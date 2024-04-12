В будущем владельце «Яндекса» назначен новый гендиректор

Глава российского подразделения «Яндекс», который был назначен в апреле 2022 г., возглавит будущую холдинговую структуру МКПАО «Яндекс». После закрытия сделки ей будут принадлежать все российские активы компании.

Новый управленец

Генеральным директором «Яндекса» назначен Артем Савиновский. Об этом сообщил центр раскрытия корпоративной информации e-disclosure.

В решении совета директоров МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Яндекс» сказано, что он вступит в должность 23 апреля 2024 г., а последним рабочим днем нынешнего директора Марины Корневой станет 22 апреля 2024 г.

МКПАО «Яндекс» является будущей холдинговой структурой российских активов компании. Первый этап сделки предполагается закрыть до 30 апреля. Ранее «Яндекс» сообщал, что новая холдинговая структура планирует получить листинг на Московской бирже еще до закрытия первой части сделки, а Yandex N.V. проведет делистинг.

Артем Савиновский закончил МГУ им. Ломоносова, а затем работал в аудиторском подразделении Ernst&Young (сейчас «Б1»). В 2008 г. перешел в «Яндекс», курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования, а затем участвовал в разработке стратегии развития «Яндекс.Такси». С 2016 г. возглавил направление медиасервисов. С 2022 г. стал генеральным директором российского подразделения «Яндекса» — ООО «Яндекс».

© evgris / Фотобанк Фотодженика Артем Савиновский назначен генеральным директором МКПАО «Яндекс»

В «Яндексе» не ответил на вопросы CNews.

Реструктуризация компании

В январе 2024 г. CNews рассказывал о смене главного юридического лица «Яндекса» с нидерландской Yandex N.V. на МКПАО «Яндекс». Сейчас компания зарегистрирована на территории специального административного района Калининградской области.

В феврале 2024 г. российское подразделение Yandex было продано за 475 млрд руб. Интересы новых владельцев будет представлять закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум. Первый». Он будет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКПАО «Яндекс». Основным владельцем этого ЗПИФ станет «Фонд менеджеров», в который войдут существующие менеджеры компании.

Фонд будет иметь специальные права и право вето на принятие особых вопросов советом директоров и собранием акционеров «Яндекса».

В конце января 2024 г., в том числе, на фоне реструктуризации ценные бумаги компании подорожали на 9% и достигли максимума с февраля 2022 г.

Деятельность Yandex N.V. после реструктуризации

Основным акционером Yandex является ее основатель и бывший глава Аркадий Волож. Семейному трасту, действующему в его интересах, принадлежит 8,6% от общего числа акций компаний и 45,3% от общего числа голосов.

У Yandex останется ряд международных проектов, большинство из которых связаны с искусственным интеллектом (ИИ). Например, европейская облачная платформа для графических вычислений в сфере ИИ Nebius AI и платформа Toloka AI в сфере генеративного ИИ и больших языковых моделей.

Помимо проектов с уклоном на ИИ, в их распоряжении есть разработчик беспилотного транспорта Avride; образовательная платформа TripleTen; дата-центр в Финляндии и миноритарные инвестиции в другие бизнесы.

Таким образом, компания сфокусируется на развитии решений в сфере искусственного интеллекта в странах Европы, Ближнего Востока, Азии и США. При этом Yandex прекратит использование существующего бренда. В компании будет работать 1,3 тыс. человек.