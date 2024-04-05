Intel продала офис в Нижнем Новгороде. Это был крупнейший исследовательский центр в России

Intel продала свой нижегородский офис. Проданные здания и земельные участки принадлежали RnD-центру, занимавшемуся новейшими исследованиями и разработкой для международной компании.



Исследовательского центра Intel в Нижнем больше нет

Корпорация Intel продала свой нижегородский офис — крупнейший в России, пишет ТАСС.

Среди проданных активов — здание и земельные участки.

В Нижнем Новгороде у Intel был RnD-офис (Research and Development) — узловой центр исследований и разработок в России. В нем были лаборатории, подразделения по разработке кросс-платформенного ПО и ИИ-решений.

Деятельность корпорации в России была приостановлена в апреле 2022 г.

20-летняя дружба закончилась

В 2020 г. центру исследований и разработок Intel в Нижнем Новгороде исполнилось 20 лет. Новое здание офиса торжественно открыли в юбилейном году в присутствии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщала ГТРК «Нижний Новгород».

Глава региона сказал на мероприятии, что новый RnD-центр Intel — один из крупнейших в мире, и что в нем работает уже порядка тысячи нижегородских ИT-шников. Он отметил также местные образовательные программы американской корпорации и плодотворное сотрудничество с вузами региона.

Идиллия закончилась после остановки деятельности Intel в России. В 2022 г. компания заморозила программу по подготовке учителей информатики в Нижегородской области и отправила в бессрочный отпуск почти 930 сотрудников, как писал CNews, а в августе 2022 г. стало известно, что международный чипмейкер собирается вывезти около 500 из них в Германию и другие страны мира.

Многих специалистов ему удержать не удалось. По словам Никитина, большая часть ИТ-компании, зарегистрированных в Нижегородской области, основана бывшими сотрудниками Intel — разработчиками в сферах графики, распознавания изображений и 3D-моделирования. Несколько десятков системных разработчиков перешли в штат российской компании Cloud.

В 2022 г. общий убыток двух российских юрлиц Intel, по данным ТАСС, составил более трех млрд руб. За 2023 г. они зафиксировали чистый убыток 192 млн руб. и 21 млн руб. при нулевой выручке у каждого. На конец 2023 г. у российского Intel оставалось два сотрудника.

Скоро закончится и параллельный импорт

Несмотря на санкции, в 2023 г. в Россию продолжался ввоз полупроводников Intel и других международных производителей.

Таможенные данные показали, что за первые девять месяцев 2023 г. Россия импортировала чипов на сумму $1,7 млрд. Из них $1,2 млрд — деньги, уплаченные за продукцию 20 крупных компаний, а небольшие вендоры получили в общей сложности около $500 млн.

Значительную часть продаж отрасли микросхем контролируют дистрибьюторы, и у них, в свою очередь, всегда есть несколько своих поставщиков. Производители не всегда обязаны отслеживать, куда попадает их продукция после продажи этим компаниям.

В Intel уверяют, что компания соблюдает «все применимые экспортные правила и санкции», а ее контракты требуют, чтобы клиенты и дистрибьюторы тоже соблюдали эти правила. А власти США и ЕС усиленно работают над тем, чтобы заблокировать известные им маршруты следования западной электроники в Россию.