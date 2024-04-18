В России создали цифровую модель металлургического прокатного стана

Специалисты Южно-Уральского государственного университета создали цифровую модель комплекса оборудования металлургического производства, которая позволит точно предсказывать параметры выпускаемой продукции. По словам ученых, это первая в мире такая разработка.



Разработка ученых

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) создали аналитическую цифровую модель комплекса оборудования непрерывной прокатки стали, то есть станов металлургических производств, пишет ТАСС.

Разработка ученых позволит еще до запуска стана узнать, продукцию с какими параметрами он произведет.



Модель разрабатывалась в рамках стратегической программы «Приоритет 2030». Эта программа стартовала в мае 2021 г., в ее рамках вузы получают финансирование на развитие.

Мировое достижение

«Непрерывная прокатка известна с начала ХХ века, но корректных математических моделей, которые бы позволяли рассчитать режим работы оборудования и получить в результате на выходе продукцию с заданными параметрами, не было. И мы такую модель разработали. Сейчас ведущие мировые производители прокатного оборудования используют эмпирические модели для ведения расчетов, а мы впервые в мире применили аналитическую модель, которая еще до запуска прокатного стана прогнозирует, какие параметры металлического листа мы получим», — сказал агентству завкафедрой процессов и машин обработки металлов давлением ЮУрГУ Александр Выдрин.

fanjianhua на Freepik С помощью цифровой модели можно будет улучшить качество и расширить ассортимент металлургического производства

Сейчас ученые занимаются цифровой визуализацией разработки, а также решают, каким образом адаптировать ее под запросы конкретных предприятий.

По словам Выдрина, моделью уже заинтересовался Челябинский металлургический комбинат.

«Внедрение ее в реальное производство позволит существенно повысить качество продукции, расширить ассортимент и практически полностью исключить человеческий фактор, так как 90% работы будет выполнять искусственный интеллект», — пояснил заведующий кафедрой.

Цифровое моделирование

О работе над уникальными проектами по созданию цифровых двойников для промышленных предприятий в ЮУрГУ заявляли еще в 2019 г.

«Наш университет расположен в промышленном регионе и сотрудничает с многими предприятиями, перед которыми стоит задача перехода к цифровой индустрии. Соответственно, им необходима помощь в виде научных разработок и опытно-конструкторских работ. У нас есть значительные наработки и в области математического моделирования, и в области создания цифровых двойников и суперкомпьютерного моделирования, и уже сейчас есть промышленные заказчики, которым нужны подобные приложения», — приводятся на сайте университета слова проректора по цифровизации Леонида Соколинского.

Цифровой Двойник (Digital Twin) – это программный аналог физического устройства, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение реального объекта.