Российский «убийца» Microsoft Office сдает позиции. Выручка обрушилась почти наполовину, вместо прибыли – крупнейший в истории убыток

Разработчик офисного пакета «Мой Офис» получил самый крупный чистый убыток в своей истории. Он впервые за все годы существования компании превысил 5 млрд руб. и он больше предыдущего антирекорда компании в несколько раз. Выручка разработчика тоже просела, но не так сильно – «всего» на 43%.

Импортозамещение денег не приносит

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик российского офисного пакета «Мой Офис» и одноименного облачного сервиса на замену творениям Microsoft, завершила 2023 г. с самым плохим за свою историю результатом. Редакция CNews обнаружила в сервисе «Контур.Фокус» финансовую отчетность, в которой говорится о падении выручки в 2023 г. на 43%.

Согласно этим данным, по итогам 2023 г. компания НОТ получила выручку в размере 1,87 млрд руб. против 3,33 млрд руб. годом ранее. В целом, за всю историю компании, основанной в 2014 г., санкционный 2022 г. был для нее самым успешным на фоне крупномасштабного вынужденного импортозамещения, вызванного массовым уходом из России иностранных компаний, в том числе Microsoft – создателя офлайнового пакета Office и его облачной версии Office 365.

НОТ Разработчики « Мой Офис » пока не смогли воспользоваться импортозамещением для наращивания прибыли

В 2023 г. госструктуры, госкомпании и частный бизнес продолжили переходить на отечественное ПО, в том числе отказываться от иностранного офисного софта. В этих условиях финансовые показатели компании НОТ, по всей логике, должны были взлететь, но этого не произошло. Если 2022 г. компания завершила с чистой прибылью 386,47 млн руб., то год спустя от нее не осталось и следа. В 2023 г. НОТ отчиталась о чистом убытке в размере 5,2 млрд руб. – крупнейшем в своей истории. Первым внимание на это обратил Tadviser.

Продажи растут, а прибыли нет

Гигантский чистый убыток разработчик «Мой Офис» получил даже при том факте, что в 2023 г. себестоимость его продаж подскочила почти втрое – до 2,33 млрд руб., хотя годом ранее она едва превысила 856,3 млн руб.

Управленческие расходы компании за год выросли, но не очень сильно – с 519 млн руб. в 2022 г. до 754 млн руб. в 2023 г. Но редакция CNews нашла статью расходов компании, которая увеличилась почти кратно.

Прочие расходы вплотную приблизились к отметке в 3 миллиарда рублей

Речь о статье расходов под названием «Прочие», которые совершенно внезапно подскочили до 2,64 млрд руб. В 2022 г. такие расходы вышли почти на 317,4 млн руб., в 2021 г. – в 496,1 млн руб., а в ковидный 2020 г. они составили около 325 млн руб.

Какие именно расходы в случае с компанией «Новые облачные технологии» входят в категорию «Прочие», и почему они вдруг так резко выросли, на момент выхода материала известно не было.

Комментарий «Мой Офис»

В компании «Новые облачные технологии» на вопрос CNews о причинах произошедшего ответили, что на падение выручки и проблемы с чистой прибылью повлияли несколько факторов. На первое место в компании поместили «общее снижение темпов импортозамещения офисного ПО». «Если в 2022 г. мы видели существенный рост, то в 2023 г. закупки оказались ниже прогнозных значений (-18,1% год к году), – сообщили CNews представители НОТ.

Второй фактор – это «отсутствие выделенных средств у многих государственных и около государственных организаций» «Многие за 2023 г. сделали лишь пилоты. Рассчитываем, что в 2024 г. бюджеты на импортозамещение российского офисного ПО будут выделены», – сказали в НОТ.

Третий фактор, по мнению разработчиков «Мой Офис, заключается в том, что «многие иностранные производители, в частности Microsoft, оставили возможность заказчикам продолжать пользоваться и приобретать лицензии». «В результате многие заказчики воспользовались этой лазейкой и заняли выжидательную позицию. Рассчитываем, что недавнее уведомление Microsoft о предстоящем прекращении работы облачных сервисов станет хорошим напоминанием о необходимости скорейшего импортозамещения», – заявили CNews в НОТ.

Четвертый упомянутый фактор – это «эффект от больших контрактов – крупнейшие российские организации предпочитают приобретать трехлетние лицензии, которые не требуется закупать ежегодно».

На вопрос, какие шаги «Мой Офис» предпринимает для урегулирования ситуации, в компании ответили: «Наши растущие расходы – это не убытки, а инвестиции в новые продукты и в развитие функциональности существующих решений, которые по своей структуре сложные и капиталоемкие. Для нас одним из ключевых приоритетов является функциональное наполнение, а также совершенствование встраивания наших продуктов в бизнес-процессы заказчиков».

Отдельно в компании подчеркнули, что негативных последствий у случившегося, например, сокращения штата, не будет. «Наш приоритет – довольные пользователи, максимально быстрое развитие продуктов и возможности по их интеграции в бизнес-процессы заказчика. Поэтому только за 2023 г. наш штат вырос в два раза, и в 2024 г. мы планируем сохранение темпов найма и дальнейшее увеличение численности сотрудников», – сказали CNews в «Новых облачных технологиях».

На вопрос CNews о прогнозах на I квартал 2024 г. и в целом на год, и сможет ли компания вернуться к чистой прибыли, в компании ответили: «Мой Офис наблюдает положительную динамику по продажам в I квартале 2024 г. – по сравнению с I кварталом 2023 г. объем продаж лицензий «Мой Офис» увеличился на 126%. Также мы видим двузначный рост в количестве мелких/средних сделок, а также рост год к году среднего чека в сделках».

Основателя не уведомили

О финансовых проблемах компании известно пока не всем ее совладельцам. К примеру, как сообщил Tadviser ее основатель Дмитрий Комиссаров, покинувший НОТ в 2022 г. и в 2023 г. основавший инвестфонд «Стриго кэпитал» для ИТ-стартапов, его о них не уведомили. На 1 апреля 2024 г. Комиссаров владел 5-процентной долей в «Новых облачных технологиях.

Также в число учредителей НОТ на момент выхода материала входили Елена Басова (0,25%), Алексей Доброхотов (0,75%), Александр Тимченко (2,5%), ООО «Группа Развития Медиа Проектов» (5%), Андрей Чеглаков (22,7%) и «Лаборатория Касперского» (63,8),

«Лаборатория Касперского» является крупнейшим акционером НОТ с 2020 г.

Один раз за 10 лет

Основанная 7 марта 2014 г., компания «Новые облачные технологии» менее чем через неделю отметит свое десятилетие. За все эти годы один лишь 2022 г. оказался для нее успешным – только за этот период компания смогла выйти на чистую прибыль.

В 2014 г. размер ее чистого убытка был равен 63,1 млн руб., годом позже он сократился до 59,2 млн руб., но к концу 2016 г. вырос до 173,9 млн руб., а еще через год он превысил 244,91 млн руб. 2018 г. компания завершила с чистым убытком 259,8 млн руб., 2019 г. – с 301,5 млн руб., 2020 – с 1,46 млрд руб., 2021 г. – с 1,37 млрд руб.

Выручка компании за эти годы тоже сильно колебалась: 950 тыс. руб. в 2015 г., 196,1 млн руб. в 2016 г., 24,8 млн руб. в 2017 г., 154,4 млн руб. в 2018 г., 773,6 млн руб. в 2019 г., 460,4 млн руб. в 2020 г. и почти 842 млн руб. в 2021 г.