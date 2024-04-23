Российским программистам деньги больше не нужны. Сеньорам и мидлам подавай удаленку – это главный критерий выбора работодателя

Российские ИТ-специалисты с большим опытом работы в большинстве своем не намерены работать в офисе. Удаленка для них – главное требование, возможность не появляться на территории работодателя им в разы важнее размера зарплаты.

Зарплата ничего не решает

У работников отечественной ИТ-сферы резко сменились приоритеты при поиске работы и выборе работодателя. Как сообщили CNews аналитики коммуникационного агентства iTrend, во главу угла ИТ-специалисты ставят вовсе не зарплату, несмотря на стремительный рост цен и официальную годовую инфляцию более 7% (данные Росстата).

Главный фактор для российских ИТ-кадров, по крайней мере, для мидлов и сеньоров – это наличие в списке предложений работодателя удаленной работы. Возможность трудиться, вообще не появляясь в офисе, важна 75% опытных ИТ-шников, и это первое место среди требований.

Мидл (англ. – middle), сеньор (англ. – senior), а также джун (англ. – junior) – общепринятые термины, указывающие на опытность ИТ-специалиста. Джун – едва влившийся в ИТ-сферу сотрудник, например, вчерашний выпускник профильного вуза, у которого почти нет знаний и опыта работы. Мидл – это следующий уровень. Знаний и опыта ощутимо больше, как и заплата, но всем этим пунктам он отстает от сеньора.

Как сообщал CNews, к концу осени 2023 г. удаленно работали 40% всех российских ИТ-специалистов. И 40% из них готовы без промедления написать заявление об увольнении в ответ на требование работодателя вернуться в офис.

Goran Ivos / Unsplash Опытные ИТ-шники давно поняли, в чем прелесть удаленной работы. В душный офис их больше не загнать

Размер предлагаемой работодателем заработной платы, как ни странно, не вошел даже в первую пятерку по актуальности. Он заботит лишь около трети (33,3%) опытных работников ИТ-сферы, и это седьмое место в рейтинге.

Опрос проводился в марте 2024 г. – в нем приняли участие свыше 300 высокоуровневых ИТ-специалистов в возрасте от 25 лет, работающих в крупнейших ИТ-компаниях страны. Среди них – сотрудники компаний HRLink (занимается цифровизацией бизнес-процессов, в частности, кадрового документооборота), «Биржи грузоперевозок ATI.SU», софтверного интегратора MONT, разработчика и интегратора ПО Corpsoft24, разработчика систем хранения данных и систем визуализации «Аэродиск» и пр.

Устаревшие компании никому не нужны

Если возможность работы из дома, кафе, другого города или страны – самое часто встречающееся требование мидлов и сеньоров, то на втором месте – наличие у компании актуального стека технологий, в особенности программного обеспечения. Работать с устаревшим софтом не имеют никакого желания 70% опрощенных ИТ-специалистов. Замыкает топ-3 критериев выбора нового места работы возможность развития в профессии – обучаться чему-то новому и накапливать багаж знаний и навыков хотят 63% респондентов.

Четвертое место – у продукта, который создает работодатель. Это важный критерий выбора места работы для 62% опрошенных. Замыкают пятерку популярных ответов выбор работы по отзывам от знакомых — так поступают более 46% опрошенных.

В число менее значимых критериев попало наличие ДМС – 44% и шестое место. И лишь затем идет размер зарплаты (33,3%). Далее следуют наличие обустроенного офиса (25% – те, кому не нужна удаленка), известность бренда ИТ-компании (24%), возраст коллег (16%), первые места работодателя в отраслевых рейтингах (12%), а также упоминание компании в деловых и отраслевых СМИ (4%).

FreePik Отсутствие привязки не только к офисному зданию, но также к городу и даже стране, где оно расположено - весьма полезный бонус для ИТ-шников с действующим загранпаспортом

«В последние годы на рынке труда в ИТ сложились несколько новых тенденций. Так, появилась концепция «Работодатель-as-a-Service», в подходе которой сила бренда теряет свою значимость, а среди сотрудников преобладает идея «мне платят здесь и сейчас за определенную работу». При этом ИТ-компании выровнялись по основным параметрам, таким как условия труда, размер заработной платы, медицинское страхование, офисные условия и обучение», – сообщила CNews управляющий партнер iTrend Ася Власова.

