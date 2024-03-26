Операторов связи пустят в многоквартирные дома, но заставят компенсировать возможный ущерб

Госдума приняла во втором чтении долгожданный законопроект о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Документ дополнили нормами о том, что ответственность за нарушения при прокладке сетей связи ложится на операторов связи. Кроме того, общее собрание может принять решение о демонтаже сети связи.

Законопроект о недискриминационном доступе провайдеров в жилые дома

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Законопроект представляет из себя поправки в Закон «О связи» и Жилищный кодекс, он был разработан рядом парламентариев, включая председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном, первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака и председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

В первом чтении законопроект был принят летом 2023 г. В нынешней редакции документ претерпел ряд изменений. Так, в Законе «О связи» будет уточнена норма о том, что размещение оператором сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме для оказания услуг связи по передачи данных и предоставлению доступа к сети интернет абоненту-гражданину осуществляется без взимания платы за пользование объектами общего имущества в многоквартирном доме.

Теперь в документе указано, что целью данной нормы является реализация прав граждан на доступ к информации, в том числе информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, на доступ к государственным информационным системам, а также для предоставления абоненту-гражданину услуг связи.

В Жилищном кодексе появится норма о том, что Правительство устанавливает правила взаимодействия оператора связи и управляющей компании в многоквартирном доме при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, в том числе типовых технических требований.

В нынешней редакции законопроекта указано, что данные Правила взаимодействия устанавливают: порядок подготовки оператором связи проекта монтажа сетей связи; порядок монтажа сетей связи и требования к такому монтажу; порядок доступа оператора связи к объектам общего имущества в многоквартирном доме; порядок демонтажа сетей связи с объектов общего имущества в многоквартирном доме; порядок устранения повреждений, причиненных в результате монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей связи общему имуществу в многоквартирном доме; порядок взаимодействия оператора связи и управляющей компании; права и обязанности оператора связи и управляющей компании при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи общего имущества в многоквартирном доме.

Ответственность оператор связи за возможный ущерб и условия для демонтажа сетей

Основное положение законопроекта состоит в том, что монтаж, эксплуатация и демонтаж сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, необходимым для оказания услуг связи абоненту, являющемуся собственником помещения в этом доме или нанимателем по договору социального найма, и заключившему договор об оказании услуг связи, осуществляется без решения общего собрания собственников помещений в этом доме.

Во втором чтении данная норма дополняется тем, что в случаях, если монтаж, эксплуатация и демонтаж сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме повлекли нарушений требований пожарной безопасности, требований законодательства о градостроительной деятельности, санитарных норм и правил, оператор связи несет ответственность, предусмотренную законодательством России. Вред, причиненный оператором связи общего имуществу в многоквартирном доме в результате указанных действий, подлежит возмещению в полном объеме за счет данного оператора связи. Также общее собрание собственников сможет принять решение о демонтаже сети связи.

Размер платы за электрическую энергию, потребляемую при эксплуатации сетей связи, определяется в порядке, установленном законодательством об электроэнергетики. Указанная плата вносится оператором связи ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцев, на основании платежного документа, предъявленного к оплате лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом.

Во втором чтении законопроект был дополнен нормой, что при наличие договора, заключенного между операторам связи и энергоснабжающей организацией, плата за электрическую энергию, потребляемую при эксплуатации сетей связи, установленных на объектах общего имущества в многоквартирном доме, производится в размере и порядке, которые определены таким договором. Плата за пользование объектами общего имущества в многоквартирном доме для оказания услуг связи, за доступ к объектам общего имущества в многоквартирном доме для монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей связи (за исключением радиоэлектронных средств связи), за доступ к указанным сетями связи либо за оказание иных услуг не взимается.

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Заключенные до дня вступления данного закона в силу договора между операторами связи и управляющими компаниями, предусматривающие плату за пользование объектами общего имущества в многоквартирном дом для оказания услуг связи, за доступ к объектам общего имущества для монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей связи, по требованию любой из стороны договора подлежат прекращению (расторжению).

Сети связи, монтаж которых на объектах имущества в многоквартирном доме осуществлен до дня вступления в силу данного закона, подлежат приведению операторами связи в соответствие с порядком монтажа сетей связи на объектах имущества в многоквартирном доме и требованиями к такому монтажу, которые будут установлены Правительством.

В то же время из законопроекта исключена норм, что до 31 декабря 2024 г. не допускается повышение размеры платы по договорам с органами государственной власти и местного самоуправления, подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, а также государственными предприятиям, предусматривающим размещение сооружений связи, линий связи, средств связи на объектах государственного и муниципального имущества, закрепленного за указанными лицами на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.