работников ИТ-отрасли.

За пределами ИТ-отрасли ситуация не менее пугающая. Например, к осени 2023 г. в одном из колл-центров Индии, оказывающих техническую поддержку на аутсорсе, не осталось ни одного сотрудника – всех их заменил искусственный интеллект, после чего бизнес компании резко пошел в гору.