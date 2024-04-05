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Спрос на вид на жительство в Европе у российских ИТ-шников вырос в разы. Минцифры говорит, что ИТ-специалистов в России стало больше на 13%

По данным Минцифры, к концу 2023 г. в России насчитывалось 857 тыс. ИТ-специалистов, что на 13% больше, чем годом ранее. В августе 2023 г. глава министерства Максут Шадаев заявлял о нехватке в стране около 700 тыс. ИТ-шников. Спрос на получение ВНЖ в Европе среди российских ИТ-шников с начала 2024 г. вырос на 233%, утверждает «Коммерсант».

ИТ-шников стало больше

Минцифры России опубликовало в своем Telegram-канале статистику о количестве ИТ-специалистов, находящихся в стране. Согласно этим данным, к концу 2023 г. их было в общей сложности 857 тыс.

Министерство отдельно подчеркнуло, что за год ИТ-шников в стране стало больше на 13%, но не уточнило, что послужило причиной этому. На запрос редакции CNews в Минцифры не ответили.

Напомним также, что в августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев заявлял о нехватке в стране 700 тыс. ИТ-шников. Размер дефицита кадров в российской ИТ-отрасли на начало апреля 2024 г. в министерстве на момент выхода материала не раскрывали.

Зарплаты растут, ипотека выдается

Отдельно в Минцифры обратили внимание на то, что в ИТ-отрасли продолжается рост зарплат. В 2023 г. по данным министерства, он составил 13% в сравнении с предыдущим периодом.

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senivpetro / FreePik
Никто не знает, что открыто у российских ИТ-шников на экране - софт для работы или анкета для получения ВНЖ и сайт с билетами на самолет

При этом ИТ-специалистам по-прежнему доступны различные преференции, например, льготная ипотека под 1-5% годовых в зависимости от банка. Как сообщал CNews, условия программы ИТ-ипотеки регулярно упрощаются, но получить ее могут только лишь сотрудники аккредитованных ИТ-компаний – к примеру, системный администратор из фирмы, не имеющей отношения к сфере ИТ, на подобный бонус рассчитывать не может.

Льготная ипотека доступна ИТ-кадрам с мая 2022 г. По данным Минцифры, за неполные два года было выдано свыше 50 тыс. таких кредитов.

Также ИТ-специалисты из аккредитованных Минцифры ИТ-компаний могут рассчитывать на отсрочку от службы в армии. Эта опция тоже действует с весны 2022 г., но в ведомстве не стали уточнять, сколько специалистов воспользовались ею.

Наряду с вышесказанным в Минцифры заявляют, что все экономические показатели российской ИТ-отрасли «демонстрируют двузначные темпы роста», и что «объем отгрузки собственной продукции и услуг», по итогам 2023 г. «вырос более чем на 30% и достиг 3 трлн руб. По словам представителей ведомства, этот параметр «являющийся наиболее значимым показателем состояния индустрии».

Что-то не сходится

Публикация в официальном Telegram-канале Минцифры появилась после выхода статьи «Коммерсанта» на тему гигантского роста российских ИТ-специалистов к получению вида на жительство (ВНЖ) в странах Европы. Издание со ссылкой на статистику консалтингового агентства Garant In пишет, что за три месяца с начала 2024 г., спрос на программы получения ВНЖ в Европе среди российских ИТ-шников вырос на 233%.

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Публикация Минцифры

Стоит отметить, что издание не приводит абсолютные цифры – на момент выхода материала в статье «Коммерсанта» отсутствовало точное количество желающих получить вид на жительство в Старом свете. Также не было известно, кто именно стремится получить ВНЖ – те, кто еще находится в России, или релоканты, покинувшие страну после февраля 2022 г.

Согласно информации Garant In, в вопросе страны постоянного проживания российские ИТ-специалисты чаще всего отдают предпочтение Франции. Около 80% запросов на ВНЖ в Европе приходилось именно на эту страну, а второе место удерживала Италия с долей в 10%.

«Сейчас около половины всех запросов на ВНЖ мы получаем от ИТ-специалистов. – заявил изданию главный управляющий Garant In Андрей Бойко. – Франция не требует проживания на территории страны, соответственно, человек может не становиться налоговым резидентом. Кроме того, у Франции нет требования по инвестированию для получения ВНЖ, только подтверждение доходов».

Подобные условия действительно могут быть выгодны многим россиянам. Другие страны, по словам Бойко, начали закручивать гайки и сворачивать удобные жителям России программы получения ВНЖ и переезда.

Что касается роста зарплат в ИТ, то даже если они и выросли. То специалистам по-прежнему не хватает денег. Время и опыт курьеров и водителей с недавних пор стоят дороже, а сами ИТ-специалисты хотят получать вдвое больше, нежели им платит нынешний или предлагает потенциальный работодатель. Многие из них, как сообщал CNews, начали заметно чаще брать микрокредиты, то есть обращаться в микрофинансовые организации, выдающие небольшие суммы под очень большие проценты.

Геннадий Ефремов

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