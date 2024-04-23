Производители HDD и SSD Seagate и Western Digital дружно повышают цены на всю продукцию. Во всем винят инфляцию

Seagate и WD поднимают цены на накопители

Вслед за Western Digital другой американский производитель жестких дисков и твердотельных накопителей Seagate планирует повысить цены на свою продукцию. Об этом компания уведомила по электронной почте своих крупных клиентов, сообщает аналитическая компания TrendForce.

В своем письме от 18 апреля 2024 г. Seagate в числе факторов, повлиявших на решение о повышении цен на HDD/SSD, называет восстановление спроса в отдельных сегментах рынка, дефицит производственных мощностей и сохранение инфляционного давления.

Новые цены действуют со дня рассылки соответствующего уведомления и распространяются на все новые заказы. В Seagate предупреждают о наличии сложностей с поставками и просят клиентов сообщать о корректировках, которые может потребоваться внести в уже размещенные заказы, заблаговременно. Заказчикам следует ожидать дальнейшего роста цен на продукцию Seagate в течение следующих нескольких кварталов, говорится в сообщении.

По прогнозу источника издания TechNews на рынке, дефицит жестких дисков большой емкости продолжится во II квартале 2024 г. и потенциально вплоть до конца 2024 г. Тот же источник утверждает, что цены на HDD вырастут по итогам текущего квартала на 5-10%.

8 апреля 2024 г. Western Digital разослала клиентам письмо по содержанию сходное с полученным клиентами Seagate почти двумя неделями позже. WD обосновала повышение цен неожиданно высоким спросом почти на все виды HDD и SSD, проблемами в цепочках поставок в масштабах всей электронной промышленности. В компании пообещали регулярно корректировать ценник на продукцию в соответствии с ситуацией на рынке.

Хорошая возможность заработать

Как отмечает Tom’s Hardware, нельзя исключать, что решение о повышении цен на HDD/SSD, принятое WD и Seagate почти одновременно, не продиктовано исключительно внешними обстоятельствами, которые почти не зависит от этих компаний. Обе американские компании в течение длительного срока испытывали серьезные проблемы с падением уровня продаж, и могут теперь попытаться компенсировать упущенную прибыль за счет увеличения ценника.

По итогам 2023 г. выручка Seagate составила $7,384 млрд, уменьшившись на $4,277 млрд к показателям 2022 г. Чистый убыток составил $0,529 млрд, тогда как годом ранее компания продемонстрировала прибыль в размере $1,649 млрд. Не самым лучшим в финансовом плане 2023 г. стал и для WD, продажи которой упали на 34,45% до $12,318 млрд. Год компания завершила с убытком в $1,73 млрд.

DRAM тоже дорожает

Заметно подорожала продукция не только в сегментах корпоративных SSD и HDD. Едва ли не все крупнейшие производители компьютерной памяти, в том числе динамической DRAM, ранее объявили о повышении цен. Некоторые из них объяснили свое решение сложностями, возникшими в результате недавнего землетрясения на Тайване.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 3 апреля 2024 г. и привело к повреждению ряда объектов инфраструктуры, в том числе и производственных площадок отдельных технологических компаний. Среди них североамериканская Micron, располагающая несколькими производственными линиями на Тайване. В результате катастрофического природного явления компания приостановила работу значительной части собственных производственных мощностей – преимущественно занятых в выпуске электроники по относительно современным технологическим процессам, например, оперативной памяти DRAM для серверов.

По сообщению тайваньских СМИ, за прошедшие несколько последних месяцев Micron подняла цены на 20%. Южнокорейская Samsung якобы поступила аналогичным образом. Ценник на отдельные категории продукции компании, в частности, серверные SSD, как ожидается, вырастет на 20-25% к завершению II квартала 2024 г.

ИИ как драйвер роста продаж HDD/SSD

Аналитики TrendForce считают, что резко поднявшийся спрос на компьютерную память напрямую связан с продолжающимся бумом искусственного интеллекта. В контексте значительно возросшего интереса участников рынка к этой сфере часто говорят востребованности GPU, используемых для обучения моделей и последующего их инференса – на ускорителях данного типа, к примеру, колоссальные деньги заработала NVidia. Тем не менее ни один GPU-сервер не обходится без оперативной памяти и HDD/SSD.

TrendForce утверждает, что интерес к теме ИИ поспособствовал взрывному росту объема поставок корпоративных QLC SSD (с 4-битовыми ячейками памяти) в Северной Америке. Основными игроками на рынке таких устройств остаются Samsung и Solidigm/SK hynix, которые, по состоянию на IV квартал 2023 г., удерживали доли в 45% и 32% соответственно.

На фоне высокого спроса и отсутствии серьезной конкуренции в этом сегменте мало что может остановить южнокорейские компании от дальнейшего повышения цен на дефицитную продукцию. По прогнозу аналитиков TrendForce, во II квартале 2024 г. SSD корпоративного уровня подорожают на 20-25%, а в III квартале темпы удорожания снизятся до 5-10%.

Эксперты выделяют два основных преимущества QLC SSD, привлекающих владельцев ИИ-систем: высокая скорость считывания данных и низкая стоимость владения устройством. Емкость корпоративного QLC SSD сегодня может достигать 64 ТБ, тогда как у HDD этот параметр обычно не превышает 20-24 ГБ, хотя Seagate обещала начать поставки первых жестких дисков вместительностью 30 ТБ до конца I квартала 2024 г. Кроме того, SSD потребляют меньше энергии и занимают меньше пространства, что положительно сказывается на показателе совокупной стоимости владения (TCO).