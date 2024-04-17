ИТ-отрасль несет потери. Обанкротился крупный разработчик процессоров, обладатель десятков патентов и многих наград

Компания Huaxia Chip – крупный разработчик микросхем – подала на банкротство. За плечами у нее остался не только опыт – за годы работы она запатентовала десятков сотен технологий и решений в своей сфере, а также была отмечена множеством наград за вклад в развитие отрасли.

Новый ИТ-банкрот

Китайская компания Huaxia Chip, разработчик микросхем и процессоров с многолетней историей, обанкротилась. Отныне она подлежит полной ликвидации, пишет портал Tom’s Hardware.

За годы своего существования Huaxia Chip внесла значительный вклад в развитие как непосредственно китайской, так и глобальной индустрии информационных технологий, уточняет Tom’s Hardware. Она опережала многих своих конкурентов, на что указывают, в частности, многочисленные ее номинации и победы в отраслевых конкурсах. Например, Huaxia Chip сумела войти в пятерку лучших китайских компаний, занимающихся разработкой инновационных микросхем, в номинации China IC Design Achievement Award в 2020 г. И это при том факте, что 2020 г. – это год пандемии коронавируса, которая прошлась по Китаю сильнее, чем по другим странам. В том же году Huaxia Chip получила титул компании с большим потенциалом по проектированию микросхем.

Портфель с патентами не закрывается

В числе достижений Huaxia Chip – не только призы за участие и победу в отраслевых конкурсах. Как пишет Tom’s Hardware, один из основных активов компании – это коллекция принадлежащих ей патентов, количество которых перевалило за 100.

Fidel Fernando / Unsplash Наработки компании есть во многих современных процессорах

В частности, Huaxia Chip принадлежит авторство целого ряда технологий, использующихся при проектировании для проектирования центральных процессоров, графических процессоров и ускорителей для искусственного интеллекта. Наработки компании используются, помимо прочего, в робототехнике, периферийных гаджетах, облачных вычислениях, а также в устройствах интернета вещей.

Никаких подробностей

На момент выхода материала не было достоверно известно о причинах банкротства Huaxia Chip. По данным Tom’s Hardware, у компании к настоящему моменту есть штаб-квартира в Пекине (столица Китая), а также сеть центров исследований и разработок наряду с офисами в Шанхае и многих других технологических центрах Китая.

Стремительное развитие компании прекратилось после 2018 г., хотя в последующие годы она продолжала получать награды и участвовать в отраслевых конкурсах. Нельзя исключать, что пандемия COVID-19 все же могла отразиться на ее бизнесе, притом не самым лучшим образом.

Также существует вероятность, что свою роль сыграли и антикитайские санкции США – CNews неоднократно писал, что Новый свет идет на любые меры, лишь бы поскорее разрушить ИТ-индустрию Поднебесной.

Аналитики Tom’s Hardware предполагают также, что предпосылками к банкротству Huaxia Chip могли послужить ее многочисленные судебные тяжбы. Помимо этого, по их словам на протяжении многих лет предполагаемый скандал с коррупцией внутри компании препятствовал ее развитию.

В настоящее время бизнесмены, связанные с Huaxia Chip, под очень пристальным вниманием, вплоть до того, что активы и капиталы, которые они не успели вывести, заморожены. Также они не смогут торговать акциями.

Нельзя исключать, что власти Китая могут желать скорейшей ликвидации Huaxia Chip, чтобы получить доступ к ее патентам.

Вполне предсказуемый итог

Huaxia Chip – не первая и, по всей видимости, не последняя ИТ-компания Китая, которая находится на грани банкротства. В декабре 2023 г. CNews писал, что в КНР не прекращается ежедневная убыль компаний, которые в той или иной степени связаны с разработкой или производством микросхем и процессоров.

Этот процесс идет годами – он начался в 2019 г., когда Китай накрыли первые санкции, ставшие следствием развязанной в 2018 г. торговой войны между США и КНР. Tom’s Hardware пишет, что за один лишь 2023 г. китайская ИТ-сфера могла лишиться около 10,9 тыс. компаний, работавших над микросхемами.

«Учитывая многолетнюю историю санкций против ИТ-отрасли Китая, потенциальное банкротство Huaxia Chip – печальный итог. Санкции, как и любые ограничения, пагубно влияют на любую отрасль экономики. В том числе, и на технологический сектор, который во многом зависит от экспорта продукции. В данном случае снижение внешних финансовых потоков могут привести к банкротству, если компания не сможет переориентироваться только на внутренний рынок», – сказал CNews Евгений Перов, директор продукта в корпоративном мессенджере Compass.