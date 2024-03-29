Владелец разработчика Astra Linux стал долларовым миллиардером. Он второй российский ИТ-бизнесмен в этом списке

Рыночная стоимость пакета акций, принадлежащих Денису Фролову, председателю совета директоров компании «Группа Астра», превысила 102 млрд руб., или $1,1 млрд. Он и его партнер, генеральный директор «Астры», Илья Сивцев поставили цель сделать из компании конкурента Microsoft с выручкой $1 млрд. Самому стать долларовым миллиардером Фролову удалось раньше.



Список миллиардеров пополнился

Владелец разработчика ОС Astra Linux Денис Фролов стал вторым российским миллиардером, чье состояние заработано на программном обеспечении. В рейтинг также входит Евгений Касперский, владелец «Лаборатории Касперского», сообщил Forbes.

Сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером в 2022 г., когда его капитал сократился на $400 млн до $580 млн. Весной 2021 г. состояние Воложа оценивалось в $2,3 млрд, а на пике — в $2,6 млрд по данным американского Forbes. В июне 2022 г. он попал в санкционный список Евросоюза, после чего ушел с должности генерального директора группы компаний «Яндекс».



Рыночная стоимость пакета акций, принадлежащих Фролову, председателю совета директоров компании «Группа Астра», превысила 102 млрд руб., или $1,1 млрд.

«Группа Астра» — разработчик ОС Astra Linux и различного инфраструктурного программного обеспечения.

По собственным данным, компания занимает 75% на рынке российских операционных систем и 23% — на рынке российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения.

Как так получилось

28 марта 2024 г., одна акция компании «Группа Астра» стоила 673,6 рубля. А значит, рыночная стоимость пакета из 151,6 млн акций, принадлежащего Денису Фролову, превышает 102 млрд руб., или $1,1 млрд по курсу Центробанка России.

«Группа Астра» Владелец разработчика ОС Astra Linux стал вторым долларовым миллиардером из российских ИТ-бизнесменов

Акции группы «Астра» в последние дни пользуются спросом на фоне значимых новостей, сказал «Ведомостям» эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Виталий Манжос. В частности, на новостях о завершении испытаний в рамках программы технологического партнерства «Ready for Astra» и сообщений в СМИ о возможной покупке крупнейшими российскими ИT-компаниями (VK, «Ростелеком», «Росатом» и МТС) разработчиков операционных систем, к числу которых относится и «Группа Астра».

В октябре 2023-го «Группа Астра» провела IPO на Московской бирже. Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона. В результате IPO рыночная капитализация компании составила почти 70 млрд руб. С тех пор стоимость акций «Группы Астра» выросла более чем в два раза.

Судьба миллиардера

Фролов окончил Высшую школу экономики. Проработал семь лет в производителе молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», где с позиции инвестиционного аналитика вырос до директора по развитию.

В 2009 г. он запустил собственный бизнес, вложив 40 млн руб. в продажу светодиодных ламп под маркой Gauss. Как писал Forbes, в 2012 г. оборот созданной им компании «Вартон» превысил один млрд руб.

В 2017 г. Денис Фролов купил 80% АО «НПО РусБИТех», разработчика российской операционной системы Astra Linux. Еще 20% достались его партнеру по группе «Вартон» — Илье Сивцеву.

В интервью газете «Ведомости» в ноябре 2023 г. Сивцев, возглавляющий компанию «Группа Астра», рассказал, что у них с Фроловым амбициозная цель — создать компанию-конкурента Microsoft (операционная система Windows) и Red Hat (операционная система Red Hat Enterprise Linux) на мировых рынках с выручкой $1 млрд.

В 2022 г. выручка ГК «Астра» составила 5,4 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза относительно 2021 г. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 2,89 млрд руб. (рост за год - 2,7 раз), рентабельность по EBITDA - 57%. Чистая прибыль составила 3,1 млрд руб. (рост за год - 2,8 раз), рентабельность по чистой прибыли - 49%.

В «Рейтинге российских операционных систем 2024» от Market.CNews Astra Linux стала лидером.