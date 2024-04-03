Идет обыск в крупной ИТ-компании, связанной с оборонкой. Видео

В здании Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования проводится обыск. НИЦ АСК в числе прочего оказывает ИТ-услуги российским предприятиям оборонной отрасли и машиностроения.

СОБР проводит обыск

В здании Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования (АО «НИЦ АСК»), расположенного на Ленинградском проспекте в Москве идет обыск. Следственные действия на момент публикации материала еще не были завершены.

Обыск проводят сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), на что обратил внимание Telegram-канал Shot. Что именно стало причиной следственных мероприятий, на 14:15 3 апреля 2024 г. по Москве известно не было.

АО «НИЦ АСК» – это российская компания, имеющая прямое отношение к отечественной сфере информационных технологий. В числе прочего она оказывает услуг в области компьютерного обеспечения отечественным предприятиям оборонной отрасли.

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Связи нет

Редакция CNews предприняла несколько попыток связаться с АО «НИЦ АСК», но все они не увенчались успехом. Телефон в компании работает в режиме автоответчика, оператор не отвечает.

Также редакция выяснила, что официальный сайт компании не функционирует. На момент публикации статьи на нем висела «заглушка» с сообщением о реконструкции портала.

Сайт компании не работает годами

Неработоспособность сайта вряд ли связана с обысками. Сообщение о реконструкции было размещено на нем в конце марта 2022 г., согласно сохраненной в «Архиве интернета» информации.

Чем занимается компания

АО «НИЦ АСК» имеет несколько направлений деятельности, в числе которых – разработка и внедрение собственной PLМ-системы (корпоративной системы управления жизненным циклом изделия). Также она предлагает услуги по оцифровке конструкторской и технологической документации, проведению инженерных расчетов при разработке и проектировании различных компонентов изделия, разрабатывает и внедряет системы электронного документооборота.

Компания внесла значительный вклад в развитие российской отрасли машиностроения и участвовала в совершенствование разработки и производства летательных аппаратов. Ее программное обеспечение применяется, в частности, при моделировании внешних обводов самолетов и расчета компонентов взлетно-посадочных устройств.

Наработки АО «НИЦ АСК» применялись при проектировании и производстве многочисленных российских самолетов и вертолетов разработки КБ Сухого, МиГ, Ильюшина, Туполева, Бериева, Камова, Антонова и др.

Начало обыска в НИЦ АСК. Источник видео - Telegram-канал Shot

Также разработки компании можно встретить на различных предприятиях, входящих в оборонный комплекс России. По данным портала «АвиаПОРТ», – это, в числе прочих, ОАО «ОКБ Сухого», ОАО КнААПО, ОАО НАПО им. В.П. Чкалова, ФГУП РСК «МиГ» и ОАО «Туполев».

В дополнение к этому, по данным Tadviser, «НИЦ АСК» является одновременно научным и методическим центром корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в сфере информационной поддержки жизненного цикла изделий и автоматизации опытно-конструкторских работ.

Юридические и финансовые сведения

Согласно ЕГРЮЛ, АО «НИЦ АСК» основано в 1994 г. в Москве и имеет уставный капитал в размере 10 млн руб. Гендиректор общества – Елена Некрасова, занимающая эту должность с февраля 2021 г.

Единственным акционером «НИЦ АСК» на 3 апреля 2024 г. в ЕГРЮЛ числился Владимир Сорокин. Что примечательно он стал им 29 марта 2024 г., менее чем за неделю до обыска.

При этом на сайте Tadviser сказано, что единственным собственником компании является ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) — российская компания, один из крупнейших производителей вооружений в мире.

Основным видом деятельности компании являются «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (код ОКВЭД 72.19) Также есть 21 дополнительный вид деятельности, среди которых: «операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.3), «деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (62.02) и «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01).

Информация о финансах компании за последние шесть лет в открытом доступе отсутствует. По данным «Контур.Фокуса», в 2018 г. НИЦ АСК получил 169,7 млн руб. выручки (рост 3% год к году) и чистую прибыль в размере 29,7 млн руб.