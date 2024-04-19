CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Бизнес-коммуникации
|

Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», сообщает о назначении нового генерального директора. Им стал Владимир Урбанский, назначение уже вступило в силу.

В «МТС Линк» новый гендиректор

Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский. До того, как возглавить команду «МТС Линк», Владимир Урбанский на протяжении четырех лет руководил продуктовым и технологическими подразделениями компании «Почта России», сначала в роли директора ее дочерней компании «Почтовые технологии», а затем — в качестве члена правления, руководителя продуктовой фабрики. Ранее Владимир Урбанский на протяжении 13 лет занимал руководящие должности в «Альфа-Банке». В частности, отвечал за запуск и развитие новых цифровых продуктов в роли руководителя «Альфа-Лаборатории».

Владимир Урбанский, генеральный директор «МТС Линк»

Владимир Урбанский входит в совет директоров нескольких организаций, в том числе стартапов в области финтеха, электронной коммерции и iPaaS (Integration platform as a service, интеграционная платформа как услуга). В течение последних трех лет читает лекции в бизнес-школе Сколково по темам цифровой трансформации, внедрения продуктового подхода, инноваций и организационных изменений.

Планы на будущее

«За последний год стратегия «МТС Линк» изменилась: компания перешла от разработки продуктов для обучения к созданию платформы унифицированных коммуникаций, подходящей для решения широкого спектра бизнес-задач. Обновление стратегии повлекло за собой расширение продуктового портфеля, ребрендинг и значимый рост команды. Я рад присоединиться к компании в такой насыщенный трансформационный период. Уверен, что вместе с высокопрофессиональной командой МТС Линк мы достигнем отличных результатов и реализуем все амбициозные планы», — отметил генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Власти хотят заставить российскую электронику подешеветь до уровня китайской. Но какой ценой

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Владелец Astra Linux заработает на бирже 11,6 миллиарда

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024