Джунов никто не спрашивает

В опросе iTrend не участвовали начинающие специалисты, так называемые «джуны». За последние два года в российской ИТ-отрасли сформировалось вполне конкретное отношение работодателей к ним – еще в августе 2022 г. CNews писал, что их берут на работу с большой неохотой.

В современной России ИТ-джунами чаще всего являются выпускники онлайн-школ – это зачастую самый быстрый способ стать частью ИТ-индустрии, так как обучение некоторым профессиям длится всего пару месяцев. Однако, как сообщал CNews, работодатели весьма скептически относятся к соискателям, не имеющим профильного высшего образования и предоставляющим не диплом вуза, а сертификат выпускника онлайн-школы.

Тем временем, мидлов и сеньоров в российской ИТ-отрасли не хватает. CNews писал, что российские работодатели часто тратят до полугода на поиски ИТ-кадров с опытом работы. Некоторые компании готовы на работу специалистов без профильного образования, лишь бы у них был багаж необходимых знаний и навыков. И часто зарплатное предложение становится козырем – компании, готовые платить хорошие деньги за труд опытного ИТ-шника, закрывают вакансии в три раза быстрее.

«В условиях достатка и даже избытка специалистов на уровне junior (джуны – прим. CNews), специалистам уровня middle и senior есть, из чего выбирать. В день такие специалисты получают до 10 рабочих офферов. Это вынуждает бизнес жестко конкурировать за поиск и удержание опытных сотрудников, а также менять свой подход к выстраиванию HR-бренда, искать те медиа-площадки, которые обладают авторитетом у опытных ИТ-шников, и в целом уделять больше внимания коммуникациям», – сказала CNews Ася Власова.

Мнение работодателей

Как показывает практика, удаленную работу во главу угла ставят не только ИТ-специалисты, работающие в профильной организации. Аналогичная ситуация сложилась, к примеру, и в ритейле.

«Как и многие компании, мы столкнулись с тем, что в период пандемии многие сотрудники головного офиса, включая ИТ, эффективно работали удаленно из разных регионов России, – сообщили CNews представители группы «М.Видео-Эльдорадо». – Сейчас мы продолжаем искать и набирать ИТ-сотрудников со всей страны, опираясь, прежде всего, на компетенции специалистов. Мы заинтересованы в высокопотенциальных сотрудниках со всех регионов России, которые готовы развиваться, обучаться, брать на себя ответственные роли и задачи. В настоящее время в нашей компании «М.Тех» – разработчике ИТ-решений и digital-партнере группы «М.Видео-Эльдорадо» – мы выстраиваем гибридный график работы, который с одной стороны отвечает бизнес задачам компании, и при этом дает гибкость графика для сотрудников. То есть мы вполне выстраиваем гибридный график, понимая, что ИТ-специалистам это важно».

«Безусловно для многих специалистов возможность работать дистанционно – это преимущество. Однако нельзя сказать, что это актуально для всех сотрудников, – сказал CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Часть специалистов после опыта вынужденной удаленки во время ковидного локдауна, наоборот отказываются от удаленки в пользу офиса. Это помогает сфокусироваться на работе и разделить личное и рабочее. Что касается нашей компании, мы рассматриваем и удаленку, и офисный формат работы. Но если сотрудник находится в городе присутствия компании, мы за то, чтобы специалист работал в офисе. Офисы в данном случае – ядра, вокруг которых объединяются удаленные сотрудники».

«В последние пару лет крупные ИТ-работодатели выровнялись по уровню зарплат, поэтому этот критерий уже не имеет такого значения, как раньше, – сказала CNews директор по развитию коммуникационного агентства iTrend Екатерина Саранцева. – Кроме того, специалисты уровня senior мыслят в формате хакатонов – они привыкли вести учет времени, считать стоимость часа и оценивать количество пользы, принесенной за этот час компании. В таком подходе они предпочитают направлять рабочее время на разработку продукта и не тратить его на менее приоритетные задачи, которые не приносят осязаемого результата - например, на дорогу».

Алексей Коган, директор по стратегическому развитию компании «Открытая мобильная платформа», сказал CNews: «Удаленная работа или гибридный режим сегодня стали де факто нормой для ИТ-рынка, независимо от желаемого уровня зарплаты. Я бы сказал, что принципиальное изменение, которая привнесла удаленка - это реальная возможность для региональных специалистов получать московские зарплаты, находясь при этом в условном Кирове или Смоленске. Я считаю, что подобное нововведение полезно для ИТ-рынка. У нас есть очень талантливые инженеры, которые работают из различных городов Сибири. При этом некоторым сотрудникам, напротив, надоел удаленный режим работы, и они вернулись в офис. Другие, напротив, продали свои городские квартиры и перебрались в домик на берегу моря. ИТ дает свободу выбора своего образа жизни, и это здорово».

