Топ-менеджеров Samsung перевели на шестидневную рабочую неделю из-за проблем в бизнесе

Компания по производству бытовой техники Samsung вводит шестидневную рабочую неделю для всех руководителей после того, как некоторые из основных предприятий компании показали более низкие, чем ожидалось, финансовые результаты в 2023 г.

Увеличение рабочей недели

Руководители всех подразделений Samsung с 20 апреля 2024 г. будут работать шесть дней в неделю. Решение вызвано резким падением продаж, ростом цен на нефть и слабыми финансовыми результатами компании в 2023 г.

Топ-менеджеры Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics и Samsung SDS перейдут на шестидневку уже в середине апреля 2024 г. Об этом пишет издание The Korea Economic Daily. В Samsung C&T, Samsung Heavy Industries и Samsung E&A с начала 2024 г. уже «добровольно» работают шесть дней в неделю.

По словам представителей Samsung, руководители Samsung Electronics будут работать либо в субботу или воскресенье на их выбор. Начальники также пересмотрят бизнес-стратегии своих подразделений до начала мая 2024 г., чтобы адаптироваться к меняющейся деловой среде. Согласно отчету, под удар попадут руководители всех подразделений Samsung, в том числе в сфере продаж и производства.

Unsplash - Babak Habibi Samsung решила перевести руководителей на шестидневный рабочий график на фоне проблем в бизнесе

Один из руководителей Samsung сообщил корейскому новостному изданию, что учитывая, что результаты деятельности наших основных подразделений, включая Samsung Electronics, не оправдали ожиданий в 2023 г, мы вводим шестидневную рабочую неделю для руководителей, чтобы создать ощущение кризиса и приложить все усилия для его преодоления.

Хотя сотрудникам ниже руководящего звена на середину апреля 2024 г. пока не предписано работать по выходным, некоторые из них могут последовать неписаному примеру своих боссов. В конце концов, руководители подразделений не могут выполнять полностью автономно большинство своих задач.

The Korea Economic Daily связался с американским отделом новостей Samsung, чтобы узнать, касается ли эта новость руководителей, работающих по всему миру, в том числе в США, или же она затрагивает только сотрудников в Корее. На 19 апреля 2024 г. Samsung не ответила на запрос.

Рост конкуренции

Samsung также сталкивается с растущей конкуренцией в производстве чипов памяти с высокой пропускной способностью, необходимых для вычислений искусственного интеллекта (ИИ), сражаясь с такими поставщиками памяти, как SK Hynix. SK Group в январе 2024 г. вернула субботние собрания руководителей своих дочерних компаний, которые отменила еще в 2000 г.

По данным Wall Street Journal, в 2023 г. у Samsung был худший финансовый год за более чем десятилетие, а в IV квартале чистая прибыль упала на 73%. В том же квартале компания уступила лидерство на мировом рынке смартфонов компании Apple. Samsung впервые объявила о прибыли в 2024 г. после восстановления спроса на чипы.

CNews в начале апреля 2024 г. уже упоминала о том, что корейская компания сообщила предварительные результаты своей деятельности по итогам первого квартала. Общие продажи Samsung составили $52,8 млрд, что на 11,4% больше, чем в первом квартале 2023 г. Операционная прибыль достигла $4,9 млрд, что в 10 раз больше, чем за аналогичный квартал 2023 г. и выше прогнозов опрошенных LSEG аналитиков, ожидавших $4,2 млрд.

В середине апреля 2024 г. Samsung стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире в первом квартале 2024 г, по данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Поставки смартфонов в мире в первом квартале 2024 г. увеличились на 7,8% в годовом выражении, до 289,4 млн штук, говорится в предварительном отчете IDC. Рост зафиксирован по итогам третьего квартала подряд, что свидетельствует о восстановлении рынка после двухлетнего спада. Компания сократил продажи на 0,7% в годовом выражении, тогда как продажи Apple упали на 9,6%. Тем временем китайская Xiaomi увеличила поставки на треть, а бренд Transsion зафиксировал рост почти на 85% и поднялся на четвертую строчку в списке крупнейших поставщиков смартфонов в мире.

Исследование рабочей недели

Исследования взаимосвязи между количеством отработанных часов и производительностью показывают, что большее количество работы не обязательно повышает производительность. Например, в рамках проекта, проведенного в Стэнфорде, было установлено, что переутомление приводит к снижению общей производительности. Средняя производительность снижается из-за стресса, недосыпания и других факторов до такой степени, что дополнительные рабочие часы не приносят никакой пользы и, по сути, наносят вред, говорится в исследовании. Важно отметить и тот факт, что исследование было проведено не с руководителями подразделений или компаний.

Есть и другое мнение, ведь четырехдневная рабочая неделя, возможно, когда-то и была новаторской и надуманной идеей, которую компании лишь обдумывали, но редко воплощали в жизнь, но в последнее время она начала набирать популярность. Согласно статье, опубликованной Forbes в 2023 г., многие ведущие компании присоединились к движению 4 Day Week Global. Около 35 компаний в Северной Америке и еще около 20 компаний по всему миру присоединились к кампании 4 Day Week Global и на апрель 2024 г. опробуют четырехдневную рабочую неделю.

Исследование, проведенное бизнес-школой Хенли при британском Университете Рединга, показало, что 21% компаний по всей стране уже перешли на четырехдневную рабочую неделю в 2021 г. В статье отмечается и тот факт, что, хотя бизнес и ученые до сих пор не так широко обсуждают данный вопрос, он дебатируется уже около 80 лет.

В России хотели для всех

В 2023 г. в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю, об этом говорится в обращении президента группы «Аванти». Революционную идею подал президент группы Рахман Янсуков - и высказал ее в обращении главе Минтруда России Антону Котякову. На тот момент «Известия» ознакомились с текстом авторов инициативы.

По данным авторов, до введения первой волны санкций в 2014 г. российская экономика стабильно демонстрировала устойчивый рост и входила в пятерку крупнейших экономик мира. Однако на 2023 г. число ограничительных мер значительно выросло, что увеличило нагрузку на экономический сектор.

Увеличение рабочей недели, по мнению авторов, поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным. В частности, достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.

В «Аванти», в том числе, ссылаются на опыт других стран. По данным «Аванти», кроме того, такая практика есть в ряде азиатских и европейских стран. На 2023 г. в Непале и Иране установлены шестидневные рабочие недели, а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов в неделю. Согласно исследованию международной организации труда, рабочая неделя в Таиланде может достигать 84 часов, на Сейшельских островах - 74, в Сингапуре - 60 часов.