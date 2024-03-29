Программист сливал в прессу информацию о проектах Apple, чтобы их «убить». В итоге устройства провалились в продаже

Бывший программист Apple отправится под суд за разглашение секретной информации об очках виртуальной реальности Vision Pro. Он передавал ее журналистам, чтобы замедлить разработку продукта. Apple намерена поквитаться с ним – он не желал признаваться в шпионаже до суда. Vision Pro оказался не самым успешным – продажи минимальные, много возвратов.

Под суд за слив

Компания Apple подала в суд на своего бывшего сотрудника Эндрю Ода (Andrew Aude) за разглашение секретной информации о VisionOS – операционной системе очков виртуальной реальности Vision Pro, поступивших в продажу в феврале 2024 г., пишет Neowin. Од тайно передавал сведения журналистам нескольких крупных изданий, включая The Information и Wall Street Journal, в том числе и из стремления затормозить разработку VisionOS и непосредственно Vision Pro.

Сам Од работал в Apple iOS-разработчиком. В компанию он пришел в 2016 г. и занимался оптимизацией потребления энергии аккумулятора в iOS. В иске Apple против своего теперь уже бывшего работника сказано, что его должность наделяла его доступом к засекреченной информации о десятках продуктах компании. Их названия документ не приводит.

Внушительные масштабы слежки

По данным Apple, Од занимался шпионажем и передачей сведений о VisionOS журналистам сравнительно недолго – с июня по сентябрь 2023 г. Сам факт утечки вскрылся в ноябре 2023 г.

shavnya.com / Unsplash Vision Pro - не самый успешный продукт Apple, если судить по количеству проданных и возвращенных экземпляров

Стоит отметить, что на тот момент гарнитура Vision Pro уже была анонсирована – Apple вкратце рассказала о ней в июне 2023 г. на конференции WWDC 2023, скрыв почти все подробности о новинке. Релиз гарнитуры состоялся в первых числах февраля 2024 г. Как сообщал CNews, в России сразу же открылись официальные предзаказы на это устройство и появились первые отечественные приложения для VisionOS. Старт продаж на российском рынке состоялся в середине февраля 2024 г.

За три месяца своей подпольной деятельности Эндрю Од успел 1400 раз связаться с журналистом Wall Street Journal посредством программ для обмена зашифрованными сообщениями. По всей видимости, это был защищенный мессенджер Signal – его название несколько раз упоминается в иске Apple.

Также Од отправил свыше 10 тыс. сообщений сотруднику издания The Information, с которым позже провел личную встречу. Согласно информации из заявления Apple, выступая в роли инсайдера, Од делился подробностями как о самой прошивке VisionOS, так и о приложении «Дневник». Попутно он раскрыл журналистам подробности о численности работающих над Vision Pro и VisionOS человек и делился деталями о других продуктах компании.

Осторожность должна быть во всем

Когда в ноябре 2023 г. о встречах Ода с журналистами стало известно службе безопасности Apple, выяснилось также, что он хранил скриншоты переписок непосредственно на своем рабочем iPhone. Тогда же была проведена очная ставка – беседа Ода с представителями Apple, в процессе которой Эндрю отпросился в туалет, где удалил «значительную часть улик» вместе с приложением Signal, указано в иске.

Apple Один из множества скриншотов переписки, которые хранились в смартфоне Ода

На этой встрече Од свою вину признавать не стал, но была и вторая, состоявшаяся 12 декабря 2023 г. Тогда-то он и сознался, что сливал данные как минимум двум журналистам.

Ни работы, ни акций

15 декабря 2023 г. Apple уволила Ода, попросив его вернуть принадлежащие ему опционы на акции компании, которые он получил как сотрудник в качестве компенсационного пакета. Он отказался делать это и не стал делиться с компанией никакими дополнительными подробностями о своей деятельности, тем самым показав свое нежелание урегулировать спор в досудебном порядке.

Нынешний иск Apple стал следствием отказа Ода от сотрудничества. Теперь же Apple хочет через суд добиться от него возмещения убытков, размер которых не уточняет и изъятия опционов на свои акции. Отдельное требование Apple – подпись Ода под запретом о раскрытии третьим лицам абсолютно любой конфиденциальной информации о компании третьим лицам без ее на то письменного согласия.

А был ли профит

Пока неизвестно, повлияла ли подпольная деятельность Ода на сроки разработки и релиза Vision Pro, однако нельзя сказать, что этот продут пользуется массовым спросом. Эти очки наделали немало шума во время своей презентации летом 2023 г. и породили десятки китайских клонов на Android еще до выхода и еще столько же – после. После релиза в начале февраля 2024 г. Vision Pro пару недель не исчезали из новостных лент изданий, в том числе и непрофильных, однако вся эта шумиха не сделала их популярными.

Одна из причин – высокая стоимость устройства. В США очки стоят от $3500 (333 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 марта 2024 г.) за базовую версию с 256 ГБ памяти и без комплекта нужных аксессуаров. В России на старте продаж за них просили от 580 тыс. руб.

Wes Hicks / Unsplash Vision Pro стоят как многие современные MacBook , но даже близко не могут сравниться с ними по продажам

За рубежом быстро набрала популярность услуга часовой и даже поминутной аренды Vision Pro – многие хотели попробовать новую «игрушку», но мало кто был готов платить за нее такие деньги. Через некоторое время зарубежные магазины и вовсе столкнулись с массовым возвратом Vision Pro – наигравшись с ними, пользователи решили вернуть потраченные на них деньги.

В России новинка Apple тоже «не взлетела». Например, за две недели предзаказов оператор МТС собрал 600 заявок из 30 городов России, но не уточнил, сколько именно гарнитур в итоге было продано.

Приподнять завесу тайны смогли журналисты «Коммерсанта». В конце марта 2024 г. они сообщили, что за неполный месяц с момента релиза Vision Pro в России было реализовано лишь несколько десятков таких устройств.