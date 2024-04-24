Арестован мошенник, два года хитро грабивший сервисы доставки с помощью взломанных курьерских аккаунтов

В Петербурге арестован мошенник, который с помощью взломанных аккаунтов курьеров работал доставщиком, но только он работал на себя. Обвиняемый брал дорогие заказы с наличной оплатой, отвозил товар покупателю, а деньги оставлял себе.



Взломщик курьерских аккаунтов арестован

В Петербурге возбудили 12 уголовных дел в отношении взломщика аккаунтов курьеров, почти два года грабившего курьерские службы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователями территориальных ОВД в Калининском, Красносельском, Выборгском, Невском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК России (мошенничество).

Злоумышленник арестован. По словам Волк, с помощью специального программного обеспечения он взламывал малоактивные и брошенные аккаунты работников сервисов доставок, через которые принимал дорогие заказы с оплатой наличными.

freepik На взломщика аккаунтов курьеров завели сразу 12 уголовных дел

Мошенник реально доставлял покупки, но деньги оставлял себе.

«Он привозил товар из магазина покупателю, а полученные деньги присваивал. В результате продавцам была вынуждена платить сервисная служба», — сказала Волк.

Все продумано до мелочей

По данным следствия, арестованный начал свою преступную деятельность в 2022 г. Его не могли поймать два года.

Кроме того, что он прятал от клиентов лицо под масками и шарфами, в схеме были продуманы и другие детали. В торговую организацию, например, преступник отправлял поддельные чеки о переводе средств на ее счет.

Взломанным аккаунтам он поднимал рейтинг, имитируя в них высокую активность и оставляя положительные отзывы. А после доставки менял аккаунт, телефон, сим-карту и продолжал свой криминальный бизнес.

Когда служба доставки начала принимать ограничительные меры, он стал искать сообщников, которые за вознаграждение регистрировали на свое имя новые курьерские профили и предоставляли к ним доступ.

При аресте у подозреваемого изъяли 17 сим-карт, три мобильных телефона, планшет, мобильный роутер, а также денежные средства и товары, взятые для доставки.

Еще одна схема заработка на сервисе доставки

Интересно, что тоже в 2022 г. мошенники в Соединенных Штатах придумали другую схему, как нажиться на сервисе доставки Uber Eats с помощью поддельных аккаунтов курьеров и клиентов. Об этом писал CNews осенью 2023 г.

Мошенник размещал заказ как клиент, а затем откликался на него из профиля курьера. Это нужно было, чтобы воспользоваться опцией, которую Uber Eats предоставлял своим курьерам. Компания выдавала каждому из них специальную предоплаченную карту, при помощи которой можно совершать покупки на сумму до $700 для выполнения заказов клиентов.

Так был похищен $1 млн. Автор этой схемы не утруждал себя работой курьера, он отменял заказ после оформления в поддельном профиле пользователя Uber Eats и его приема в поддельном аккаунте курьера. При этом выделенные компанией «курьерские» $700 оставались ему доступны.