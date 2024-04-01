Программистов заставят писать софт под российские ОС. Без этого не пустят в реестр отечественного ПО

Разработчики российских мобильных ОС лоббируют ужесточение требований к зачислению софта в реестр отечественного ПО. Они требуют, чтобы поддержка такими программами российских ОС была обязательной. Делается это потому, что под российские ОС почти никто не хочет выпускать ПО – под «Аврору», к примеру, за восемь лет ее существования вышло лишь около 80 утилит.

Не хотите? Заставим

Разработчики российских мобильных операционных систем придумали, как мгновенно поднять популярность своих ОС среди разработчиков, а то они пока совершенно не торопятся писать под них свой софт. Как пишет «Коммерсант», они пытаются поменять правила внесения ПО в реестр отечественного софта и сделать обязательным требование о поддержки российских ОС.

Работу реестра курирует Минцифры, и именно с ним в настоящее время ведутся переговоры, сообщает издание. Какие именно компании лоббируют внедрение нового требования, к моменту выхода материала известно не было, но основным интересантом источники «Коммерсанта называют оператора связи «Ростелеком».

«Ростелеком» действительно связан в миром операционных систем. Как сообщал CNews, 2018 г. он приобрел 75-процентную долю в компании «Открытая мобильная платформа» – разработчике ОС Аврора, до 2019 г. известной как Sailfish Mobile OS Rus. В конце 2023 г. доля оператора в компании увеличилась до 99%. В «Ростелекоме» от комментариев отказались.

Также на момент выхода материала в реестре Минцифры числилось несколько десятков самых разных операционных систем, многие из которых, к слову, имеют в своей основе американскую ОС Android, что совершенно не устраивает оператора «Ростелеком». В список мобильных платформ, перечисленных в реестре, входят, помимо прочих: Astra Mobile (ПАО «Группа Астра»), Kaspersky OS («Лаборатория Касперского»), Kvadra OS (Yadro) и «Ред ОС М» («Ред Софт»).

Обсуждение уже идет

О том, что разработчики ОС уже ведут переговоры с Минцифры об ужесточении требований попадания в реестр отечественного по, «Коммерсанту» рассказал основатель и совладелец компании «МойОфис» (разрабатывает офисное ПО) и учредитель инвестфонда для ИТ-стартапов «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров. «Что касается совместимости с мобильными ОС, то совещания с Минцифры по этому поводу еще идут. Скорее всего, министерство определит две-три системы, с которыми будет нужно обеспечить совместимость», – добавил он.

В Минцифры тоже заявили о проведении переговоров. Представители ведомства сообщили изданию, что соответствующий проект постановления Правительства России «доработан и обсуждается с отраслью», отдельно сделав акцент на том, что «установление требований к мобильным ОС для продуктов из реестра ПО на текущий момент не планируется», уточнили в министерстве.

Нужно больше конкретики и меньше Android

По словам источников издания, новое требование пока что не было принято, в том числе, и потому, что отрасль до сих пор не выработала критерии определения мобильной операционной системы. «У некоторых разработчиков, например ГК "Астра", есть ОС, которая работает только на планшетах, и пока не ясно, можно ли категорировать ее как мобильную», – отметили они.

В дополнение к этому в настоящее время ведется обсуждение возможности определения «доверенности» российских мобильных ОС для пригодности их к использованию в госсекторе. Упоминается как раз использование в ряде существующих проектов платформы Android Open Source Project, развитие которой курирует корпорация Google. «Одним из критериев может стать отсутствие влияния иностранных разработчиков, в таком случае из реестра могут исключить системы на AOSP», сказал собеседник «Коммерсанта».

Также нельзя не вспомнить, что в 2023 г. в российском госсекторе начался массовый отказ от устройств на базе Apple iOS – они якобы могут использоваться недружественными странами для слежки.

А будет ли польза

На момент выхода материала реестр российского ПО, работающий с 2016 г., содержал более 20 тыс. пунктов. При этом точное количество находящихся в нем именно мобильных программ не раскрывается – источник издания полагает, что их не более 300. «Тендеров на закупки мобильного ПО немного. Разработчики включают свои продукты в реестр, чтобы получить налоговые льготы», – сказал он, добавив при этом, что вне реестра их в десятки раз больше. Вероятнее всего, их столько же, сколько в каталоге российского магазина приложений RuStore, который на начало апреля 2024 г. насчитывал свыше 35 тыс. позиций.

Введение нового требования об обязательной поддержке российских мобильных ОС для включения в реестр Минцифры совершенно не пойдет на пользу разработчикам ПО, заявил изданию глава совета директоров «Базальт СПО»

Программистов заставят писать софт под российские ОС. Без этого не пустят в реестр отечественного ПО

По его словам, из-за него многие имеющиеся в реестре на данный момент разработки будут исключены из него (Минцифры регулярно проводит чистки реестра»).

Но разработчики, по словам Смирнова, не особо спешат добавлять в свое ПО поддержку российских ОС. «Разработчики опасаются, что адаптация программ под ОС "Аврора" не окупится», – отметил он.

Почему именно «Аврора»

Собеседники «Коммерсанта» при разговоре о российских мобильных ОС чаще всего упоминают именно «Аврору». Вероятнее всего, это связано с тем, что «Аврора» – одна из самых известных и российских мобильных ОС.

Она разрабатывается с 2016 г., однако разработчики приложений на протяжении всех этих лет по неизвестным причинам старательно обходят ее стороной. На официальном сайте платформы есть список приложений под нее, и в нем всего-навсего 82 пункта, то есть система получает в среднем лишь по 10 новых приложений в год. Для сравнения, под Android написано минимум 3,55 млн приложений – такое их количество содержит официальный магазин Google Play, согласно статистике портала BankMyCell на март 2024 г.

При этом «Ростелеком» всеми силами пытается популяризировать «Аврору». Например, в сентябре 2023 г. стало известно, что в российском магазине приложений RuStore появится поддержка этой платформы.

В том же месяце CNews писал о появлении для «Авроры» полноценного эмулятора Android-приложений. Казалось бы, проблема с нехваткой нативного ПО решена, но нет – эмулятор платный, что, вполне вероятно, едва ли понравится российским пользователям.

В дополнение к этому в конце 2023 г. «Аврора» обзавелась более современным интерфейсом, напоминающим оболочки актуальных версий Google Android и Apple iOS.

Представители ОМП уверяют, то совсем скоро приложений под «Аврору» станет больше. «В ближайшие два месяца, к ЦИПРу (конференция «Цифровая индустрия промышленной России»-2024 пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая 2024 г. – прим CNews), выйдет RuStore на «Авроре», и приложений сразу станет в разы больше, – заявили CNews в ОМП. – Сейчас даже специально идёт разработка на Flutter и игр под «Аврору», этому будут посвящены две наши большие конференции, которые пройдут в начале апреля 2024 г.».

Flutter – это кроссплатформенная среда разработки приложений (фреймворк). По словам представителей ОМП, посвященное ей мероприятие такого рода пройдет впервые, число участников в нем уже перевалило за 120.

При всем этом в потребительском сегменте ОС «Аврора», как и устройства на ее основе, спросом не пользуются. Как сообщал CNews, их продажи измеряются лишь сотнями экземпляров.