Древнее «крепостное право» в ИТ отменено. Программистам разрешили работать на конкурентов, и руководители не могут им это запретить

ИТ-специалисты, работающие в США, получили возможность работать на конкурирующие организации или открывать собственный конкурирующий бизнес сразу после увольнения. Власти запретили все соглашения о неконкуренции – теперь ожидается масштабная текучка кадров.

ИТ-шникам дали свободу выбора работодателя

Федеральная торговая комиссия США (FTC) приняла новое правило, отменяющее подавляющее большинство действующих в стране соглашений о неконкуренции и запрещающее заключать новые, пишет Wired. Эти соглашения ИТ-специалисты подписывают при приеме на работу – они запрещают им в дальнейшем устраиваться в штат конкурирующей организации в течение некоторого времени после увольненич.

Как пишет Wired, решение FTC может всколыхнуть рынок труда и дать толчок его развитию. Сейчас ИТ-специалистов увольняют десятками тысяч, и соглашения о неконкуренции сильно усложняют им процесс поиска работы. Теперь же, считают аналитики Wired, частым явлением в станет повышение зарплаты технических специалистов. По их подсчетам, запрет на заключение новых и отмена действующих соглашений о неконкуренции приведет к появлению не меньше 8500 новых компаний в год – их откроют бывшие наемные рабочие, давно мечтавшие начать свой бизнес в той же сфере, но скованные договором с работодателем.

Масштабы серьезные

По данным Комиссии, в настоящее время каждый пятый американский работник связан условиями контракта, которые не позволяют ему в течение определенного периода времени устраиваться на работу в конкурирующую компанию или начинать собственный конкурирующий бизнес. Соглашения могут заманить работников в ловушку и замедлить карьерный рост и рост заработной платы – и то, и другое часто можно получить, сменив работу или намекнув нынешнему работодателю о планах уйти к конкуренту. Соглашения о неконкуренции сводили шансы получить новую должность или более высокую зарплату таким способом к нулю.

Нейросеть Kandinsky ИТ-специалистов теперь меньше поводов для грусти и больше - для радости

Согласно исследованиям университетов Мэриленда и Мичигана, 36% инженеров и архитекторов работают на условиях неконкуренции, как и 35% процентов работников в компьютерных и математических областях.

Согласно новому правилу Федеральной торговой комиссии, «технические работники, вероятно, ощутят рост возможностей», заявил изданию Эван Старр (Evan Starr), доцент кафедры бизнеса в университете Мэриленда, который работал над исследованием. «У них будет больше свободы работать там, где они хотят; они с большей вероятностью будут получать более высокую заработную плату», – добавил он.

Не нужно портить жизнь людям

Противники соглашений о неконкуренции в любом их проявлении говорят, что они вредят работникам. За счет них работодатели удерживают сотрудников на низкооплачиваемых должностях, а также душат инновации, не давая людям открывать собственный бизнес или воплощать инновационные идеи на практике.

Эксперты, имеющие противоположное мнение, пытаются убедить всех, что такие соглашения стимулируют инвестиции в персонал и защищают коммерческую тайну. Но исследование Эвана Старра наглядно доказало, что отказ от подобных соглашений вовсе не стал причиной увеличению количества судебных разбирательств, связанных с коммерческой тайной.

Из топ-менеджеров сделали рабов

Нововведение FTC распространяется не на все трудоспособное население США. В частности, в новом правиле Комиссии содержится оговорка, позволяющая работодателям сохранить существующие запреты на конкуренцию для руководителей высшего звена.

Отметим, что послабление касается исключительно соглашений о неконкуренции, заключенных до момента вступления нового правила FTC в действие. Заключать новые договоры подобного рода хоть с рядовыми сотрудниками, хоть с топ-менеджерами компании больше не могут.

Не все так просто

Правило FTC должно вступить в силу приблизительно через четыре месяца, пишет Wired, но ожидается, что его внедрение будет сопряжено с проблемами. Два члена FTC, проголосовавшие против этого правила, сочли его превышением полномочий Федеральной торговой комиссии. Торговая палата США сразу же объявила после принятия правила, что подаст в суд, чтобы попытаться его заблокировать.

Впрочем, несколько штатов, в том числе Калифорния, считающаяся технологическим центром США, уже запретили принуждение к неконкуренции, не дожидаясь, пока новое правило FTC начнет действовать. Притом в Калифорнии этот запрет действует очень давно, что часто называют одной из причин, по которой расположенная в этом штате Кремниевая долина стала американским и мировым центром инноваций, а аналогичная зона в штате Массачусетс, где соглашения о неконкуренции все еще в ходу, таких успехов не достигла.

Как неконкуренция рушит судьбы

В США есть немало примеров, как подписанное соглашение о неконкуренции мешает развитию людей в плане карьерного роста. Wired приводит историю технического руководителя Дэниела Пауэрса (Daniel Powers), который дважды за свою карьеру ощутил на себе последствия такого договора.

В 2010 г. корпорация IBM, сбежавшая из России в 2022 г., попыталась на год отложить переезд из Пауэрса Нью-Йорка в Сиэтл. Релокация была ему очень нужна – в Сиэтле его ждала работа в облачном сервисе Amazon Web Services. IBM в итоге так и не отпустила его, но ему удалось договориться с ней, что он возьмет отпуск на полгода. С Amazon ему тоже тогда очень повезло – компания так сильно хотела заполучить Пауэрса в свой штат, что согласилась платить ему зарплату в ожидании, пока истечет срок подписанного им с IBM соглашения о неконкуренции.

Но спустя два года Amazon, известная своим плохим отношением к работникам, показала Пауэрсу свое истинное лицо. Когда он попытался устроиться на работу в Google Cloud, Amazon подала на него в суд, заявив, что он согласился не работать на конкурентов AWS в течение 18 месяцев после увольнения. По словам Пауэрса, этот инцидент привлек внимание журналистов как первое дело о неконкуренции, которое Amazon возбудила против кого-то из коллектива AWS.

По словам Пауэрса, он мог бы изрядно потратиться на судебные тяжбы с Amazon – по его подсчетам, это вылилось бы ему более чем в $100 тыс., но у него на тот момент была возможность получать юридическую помощь с очень хорошим дисконтом. Победителем в суде вышел Пауэрс.

Сейчас Пауэрс руководит консалтинговой компанией What’s Next Consulting. Он заявил, что после победы в суде на его электронную почту поступили сотни сообщений от сотрудников Amazon, которые благодарили его за победу над техногигантом.