Надежда Королева, директор по персоналу IW Group, заявила CNews: «Мы поддерживаем удаленный формат работы: сегодня у нас в компании больше 50% сотрудников находятся в регионах, живут в городах, где даже нет наших офисов, и отсутствие офиса не является проблемой для трудоустройства. Даже если в городе, где живет сотрудник, находится наш региональный офис, мы не настаиваем на его посещение. Хотя почти в каждом мы оборудовали базовый набор для комфортной работы и отдыха: спортзалы, зоны кафе и отдыха с ТВ, допускаются кальянные зоны. Мы считаем, что для тимбилдинга и поддержания тесных дружеских отношений в коллективе достаточно собирать команду со всей страны на корпоративы, их мы как раз проводим регулярно. Ранее для нас было обязательным посещение офиса, но несколько лет назад мы признали преимущества удаленного формата, изменили корпоративную культуру, оставили высокое доверие к сотрудникам, и это только положительно сказалось на эффективности работы компании».



Марина Лисица, руководитель департамента подбора и адаптации ГК Softline, сказала CNews: В Softline мы придаем большое значение гибкости рабочего места и понимаем, как важно адаптироваться к современным требованиям рынка труда. По нашему опыту, возможность работы в удаленном формате действительно является одним из важных факторов при выборе места работы для многих ИТ-специалистов, включая мидлов и синьоров. Это особенно актуально в нынешних условиях, когда баланс между личной жизнью и работой стал еще более значимым. К тому же наличие удаленного формата работы позволяет нам нанимать квалифицированных специалистов из любых регионов России и быстрее закрывать необходимые позиции. Мы стремимся создать оптимальные условия для наших сотрудников, предоставляя возможность работать в удаленном формате тем, кто может быть продуктивнее вне офиса. Конечно, все зависит от специфики позиции: некоторые предполагают гибридный формат или работу полностью из офиса. Тем не менее, мы всегда идем на диалог с нашими сотрудниками, чтобы найти наиболее подходящее решение, учитывая интересы как сотрудника, так и работодателя. Такой подход позволяет не только привлекать, но и удерживать высококвалифицированных ИТ-специалистов, что в свою очередь способствует устойчивому развитию компании.



Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra, рассказала CNews: «Размер заработной платы до сих пор остается одним из ключевых факторов, влияющих на выбор ИТ-специалистами потенциального места работы. По нашей оценке, за 2023 г. зарплаты в отрасли увеличились на 15-20%, а средняя зарплата айтишника в России составляет примерно 200 тыс. руб. Самый высокая конкуренция среди работодателей - в найме опытных профессионалов middle и senior уровня. Рынок ИТ остается кандидатским, сохраняется нехватка квалифицированного персонала, поэтому работодателям приходится проявлять гибкость и подстраиваться под запросы кандидатов – и в части зарплатных ожиданий, и в части формата работы. Для специалистов senior и middle уровня возможность гибкого графика и “удаленки” – действительно важная часть льгот и бенефитов, наряду с ДМС, оплатой тренингов, спорта, участия в профильных конференциях. Мы видим, что большая часть ИТ-компаний реагируют на запрос и предлагают кандидатам гибридный формат работы, при котором не требуется ежедневное посещение офиса. Тем не менее, ряд ИТ-компаний все-таки вводит обязательное посещение. Мера не слишком популярная, но некоторые компании прибегают к этой модели, чтобы решать вопрос быстрой интеграции команд, обучения молодых специалистов. Важно понимать, что офис ИТ-компании все равно остается важной составляющей мотивационной системы и фактором, работающим на привлечение кандидатов. В нем создаются комфортные условия для работы, отдыха, развития, нетворкинга, любых рабочих и досуговых активностей. И есть целая категория важных для кандидатов офисных льгот – это, как правило, питание за счет компании, в том числе бесплатные фрукты и напитки, вечеринки, тимбилдинги, интерактивные зоны отдыха и релаксации, зоны СПА и даже кабинеты психологов».

